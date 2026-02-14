Themasports lifenewscy
Video: Πήγε το αυτοκίνητό του στον μηχανικό και εκείνος του έδειξε τι ανακάλυψε κάτω από τη μηχανή

 14.02.2026 - 21:21
Video: Πήγε το αυτοκίνητό του στον μηχανικό και εκείνος του έδειξε τι ανακάλυψε κάτω από τη μηχανή

Η επίσκεψη στο συνεργείο δεν είναι ποτέ ευχάριστη. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι βλάβες είναι ιδιαίτερα επίπονες για την τσέπη των οδηγών. Μερικές φορές πρόκειται για κάτι απλό, αλλά απροσδόκητα, μπορεί να προκύψει μια ιδιαίτερα περίπλοκη και κυρίως, δαπανηρή βλάβη.

Αυτό συνέβη ακριβώς σε έναν μηχανικό στην Ισπανία όταν έψαχνε τη ζημιά σε ένα όχημα που είχε φτάσει στο συνεργείο του. Ο ιδιοκτήτης δεν μπορούσε να το βάλει μπροστά και όταν ο μηχανικός το ανύψωσε, κατάλαβε αμέσως τον λόγο. Το Fiat που είχε παραλάβει, έκρυβε έναν καμένο αρουραίο!

 

Τα προβλήματα που μπορούν να προκαλέσουν αυτά τα ζώα

Το να βρεις έναν αρουραίο στον κινητήρα ή στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου μπορεί να φαίνεται αβλαβές, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα. Ένας από τους κύριους κινδύνους του να υπάρχει αρουραίος στον κινητήρα είναι η ζημιά στο ηλεκτρικό καλώδιο.

Οι αρουραίοι έχουν ένα φυσικό ένστικτο να μασούν, και τα ηλεκτρικά καλώδια ενός αυτοκινήτου δεν αποτελούν εξαίρεση. Όταν μασούν αυτά τα καλώδια, μπορούν να προκαλέσουν βραχυκυκλώματα που επηρεάζουν τη λειτουργία των ηλεκτρικών συστημάτων του οχήματος. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βλάβες στα φώτα, στο σύστημα εκκίνησης και σε άλλα βασικά εξαρτήματα, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχημάτων.

 14.02.2026 - 21:12
 14.02.2026 - 21:46
Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει λάβει και αποδεχθεί πρόσκληση για συμμετοχή, με καθεστώς Παρατηρητή, στην επικείμενη συνάντηση για τη Γάζα του Συμβουλίου για την Ειρήνη που θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσινγκτον στις 19 Φεβρουαρίου 2026, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

