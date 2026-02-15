Ακολούθησε τον σκύλο του και ανακάλυψε μυστική σπηλιά γεμάτη με ανθρώπινα αντικείμενα

Αμέσως ειδοποίησε τον δάσκαλό του και προϊστοριολόγο, Léon Laval, ο οποίος μπαίνοντας στο σπήλαιο επιβεβαίωσε την τεράστια ιστορική σημασία του ευρήματος. Σύμφωνα με το επίσημο αρχείο του Υπουργείου Πολιτισμού της Γαλλίας, επρόκειτο για έναν θησαυρό της προϊστορικής τέχνης.

Η «βιομηχανική» τέχνη της Μαγδαλένιας περιόδου

Στο εσωτερικό του σπηλαίου φιλοξενούνται περισσότερες από 2.000 εικόνες και περίπου 6.000 ζωγραφισμένες φιγούρες, έργα της Μαγδαλένιας κουλτούρας που χρονολογούνται πριν από 17.000 έως 19.000 χρόνια. Οι προϊστορικοί καλλιτέχνες απεικόνισαν ελάφια, άλογα, αιλουροειδή και συμβολικά σχήματα, χρησιμοποιώντας υλικά όπως κόκκινη ώχρα, αιματίτη και άνθρακα.

Οι έρευνες έδειξαν ότι για να φτάσουν στις οροφές χρησιμοποιούσαν σκαλωσιές, ενώ εργάζονταν υπό το φως της φωτιάς ή λάμπες λαδιού, δημιουργώντας ένα αδιανόητο για την εποχή καλλιτεχνικό αποτέλεσμα.

Όταν ο τουρισμός έγινε θανάσιμη απειλή

Το 1948, το σπήλαιο άνοιξε για το κοινό και γρήγορα μετατράπηκε σε πόλο έλξης, συγκεντρώνοντας πάνω από 1.200 επισκέπτες καθημερινά. Όμως, η μαζική προσέλευση είχε βαρύ τίμημα. Η έκλυση διοξειδίου του άνθρακα, οι υδρατμοί και οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας άρχισαν να αλλοιώνουν το μικροκλίμα του χώρου.

Μέχρι το 1963, άρχισαν να εμφανίζονται πράσινα άλγη στους τοίχους, γεγονός που ανάγκασε τις αρχές να σφραγίσουν οριστικά το σπήλαιο για το κοινό. Η κατάσταση επιδεινώθηκε το 2001, όταν κατά τη διάρκεια συντήρησης του κλιματισμού εισχώρησε ένας μύκητας (Fusarium), ο οποίος εξαπλώθηκε στις επιφάνειες, όπως αποκάλυψε έκθεση του ABC Science το 2003.

Η ψηφιακή αναγέννηση με το Lascaux IV

Παρά τη χρήση αντιβιοτικών για την καταστολή των βακτηρίων, η πρόσβαση στο αυθεντικό σπήλαιο παραμένει απαγορευμένη μέχρι σήμερα. Προκειμένου να ικανοποιηθεί η δίψα του κόσμου για επίσκεψη, το 2016 εγκαινιάστηκε το «Lascaux IV» στο Διεθνές Κέντρο Τέχνης Parietal.

Πρόκειται για μια εντυπωσιακή, καθηλωτική ανακατασκευή του σπηλαίου που βασίζεται σε τρισδιάστατα μοντέλα υψηλής ανάλυσης. Η εμπειρία αυτή συνοδεύεται από ένα εξελιγμένο σύστημα ήχου, ικανό να αναπαράγει με ακρίβεια το αισθητηριακό περιβάλλον του αυθεντικού σπηλαίου, επιτρέποντας στους επισκέπτες να έρθουν σε επαφή με το προϊστορικό παρελθόν χωρίς να το θέτουν σε κίνδυνο.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr