Ζελένσκι στο Μόναχο: Ο Πούτιν δεν μπορεί να απαρνηθεί την ιδέα του πολέμου

Αναφερόμενος στον Ρώσο πρόεδρο, τόνισε ότι «δεν μπορεί να απαρνηθεί την ιδέα του πολέμου. Αν ζήσει άλλα 10 χρόνια, ο πόλεμος μπορεί να επιστρέψει ή να επεκταθεί. Γι' αυτό χρειαζόμαστε πραγματικές εγγυήσεις ασφάλειας πριν από το τέλος του πολέμου. Ελπίζουμε ότι ο Πρόεδρος Τραμπ και το Κογκρέσο θα μας ακούσουν».

Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι ο Πούτιν δεν περπατά στους δρόμους και «τα κανονικά πράγματα δεν τον ενδιαφέρουν. Τον εμπνέουν περισσότερο ο Τσάρος Πέτρος και η Αυτοκράτειρα Αικατερίνη – τους αρχιτέκτονες των ρωσικών αυτοκρατορικών φιλοδοξιών – από οτιδήποτε άλλο».

Για το σενάριο εκλογών στην Ουκρανία, ο Ζελένσκι τόνισε πως είναι δυνατές μόνο αν υπάρξει κατάπαυση του πυρός που θα επιτρέψει στους Ουκρανούς να προσέλθουν στις κάλπες.

«Φυσικά κανείς δεν υποστηρίζει εκλογές εν καιρώ πολέμου. Είναι κάτι παράξενο», δήλωσε, για να προσθέσει πως αν η Ουάσιγκτον θέλει πραγματικά να γίνουν εκλογές και μπορεί να επιτύχει κατάπαυση του πυρός για δύο μήνες, «θα προχωρήσουμε σε εκλογές».

«Ίσως όχι δύο μήνες, αλλά χρειαζόμαστε πολλές ημέρες για να προετοιμαστούμε», πρόσθεσε ο Ζελένσκι. «Μερικές φορές ακούω, ναι, είχαμε εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά την εποχή του Λίνκολν... Πώς μπορούμε να το συγκρίνουμε; Έχουμε πυραύλους... Βρισκόμαστε υπό βαλλιστικές επιθέσεις... Οπότε δώστε μας κατάπαυση του πυρός, ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί να το κάνει, πιέστε τον Πούτιν, κάντε κατάπαυση του πυρός, τότε το κοινοβούλιό μας θα αλλάξει τον νόμο και θα πάμε στις εκλογές».

«Τα όπλα εξελίσσονται πιο γρήγορα από τις πολιτικές αποφάσεις», είπε στη συνέχεια, αναφερόμενος στην ταχύτατη πρόοδο των drones Shahed, τα οποία πλέον μπορούν να καθοδηγούνται σε πραγματικό χρόνο. Ωστόσο, ο Ζελένσκι πιστεύει ότι η Ουκρανία θα καταφέρει σύντομα να παράγει αρκετά drones, καθιστώντας τα Shahed άχρηστα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος καταδίκασε επίσης το Ιράν για την προμήθεια drones στη Ρωσία, λέγοντας ότι το καθεστώς πρέπει να «σταματήσει άμεσα».

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η Ρωσία χάνει 156 στρατιώτες για κάθε χιλιόμετρο εδάφους που καταλαμβάνει, με αποτέλεσμα 30.000 έως 35.000 νεκρούς και τραυματίες κάθε μήνα. Ακόμη, ανέφερε ότι μόνο σε μία νύχτα αυτή την εβδομάδα, η Ρωσία εκτόξευσε 24 βαλλιστικούς πυραύλους και περισσότερα από 200 drones

Να τερματιστεί με αξιοπρέπεια ο πόλεμος

Σε αλλο σημείο, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι βέβαιος πως ο πόλεμος με τη Ρωσία μπορεί να τερματιστεί με αξιοπρέπεια, για να προσθέσει, όμως, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες – οι οποίες μεσολαβούν στις συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών – συχνά ρωτούν τι παραχωρήσεις μπορεί να κάνει η Ουκρανία, αλλά «δεν ρωτούν το ίδιο από τη Ρωσία».

Ο Ζελένσκι είπε, ακόμα, πως ελπίζει η επόμενη σειρά συνομιλιών, που έχει προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα στη Γενεύη, να είναι ουσιαστική. Ωστόσο, συχνά έχει την αίσθηση ότι οι δύο πλευρές μιλούν για διαφορετικά πράγματα.

