Η απίστευτη ιστορία της Κατρίν Μπάιερλ: Αγωνίζεται στο Μιλάνο μετά από εγκεφαλικό και με... σπασμένο πόδι!
ΔΙΕΘΝΗ

Η απίστευτη ιστορία της Κατρίν Μπάιερλ: Αγωνίζεται στο Μιλάνο μετά από εγκεφαλικό και με... σπασμένο πόδι!

 14.02.2026 - 22:00
Η απίστευτη ιστορία της Κατρίν Μπάιερλ: Αγωνίζεται στο Μιλάνο μετά από εγκεφαλικό και με... σπασμένο πόδι!

Για τους περισσότερους αθλητές, ένα σπασμένο πόδι τρεις εβδομάδες πριν την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων θα σήμαινε το τέλος του ονείρου. Για την Αυστριακή Κατρίν Μπάιερλ, όμως, αυτός ο τραυματισμός μοιάζει με... απλή γρατζουνιά μπροστά στο «βουνό» που χρειάστηκε να ανέβει τα τελευταία χρόνια.

Η 32χρονη αθλήτρια του μπόμπσλεϊ βρίσκεται στο Μιλάνο και την Κορτίνα για να αγωνιστεί στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, κουβαλώντας όχι μόνο ένα χειρουργημένο πόδι, αλλά και την ιστορία μιας θαυματουργής επιστροφής από εγκεφαλικό επεισόδιο.

Από την «ημικρανία» στον εφιάλτη
Τον Αύγουστο του 2022, λίγες μέρες πριν κλείσει τα 29 της χρόνια, η Μπάιερλ βρισκόταν σε διακοπές στο Περού. Όταν ένιωσε αδιαθεσία, πίστεψε πως ήταν απλώς μια βαριά ημικρανία και πήγε για ύπνο. Η πραγματικότητα ήταν σοκαριστική καθώς υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο.

«Σκέφτηκα ότι αυτό είναι το τέλος της καριέρας μου», εξομολογείται η ίδια.

Το εγκεφαλικό της άφησε προβλήματα όρασης, ζαλάδες και χρόνια κόπωση. Έμεινε εκτός αγώνων για 21 μήνες, χάνοντας μια ολόκληρη σεζόν. Κι όμως, επέστρεψε. Όχι απλά για να συμμετέχει, αλλά για να πρωταγωνιστήσει, κατακτώντας τρία μετάλλια στο Παγκόσμιο Κύπελλο.


Το ατύχημα της τελευταίας στιγμής
Η μοίρα, ωστόσο, της επιφύλασσε άλλη μια δοκιμασία. Πριν από μόλις τρεις εβδομάδες, η Μπάιερλ γλίστρησε κατά τη διάρκεια προπόνησης με βάρη, σπάζοντας το πόδι της. Υποβλήθηκε άμεσα σε χειρουργείο, αλλά αρνήθηκε να τα παρατήσει.

«Το σχέδιο ήταν να γίνω είδηση μόνο για τα αποτελέσματά μου, αλλά υπήρχαν άλλα σχέδια για μένα», δήλωσε με χιούμορ.



Η τελευταία Ολυμπιακή παράσταση
Η Μπάιερλ θα αγωνιστεί την Κυριακή και τη Δευτέρα στο monobob, ενώ την Παρασκευή και το Σάββατο θα τρέξει στο διθέσιο έλκηθρο έχοντας ως παρτενέρ την Κριστάνια Γουίλιαμς (την πρώην σπρίντερ από την Τζαμάικα και ασημένια Ολυμπιονίκη στο Ρίο, που πλέον αγωνίζεται για την Αυστρία).

Η ίδια δηλώνει πως πλέον δεν νιώθει το βάρος των μεταλλίων:

«Το να βρίσκομαι στους τρίτους μου Ολυμπιακούς μετά το εγκεφαλικό είναι απερίγραπτο. Η πίεση δεν υπάρχει πια. Είναι η ευκαιρία μου να απολαύσω τους τελευταίους μου Αγώνες. Θέλω απλώς να σταθώ στην εκκίνηση με φως στην καρδιά μου και να κατέβω την πίστα όσο καλύτερα μπορώ».
 
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

