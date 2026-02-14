Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΖελένσκι στο Μόναχο: Ο Πούτιν δεν μπορεί να απαρνηθεί την ιδέα του πολέμου
ΔΙΕΘΝΗ

Ζελένσκι στο Μόναχο: Ο Πούτιν δεν μπορεί να απαρνηθεί την ιδέα του πολέμου

 14.02.2026 - 17:31
Ζελένσκι στο Μόναχο: Ο Πούτιν δεν μπορεί να απαρνηθεί την ιδέα του πολέμου

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε το πρωί του Σαββάτου ότι καμία από τις ενεργειακές εγκαταστάσεις της χώρας δεν γλίτωσε από τις επιθέσεις της Ρωσίας. Μιλώντας στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε, επίσης, ο πόλεμος να τερματιστεί με αξιοπρέπεια, είπε πότε θα γίνουν εκλογές στη χώρα και επιτέθηκε στον Πούτιν.

Αναφερόμενος στον Ρώσο πρόεδρο, τόνισε ότι «δεν μπορεί να απαρνηθεί την ιδέα του πολέμου. Αν ζήσει άλλα 10 χρόνια, ο πόλεμος μπορεί να επιστρέψει ή να επεκταθεί. Γι' αυτό χρειαζόμαστε πραγματικές εγγυήσεις ασφάλειας πριν από το τέλος του πολέμου. Ελπίζουμε ότι ο Πρόεδρος Τραμπ και το Κογκρέσο θα μας ακούσουν».

Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι ο Πούτιν δεν περπατά στους δρόμους και «τα κανονικά πράγματα δεν τον ενδιαφέρουν. Τον εμπνέουν περισσότερο ο Τσάρος Πέτρος και η Αυτοκράτειρα Αικατερίνη – τους αρχιτέκτονες των ρωσικών αυτοκρατορικών φιλοδοξιών – από οτιδήποτε άλλο».

Για το σενάριο εκλογών στην Ουκρανία, ο Ζελένσκι τόνισε πως είναι δυνατές μόνο αν υπάρξει κατάπαυση του πυρός που θα επιτρέψει στους Ουκρανούς να προσέλθουν στις κάλπες.

«Φυσικά κανείς δεν υποστηρίζει εκλογές εν καιρώ πολέμου. Είναι κάτι παράξενο», δήλωσε, για να προσθέσει πως αν η Ουάσιγκτον θέλει πραγματικά να γίνουν εκλογές και μπορεί να επιτύχει κατάπαυση του πυρός για δύο μήνες, «θα προχωρήσουμε σε εκλογές».

«Ίσως όχι δύο μήνες, αλλά χρειαζόμαστε πολλές ημέρες για να προετοιμαστούμε», πρόσθεσε ο Ζελένσκι. «Μερικές φορές ακούω, ναι, είχαμε εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά την εποχή του Λίνκολν... Πώς μπορούμε να το συγκρίνουμε; Έχουμε πυραύλους... Βρισκόμαστε υπό βαλλιστικές επιθέσεις... Οπότε δώστε μας κατάπαυση του πυρός, ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί να το κάνει, πιέστε τον Πούτιν, κάντε κατάπαυση του πυρός, τότε το κοινοβούλιό μας θα αλλάξει τον νόμο και θα πάμε στις εκλογές».

«Τα όπλα εξελίσσονται πιο γρήγορα από τις πολιτικές αποφάσεις», είπε στη συνέχεια, αναφερόμενος στην ταχύτατη πρόοδο των drones Shahed, τα οποία πλέον μπορούν να καθοδηγούνται σε πραγματικό χρόνο. Ωστόσο, ο Ζελένσκι πιστεύει ότι η Ουκρανία θα καταφέρει σύντομα να παράγει αρκετά drones, καθιστώντας τα Shahed άχρηστα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος καταδίκασε επίσης το Ιράν για την προμήθεια drones στη Ρωσία, λέγοντας ότι το καθεστώς πρέπει να «σταματήσει άμεσα».

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η Ρωσία χάνει 156 στρατιώτες για κάθε χιλιόμετρο εδάφους που καταλαμβάνει, με αποτέλεσμα 30.000 έως 35.000 νεκρούς και τραυματίες κάθε μήνα. Ακόμη, ανέφερε ότι μόνο σε μία νύχτα αυτή την εβδομάδα, η Ρωσία εκτόξευσε 24 βαλλιστικούς πυραύλους και περισσότερα από 200 drones

Να τερματιστεί με αξιοπρέπεια ο πόλεμος

Σε αλλο σημείο, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι βέβαιος πως ο πόλεμος με τη Ρωσία μπορεί να τερματιστεί με αξιοπρέπεια, για να προσθέσει, όμως, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες – οι οποίες μεσολαβούν στις συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών – συχνά ρωτούν τι παραχωρήσεις μπορεί να κάνει η Ουκρανία, αλλά «δεν ρωτούν το ίδιο από τη Ρωσία».

Ο Ζελένσκι είπε, ακόμα, πως ελπίζει η επόμενη σειρά συνομιλιών, που έχει προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα στη Γενεύη, να είναι ουσιαστική. Ωστόσο, συχνά έχει την αίσθηση ότι οι δύο πλευρές μιλούν για διαφορετικά πράγματα.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το iOS 26.3 διαθέτει τη λειτουργία για τα iPhone που περίμεναν όλοι όσοι θέλουν να αλλάξουν κινητό
Τραγωδία στην άσφαλτο: Σκοτώθηκε ενώ άλλαζε λάστιχο στον αυτοκινητόδρομο
Εορτολόγιο: Μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 14 Φεβρουαρίου
Άγιος Βαλεντίνος: Η αληθινή ιστορία -Γιατί γιορτάζουμε τον έρωτα στις 14 Φεβρουαρίου – Η ελληνική εκδοχή
Από τα χιόνια στη σκόνη: Το «κοκτέιλ» του καιρού τις επόμενες μέρες – Ανεβαίνει αισθητά η θερμοκρασία
Γονιμότητα: Ο πασίγνωστος ιός που επηρεάζει το ανδρικό σπέρμα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Video: Το... σπάνιο δώρο που έκανε ο Φειδίας στη Στυλιάνα για τον Άγιο Βαλεντίνο - «Αστιεύκεις με ένεν;»

 14.02.2026 - 17:01
Επόμενο άρθρο

Reuters: Ο αμερικανικός στρατός προετοιμάζεται για επιχειρήσεις μεγάλης διάρκειας στο Ιράν

 14.02.2026 - 17:55
Έρχιουρμαν: Καθυστερήσεις στα οδοφράγματα και «καρφιά» για τη στάση της Λευκωσίας

Έρχιουρμαν: Καθυστερήσεις στα οδοφράγματα και «καρφιά» για τη στάση της Λευκωσίας

«Κανείς δεν μπορεί να αναμένει ότι δύο ηγέτες, οι οποίοι δεν μπορούν να παράγουν λύση ούτε καν σε ένα τόσο απλό θέμα που θα διευκολύνει την καθημερινότητα τόσο των Τουρκοκυπρίων όσο και των Ελληνοκυπρίων, θα παράγουν λύση σχετικά με την ουσία του Κυπριακού» δήλωσε ο Τ/κ ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν, αναφερόμενος σε στασιμότητα στο ζήτημα της διάνοιξης νέων σημείων διέλευσης και της βελτίωσης των υφιστάμενων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Έρχιουρμαν: Καθυστερήσεις στα οδοφράγματα και «καρφιά» για τη στάση της Λευκωσίας

Έρχιουρμαν: Καθυστερήσεις στα οδοφράγματα και «καρφιά» για τη στάση της Λευκωσίας

  •  14.02.2026 - 13:19
Τεράστια επιχείρηση της ΥΚΑΝ: Κατασχέθηκαν ναρκωτικά, πυροβόλο όπλο και οχήματα - Χειροπέδες σε 9 πρόσωπα -Δείτε φωτογραφίες

Τεράστια επιχείρηση της ΥΚΑΝ: Κατασχέθηκαν ναρκωτικά, πυροβόλο όπλο και οχήματα - Χειροπέδες σε 9 πρόσωπα -Δείτε φωτογραφίες

  •  14.02.2026 - 18:17
Reuters: Ο αμερικανικός στρατός προετοιμάζεται για επιχειρήσεις μεγάλης διάρκειας στο Ιράν

Reuters: Ο αμερικανικός στρατός προετοιμάζεται για επιχειρήσεις μεγάλης διάρκειας στο Ιράν

  •  14.02.2026 - 17:55
Τραγωδία στο highway: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 58χρονου που «έσβησε» στην άσφαλτο – Συνελήφθη ο οδηγός

Τραγωδία στο highway: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 58χρονου που «έσβησε» στην άσφαλτο – Συνελήφθη ο οδηγός

  •  14.02.2026 - 12:41
ΒΙΝΤΕΟ – Χαμόγελα στον Πωμό: Υπερχείλισε το φράγμα – Δείτε το εντυπωσιακό θέαμα

ΒΙΝΤΕΟ – Χαμόγελα στον Πωμό: Υπερχείλισε το φράγμα – Δείτε το εντυπωσιακό θέαμα

  •  14.02.2026 - 13:29
Ελλάδα: Συνελήφθη ξανά ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα για κακούργημα

Ελλάδα: Συνελήφθη ξανά ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα για κακούργημα

  •  14.02.2026 - 16:34
Αφθώδης Πυρετός: Παραδόθηκαν 500.000 εμβόλια μέσω Λήδρα Πάλας – «Γρίφος» η προέλευση των κρουσμάτων

Αφθώδης Πυρετός: Παραδόθηκαν 500.000 εμβόλια μέσω Λήδρα Πάλας – «Γρίφος» η προέλευση των κρουσμάτων

  •  14.02.2026 - 14:13
Video: Το... σπάνιο δώρο που έκανε ο Φειδίας στη Στυλιάνα για τον Άγιο Βαλεντίνο - «Αστιεύκεις με ένεν;»

Video: Το... σπάνιο δώρο που έκανε ο Φειδίας στη Στυλιάνα για τον Άγιο Βαλεντίνο - «Αστιεύκεις με ένεν;»

  •  14.02.2026 - 17:01

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα