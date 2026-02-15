Έτοιμος για διευρυμένη διάσκεψη ο ΠτΔ - «Ας αφήσουμε τις δηλώσεις, αστείο επιχείρημα ότι επηρεάζουν οι βουλευτικές»

Στο περιθώριο του πανηγυρικού εορτασμού του Αγίου Μάρωνα στη Λευκωσία, όπου απηύθυνε χαιρετισμό, ο Πρόεδρος κλήθηκε από δημοσιογράφους να σχολιάσει άρθρο της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Ανχέλα Ολγκίν, η οποία ανέφερε ότι οι ηγέτες χρειάζονται χρόνο ώστε οι ιδέες να ωριμάσουν και οι εσωτερικές διαδικασίες κάθε πλευράς να εξελιχθούν, επικαλούμενη από τη μία πλευρά τις βουλευτικές εκλογές και την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την άλλη την εδραίωση της νέας ηγεσίας στα κατεχόμενα.

Σημειώνοντας ότι δεν είχε την ευκαιρία να διαβάσει το σχετικό άρθρο ακόμη, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι στέλνει ένα μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις, λέγοντας «είμαι έτοιμος την ερχόμενη εβδομάδα να συναντηθούμε σε μια διευρυμένη διάσκεψη, όπως υποσχεθήκαμε στο Γενικό Γραμματέα στη Νέα Υόρκη και να ανακοινώσουμε την επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που έμειναν στο Κραν Μοντανά, με πλήρη σεβασμό του διαπραγματευτικού κεκτημένου. Ας αποδείξουμε στην πράξη όλοι μας ότι είμαστε έτοιμοι. Ας αφήσουμε τις δηλώσεις».

Εξάλλου, τόνισε, ούτε η Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε οι βουλευτικές εκλογές Μαΐου επηρεάζουν με οποιονδήποτε τρόπο αυτό το χρονοδιάγραμμα. «Επαναλαμβάνω, είμαι έτοιμος. Αν υπάρχει θέληση και από τουρκικής και από τουρκοκυπριακής πλευράς, μπορούμε να προχωρήσουμε», είπε.

Κληθείς να σχολιάσει τη δήλωση της κ. Ολγκίν ότι η Κυπριακή Προεδρία ΕΕ και οι βουλευτικές εκλογές καθιστούν αδύνατη την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης διερωτήθηκε πώς την καθιστούν αδύνατη. «Μα πώς την καθιστούν αδύνατη όταν σας λέω ότι είμαι έτοιμος την επόμενη εβδομάδα να πάμε» σε διευρυμένη συνάντηση, διερωτήθηκε.

Όσον αφορά τις βουλευτικές εκλογές, ο Πρόεδρος είπε «λυπάμαι, είναι αστείο επιχείρημα. Δεν επηρεάζει σε καμία απολύτως περίπτωση το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών ή η διαδικασία προς τις βουλευτικές εκλογές».

Πρόσθεσε ότι αν κάποιοι έχουν αδυναμία να προσέλθουν αυτή τη στιγμή στις συνομιλίες, «να βγουν δημόσια να τον πουν», επαναλαμβάνοντας ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι έτοιμη την ερχόμενη βδομάδα «στη Νέα Υόρκη, ή όπου επιλέξει ο Γενικός Γραμματέας» να συμμετάσχει σε διευρυμένη διάσκεψη, όπου θα ανακοινωθεί η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, με πλήρη σεβασμό στο διαπραγματευτικό κεκτημένο.

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, για καθυστερήσεις που παρατηρούνται στη διέλευση του Αγίου Δομετίου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ήταν έτοιμη η διαπλάτυνση του δρόμου να γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. «Είχαμε κάνει το δικό μας μερίδιο και μάλιστα υπήρχε καθυστέρηση εντός της νεκρής ζώνης και είχαμε εισηγηθεί να το εκτελέσουμε εμείς για να μην υπάρχουν καθυστερήσεις. Δυστυχώς, υπήρχε αρνητική απάντηση από τουρκοκυπριακής πλευράς», είπε, σημειώνοντας ότι αναφέρεται κατά κύριο λόγο στην περίοδο που επικεφαλής της τ/κ πλευράς ήταν ο κ. Τατάρ.

Ιδιαίτερα σημαντική η πρόσκληση για το Συμβούλιο Ειρήνης, λέει ο ΠτΔ

Είναι ιδιαίτερα σημαντική τόσο η πρόσκληση όσο και η συμμετοχή της Κύπρου στην επικείμενη συνάντηση του Συμβουλίου της Ειρήνης, δήλωσε την Κυριακή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας μετά τον πανηγυρικό εορτασμό του Αγίου Μάρωνα, στον Καθεδρικό Ναό της Παναγίας των Χαρίτων, στη Λευκωσία.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την πρόσκληση που έλαβε και αποδέχθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία για να συμμετάσχει στο Συμβούλιο της Ειρήνης για τη Γάζα υπό το καθεστώς του παρατηρητή, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι θεωρεί «ιδιαίτερα σημαντική για τη χώρα μας τόσο την πρόσκληση όσο και την παρουσία μας εκεί». Παράλληλα, εξέφρασε ιδιαίτερη χαρά επειδή οι ΗΠΑ, μέσα από τη σχετική πρόσκληση με το καθεστώς του παρατηρητή, επιτρέπουν την παρουσία της Κυπριακής Δημοκρατίας σε αυτή τη συνάντηση.

Σε αυτή τη συνάντηση, συνέχισε, «εκείνο που θα αναδείξουμε για ακόμη μια φορά - και θεωρώ ότι είναι καθοριστικό και ήταν και μέσα σε αυτό το πλαίσιο που έγινε και η σχετική πρόσκληση - είναι το σχετικό σχέδιο της Κυπριακής Δημοκρατίας που αφορά τη Γάζα». Την ίδια ώρα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπενθύμισε ότι, όταν είχε μεταβεί στην Αίγυπτο, είχε παρουσιάσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο που άπτεται της υλοποίησης 3 πτυχών του σχεδίου του Αμερικανού Προέδρου.

«Είμαστε το κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή, είμαστε σε επαφή με αρκετούς ηγέτες των μεσογειακών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι πολύ σημαντική η πρόσκληση και πολύ σημαντική η παρουσία της Κυπριακής Δημοκρατίας», επεσήμανε.

«Οι αποφάσεις μας λαμβάνονται υπ’ όψιν με πρώτιστο κριτήριο την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας και θεωρώ η συμμετοχή εκεί εξυπηρετεί, ανάμεσα σε πολλά άλλα, και τα συμφέροντα της χώρας μας», τόνισε.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι στη συνάντηση του Συμβουλίου Ειρήνης θα παρευρεθεί είτε ο ίδιος είτε ο Υπουργός Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε επαφή με άλλους επικεφαλής κυβερνήσεων των μεσογειακών κρατών και ότι «μέχρι αύριο θα έχουμε την τελική απόφαση».

Αναφορικά με το ενδεχόμενο συμμετοχής άλλων ευρωπαϊκών χωρών στη συνάντηση, σημείωσε πως γνωρίζει σίγουρα ότι έχει ανταποκριθεί θετικά η Ιταλία, καθώς και κάποια άλλα κράτη, διευκρινίζοντας ότι ο ίδιος δεν θα ανακοινώσει επίσημα τις αποφάσεις άλλων κρατών.

Ερωτηθείς για το καθεστώς του παρατηρητή στο Συμβούλιο Ειρήνης, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξήγησε ότι αυτό το καθεστώς άπτεται ειδικότερα 2 θεμάτων. Το πρώτο, σημείωσε, αφορά αποκλειστικά την ενίσχυση της προσπάθειας που γίνεται για τη Γάζα, υπενθυμίζοντας ότι η Κύπρος είχε υποβάλει συγκεκριμένο σχέδιο. Το δεύτερο, πρόσθεσε, αφορά γενικότερα πρόνοιες του Συμβουλίου της Ειρήνης του Αμερικανού Προέδρου, συμπληρώνοντας ότι η Κύπρος δεν είχε συμμετάσχει στη συνάντηση του Νταβός και δεν είχε υπογράψει λόγω της αξιολόγησης που έγινε σε σχέση ειδικότερα και με τα Ηνωμένα Έθνη.

«Το να έρχονται οι Ηνωμένες Πολιτείες με πρόσκληση ειδικά για το καθεστώς του παρατηρητή, δείχνει και την επιθυμία των Ηνωμένων Πολιτειών για συνεργασία, να δουλέψουμε μαζί, πάντα σε σχέση με την υλοποίηση του σχεδίου του Αμερικανού Προέδρου για τη Γάζα», υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. «Είμαστε η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο κοντά στη Γάζα, έχουμε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο κράτος ενδιαφέρον να δούμε να υλοποιείται αυτό το σχέδιο», πρόσθεσε.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι «μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις τον Οκτώβριο του 2023 ήμασταν η πρώτη χώρα που αναπτύξαμε συγκεκριμένη πρωτοβουλία για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό στη Γάζα, τη γνωστή πρωτοβουλία Αμάλθεια, η οποία υλοποιήθηκε και ακριβώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο ήρθαν και οι συγκεκριμένες εισηγήσεις μας στο Κάιρο, στη διάσκεψη που έγινε για τη Γάζα, και πάλι στην παρουσία του Αμερικανού Προέδρου».

«Άρα, ως Κυπριακή Δημοκρατία έχουμε λόγο, ρόλο, υποχρέωση να συνεισφέρουμε στην υλοποίηση αυτού του σχεδίου που ευελπιστούμε να οδηγήσει και στην τελική ειρήνη στην περιοχή», κατέληξε.

