Εντοπίστηκε στίγμα από το κινητό της Λόρας στο Βερολίνο, έρευνα για το ποια είναι η γυναίκα που το χρησιμοποιεί
ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπίστηκε στίγμα από το κινητό της Λόρας στο Βερολίνο, έρευνα για το ποια είναι η γυναίκα που το χρησιμοποιεί

 14.02.2026 - 13:36
Εντοπίστηκε στίγμα από το κινητό της Λόρας στο Βερολίνο, έρευνα για το ποια είναι η γυναίκα που το χρησιμοποιεί

Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση της εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας Λομπτέφ, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, το κινητό της τηλέφωνο έδωσε στίγμα στο Βερολίνο στις 9 Φεβρουαρίου 2026.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε στο πλαίσιο Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας που είχε υπογραφεί από Έλληνα εισαγγελέα, κατόπιν αιτήματος, και ενεργοποιήθηκε μέσω των γερμανικών αρχών.

Όπως προκύπτει, η συσκευή της ανήλικης εντοπίστηκε ενεργή στη γερμανική πρωτεύουσα. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το κινητό φαίνεται να χρησιμοποιείται από γυναίκα, χωρίς ωστόσο να έχει εξακριβωθεί αν πρόκειται για την ίδια τη Λόρα.

Η επισύνδεση της συσκευής πραγματοποιήθηκε κατόπιν συντονισμένων ενεργειών μεταξύ των ελληνικών και γερμανικών εισαγγελικών αρχών. Ωστόσο, μετά από σχετική έρευνα και λαμβάνοντας υπόψη δημοσιεύματα στη Γερμανία που έκαναν λόγο για οικειοθελή αποχώρηση της ανήλικης, ο αρμόδιος Γερμανός Εισαγγελέας ζήτησε πρόσθετα στοιχεία που να στοιχειοθετούν αρπαγή.

Η απόφαση της γερμανικής Εισαγγελίας

Καθώς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις αρπαγής, οι γερμανικές αρχές αποφάσισαν να διακόψουν την εντολή έρευνας και να παύσουν την επισύνδεση της συσκευής.

Η υπόθεση, από πλευράς Γερμανίας, πλέον αντιμετωπίζεται ως εξαφάνιση και υπόθεση αγνοούμενου προσώπου και όχι ως ενδεχόμενη αρπαγή.

Στο μεταξύ, η Eurojust έχει ζητήσει να πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη τη Δευτέρα, με τη συμμετοχή εισαγγελικών και αστυνομικών αρχών Ελλάδας και Γερμανίας. Από ελληνικής πλευράς θα συμμετέχουν εκπρόσωποι από την Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει ενόχληση από ελληνικής πλευράς για το γεγονός ότι δεν συνεχίζεται η έρευνα με το εύρος που είχε ζητηθεί, γεγονός που αναμένεται να τεθεί στο τραπέζι της συζήτησης κατά τη διακρατική συνάντηση.

Η 16χρονη Λόρα Λομπτέφ εξαφανίστηκε στις 8 Ιανουαρίου 2026 από το σπίτι της στην περιοχή του Ρίου στην Πάτρα. Το ίδιο απόγευμα ταξίδεψε αεροπορικώς από την Αθήνα στη Φρανκφούρτη με πτήση της Lufthansa. Για την εξαφάνισή της έχει ενεργοποιηθεί AMBER ALERT HELLAS, ενώ έχει εκδοθεί επίσημη αγγελία τόσο από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όσο και από τη γερμανική οργάνωση «Vermisste Kinder».

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις αρμόδιες αρχές των δύο χωρών να παραμένουν σε επικοινωνία για τον περαιτέρω χειρισμό της υπόθεσης.

