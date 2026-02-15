Themasports lifenewscy
Ακολούθησε τον σκύλο του και ανακάλυψε μυστική σπηλιά γεμάτη με ανθρώπινα αντικείμενα

 15.02.2026 - 14:14
Ακολούθησε τον σκύλο του και ανακάλυψε μυστική σπηλιά γεμάτη με ανθρώπινα αντικείμενα

Όλα ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 1940, στο δάσος του Μοντινιάκ στη Γαλλία. Ο 18χρονος Marcel Ravidat ακολουθούσε τον σκύλο του, ο οποίος μπήκε σε μια τρύπα κάτω από ένα πεσμένο δέντρο. Στο εσωτερικό της, ο νεαρός βρέθηκε μπροστά σε ένα θέαμα που έκοβε την ανάσα, μια αίθουσα γεμάτη με τοιχογραφίες που μετρούσαν χιλιάδες χρόνια ιστορίας.

Αμέσως ειδοποίησε τον δάσκαλό του και προϊστοριολόγο, Léon Laval, ο οποίος μπαίνοντας στο σπήλαιο επιβεβαίωσε την τεράστια ιστορική σημασία του ευρήματος. Σύμφωνα με το επίσημο αρχείο του Υπουργείου Πολιτισμού της Γαλλίας, επρόκειτο για έναν θησαυρό της προϊστορικής τέχνης.

Η «βιομηχανική» τέχνη της Μαγδαλένιας περιόδου
Στο εσωτερικό του σπηλαίου φιλοξενούνται περισσότερες από 2.000 εικόνες και περίπου 6.000 ζωγραφισμένες φιγούρες, έργα της Μαγδαλένιας κουλτούρας που χρονολογούνται πριν από 17.000 έως 19.000 χρόνια. Οι προϊστορικοί καλλιτέχνες απεικόνισαν ελάφια, άλογα, αιλουροειδή και συμβολικά σχήματα, χρησιμοποιώντας υλικά όπως κόκκινη ώχρα, αιματίτη και άνθρακα.

Οι έρευνες έδειξαν ότι για να φτάσουν στις οροφές χρησιμοποιούσαν σκαλωσιές, ενώ εργάζονταν υπό το φως της φωτιάς ή λάμπες λαδιού, δημιουργώντας ένα αδιανόητο για την εποχή καλλιτεχνικό αποτέλεσμα.

Όταν ο τουρισμός έγινε θανάσιμη απειλή
Το 1948, το σπήλαιο άνοιξε για το κοινό και γρήγορα μετατράπηκε σε πόλο έλξης, συγκεντρώνοντας πάνω από 1.200 επισκέπτες καθημερινά. Όμως, η μαζική προσέλευση είχε βαρύ τίμημα. Η έκλυση διοξειδίου του άνθρακα, οι υδρατμοί και οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας άρχισαν να αλλοιώνουν το μικροκλίμα του χώρου.

Μέχρι το 1963, άρχισαν να εμφανίζονται πράσινα άλγη στους τοίχους, γεγονός που ανάγκασε τις αρχές να σφραγίσουν οριστικά το σπήλαιο για το κοινό. Η κατάσταση επιδεινώθηκε το 2001, όταν κατά τη διάρκεια συντήρησης του κλιματισμού εισχώρησε ένας μύκητας (Fusarium), ο οποίος εξαπλώθηκε στις επιφάνειες, όπως αποκάλυψε έκθεση του ABC Science το 2003.

Η ψηφιακή αναγέννηση με το Lascaux IV
Παρά τη χρήση αντιβιοτικών για την καταστολή των βακτηρίων, η πρόσβαση στο αυθεντικό σπήλαιο παραμένει απαγορευμένη μέχρι σήμερα. Προκειμένου να ικανοποιηθεί η δίψα του κόσμου για επίσκεψη, το 2016 εγκαινιάστηκε το «Lascaux IV» στο Διεθνές Κέντρο Τέχνης Parietal.

Πρόκειται για μια εντυπωσιακή, καθηλωτική ανακατασκευή του σπηλαίου που βασίζεται σε τρισδιάστατα μοντέλα υψηλής ανάλυσης. Η εμπειρία αυτή συνοδεύεται από ένα εξελιγμένο σύστημα ήχου, ικανό να αναπαράγει με ακρίβεια το αισθητηριακό περιβάλλον του αυθεντικού σπηλαίου, επιτρέποντας στους επισκέπτες να έρθουν σε επαφή με το προϊστορικό παρελθόν χωρίς να το θέτουν σε κίνδυνο.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

Μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις είπε ότι στέλνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, όταν επανέλαβε, σε δηλώσεις του την Κυριακή, την ετοιμότητά του, ακόμα και την ερχόμενη βδομάδα να προσέλθει σε μια διευρυμένη διάσκεψη, στην οποία θα ανακοινωθεί η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Ο Πρόεδρος κάλεσε όλες τις πλευρές να αποδείξουν στην πράξη την ετοιμότητά τους.

