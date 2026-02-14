Themasports lifenewscy
Πώς το WiFi μπορεί να μετατραπεί σε ένα αόρατο σύστημα μαζικής παρακολούθησης - Ερευνητές προειδοποιούν

 14.02.2026 - 16:08
Πώς το WiFi μπορεί να μετατραπεί σε ένα αόρατο σύστημα μαζικής παρακολούθησης - Ερευνητές προειδοποιούν

Μια νέα τεχνολογία μπορεί να αναγνωρίζει άτομα ακόμη και αν δεν φέρουν συσκευή με ενεργοποιημένο WiFi, καταγράφοντας παθητικά τα σήματα που εκπέμπονται από τα ραδιοδίκτυα.

Την ανακάλυψη αυτή την έκαναν ερευνητές του Karlsruhe Institute of Technology (KIT) στη Γερμανία, υπογραμμίζοντας ότι αυτή η δυνατότητα αποτελεί σοβαρή απειλή για την προσωπική ιδιωτικότητα.

Η μέθοδος είναι σχετικά απλή και δεν απαιτεί ειδικό εξοπλισμό ή τη μεταφορά συσκευής. Αντ’ αυτού, χρησιμοποιεί κανονικά τα WiFi συστήματα, των οποίων τα σήματα αλληλεπιδρούν με τους ανθρώπους και δημιουργούν μοτίβα που μπορούν να αναλυθούν. Αυτά τα μοτίβα συγκρίνονται με εικόνες που παράγουν οι κάμερες, με τη διαφορά ότι σχηματίζονται από ραδιοκύματα αντί για φως.

Ο καθηγητής Θόρστεν Στρούφε από το KASTEL εξηγεί: «Παρατηρώντας τη διάδοση των ραδιοκυμάτων, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια εικόνα του περιβάλλοντος και των ατόμων που βρίσκονται εκεί. Ακόμη και αν απενεργοποιήσετε τη δική σας συσκευή, αυτό δεν σας παρέχει προστασία, γιατί αρκεί να υπάρχουν άλλες ενεργές WiFi συσκευές γύρω σας».

Όπως αναφέρει το scitechdaily.com, oι δρομολογητές WiFi μπορούν να λειτουργούν ως «σιωπηλοί παρατηρητές», προειδοποιεί ο Τζούλιαν Τοντ από το KASTEL. Οι πολίτες μπορούν να ταυτοποιηθούν σε δημόσιους χώρους, όπως καφέ ή γραφεία, χωρίς να το αντιλαμβάνονται. Η τεχνολογία είναι αόρατη και δεν εγείρει υποψίες, προσθέτει ο Φέλιξ Μόρσμπαχ, σε αντίθεση με παραδοσιακά συστήματα παρακολούθησης, όπως οι κάμερες CCTV.

Η μέθοδος αξιοποιεί συμβατικά WiFi σήματα ανατροφοδότησης (beamforming feedback information, BFI) που μεταδίδονται χωρίς κρυπτογράφηση και μπορούν να συλλεχθούν από οποιονδήποτε εντός εμβέλειας. Μετά από εκπαίδευση του μοντέλου μηχανικής μάθησης, η αναγνώριση των ατόμων διαρκεί μόνο λίγα δευτερόλεπτα.

Σε πειραματική μελέτη με 197 συμμετέχοντες, η ομάδα κατάφερε να ταυτοποιήσει τα άτομα με σχεδόν 100% ακρίβεια, ανεξάρτητα από οπτική γωνία ή τρόπο βάδισης. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η τεχνολογία εγείρει κινδύνους για τα θεμελιώδη δικαιώματα, ιδιαίτερα σε αυταρχικά κράτη, και καλούν στη λήψη μέτρων προστασίας και θέσπιση εγγυήσεων ιδιωτικότητας στο νέο πρότυπο WiFi IEEE 802.11bf.

