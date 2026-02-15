Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Πάει πρόταση στο Υπουργικό για ένταξη των επανεγκατεσταθέντων στο ΓεΣΥ

Ταυτόχρονα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διαβεβαίωσε ότι τα θέματα των εγκλωβισμένων βρίσκονται «ψηλά στην ατζέντα» των συναντήσεων που έχει, τόσο με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών όσο και με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη.

«Ειδικά τα θέματα των Μαρωνιτών, όπως εσείς μου τα μεταφέρατε, τα έθεσα και πρόσφατα στον (Τ/κ ηγέτη) κ. Ερχιουρμάν, και ευελπιστώ ότι σύντομα, στην επόμενη μας συνάντηση, στις 24 Φεβρουαρίου, να υπάρχουν θετικές απαντήσεις», πρόσθεσε.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι η παρουσία του για ακόμη μια φορά στον πανηγυρικό εορτασμό, για να τιμηθεί ο Άγιος Μάρωνας αποτελεί έμπρακτη ελάχιστη ένδειξη της απεριόριστης εκτίμησης της πολιτείας προς τα μέλη της μαρωνιτικής κοινότητας, η οποία «αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του λαού μας, με ιδιαίτερη, καθοριστική θα έλεγα, συμβολή στην ακατάπαυστη προσπάθεια που καταβάλλουν οι άνθρωποι τούτης της χώρας, εδώ και αιώνες, για επιβίωση, για ευημερία και προοπτική».

Και είμαστε όλοι περήφανοι για τη μαρωνιτική κοινότητα και για τη συμβολή της στην πρόοδο σε τούτη τη χώρα από τη δικαστική εξουσία, στην υψηλότερη βαθμίδα, στο Υπουργικό Συμβούλιο της διακυβέρνησης μας, στη Βουλή των Αντιπροσώπων, στην υψηλότερη ιεραρχία της Δημόσιας Υπηρεσίας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επανέλαβε το αδιάλειπτο ενδιαφέρον της Κυβέρνησης και του ίδιου προσωπικά για τη Μαρωνιτική κοινότητα, ενώ εξήρε τη διαχρονική συνεργασία της μαρωνιτικής κοινότητας αλλά και της Μαρωνιτικής Εκκλησίας με την Κυβέρνηση και την Πολιτεία.

«Συνεργασία, την οποία εργαζόμαστε συνεχώς για να εμβαθύνουμε περαιτέρω μέσα από συγκεκριμένες δράσεις και πολιτικές, υπό την εποπτεία του Προεδρικού Επιτρόπου και του Συντονιστή Θρησκευτικών Ομάδων», ανέφερε και πρόσθεσε πως στόχος και επιδίωξή είναι «η βελτίωση της ποιότητας ζωής των Μαρωνιτών συμπατριωτών μας, τόσο στις ελεύθερες περιοχές όσο και στις κατεχόμενες».

Ανέφερε επίσης ότι δεκατέσσερα χωριά της μαρωνιτικής κοινότητας βρίσκονται υπό τουρκική κατοχή και πρόσθεσε πως «οι ηρωικοί εγκλωβισμένοι μας στα μαρωνίτικα χωριά και στα υπόλοιπα κατεχόμενα μέρη της πατρίδας μας, ορίζουν και το χρέος που έχουμε να εργαστούμε μέχρι την ευλογημένη μέρα της απελευθέρωσης και της επανένωσης της πατρίδας μας».

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «είναι πάγια η θέση μας ότι μέχρι να σημάνει η ώρα της ανάστασης της πατρίδας μας – για μας δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού, από την επανένωση της πατρίδας μας - οφείλουμε να μεριμνούμε για τη βελτίωση της καθημερινότητας των εγκλωβισμένων συμπατριωτών μας και να τους διασφαλίζουμε το δικαίωμα να ζουν υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες λαμβανομένης υπόψη της κατοχής».

«Αυτή η ελάχιστη οφειλή της Πολιτείας υπήρξε από τις πρώτες προτεραιότητες που θέσαμε ως κυβέρνηση πριν από τρία χρόνια, με πράξεις και όχι με ωραία λόγια, όταν ανακοινώναμε, ανάμεσα σε πολλά άλλα, τα αναθεωρημένα σχέδια μετεγκατάστασης και άλλες πολιτικές αποφάσεις για ουσιαστική στήριξη των εγκλωβισμένων μας», πρόσθεσε.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε ικανοποίηση για το γεγονός ότι τα εν λόγω σχέδια αγκαλιάζονται από τους δικαιούχους, που αποτελούν άγρυπνους φύλακες της πατρίδας μας, όπως είπε, «οι οποίοι κρατούν αναμμένη τη φλόγα της ελπίδας».

Πρόσθεσε ότι γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει αυτή η ουσιαστική στήριξη, αφού τα 14 μαρωνίτικα χωριά βρίσκονται υπό κατοχή.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, «η επιτυχής επανεγκατάσταση 367 συμπολιτών μας στον Κορμακίτη, είναι κάτι που μας χαροποιεί ιδιαίτερα και αποτελεί επιβράβευση της μεγάλης προσπάθειας που καταβάλλουμε, στέλνοντας την ίδια στιγμή ελπιδοφόρο μήνυμα για τη συνέχεια».

Επιπρόσθετα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε ικανοποίηση που «υλοποιούνται στη βάση του σχεδιασμού μας όλες οι αποφάσεις που έχουμε πάρει και ανακοινώσει ως Κυβέρνηση, προς όφελος των εγκλωβισμένων και των επανεγκατασταθέντων στα κατεχόμενα χωριά μας, όπως είναι η παραχώρηση οικονομικής βοήθειας ύψους 320.000 ευρώ στο Κοινοτικό Συμβούλιο Κορμακίτη, για αντιπλημμυρικά έργα και αποκατάσταση του κτιρίου του παλαιού νηπιαγωγείου όπου στεγάζεται το λαογραφικό μουσείο, η αύξηση κατά 30% των επιδομάτων που καταβάλλονται, η χορηγία 1200 ευρώ ανά κατοικία για αντικατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων, η παραχώρηση νέου λεωφορείου για ασφαλή και άνετη μεταφορά από και προς τη Λευκωσία, η ανακαίνιση, εξωραϊσμός και αναβάθμιση του Δημοτικού σχολείου Αγίου Μάρωνα και η χρηματοδότηση καλοκαιρινών δραστηριοτήτων εκπαιδευτικού και πολιτιστικού χαρακτήρα για τη διαφύλαξη της γλώσσας και της ταυτότητας της Μαρωνιτικής κοινότητας.

Το πιο σημαντικό, όπως είπε, «είναι η υλοποίηση μιας προεκλογικής μου υπόσχεσης προς όλους εσάς, για την επαναλειτουργία του Νηπιαγωγείου Κορμακίτη μετά από 25 ολόκληρα χρόνια».

«Ήταν μια απόφαση, μια υποχρέωση, ιδιαίτερα σημαντικής σημασίας που στηρίζει τη μεγάλη προσπάθεια για τη μετεγκατάσταση και την παραμονή των εγκλωβισμένων στα κατεχόμενα χωριά μας», πρόσθεσε.

Αναφορικά με ορισμένα αιτήματα της Μαρωνιτικής Εκκλησίας σε ό,τι αφορά εργασίες επιδιόρθωσης και συντήρησης ιερών ναών στις ελεύθερες περιοχές, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι τα αιτήματα βρίσκονται σε προωθημένο στάδιο αξιολόγησης, «τα προσεγγίζουμε θετικά και εργαζόμαστε για να έχουμε πολύ σύντομα θετική κατάληξη».

Πρόσθεσε ότι σε τελικό στάδιο βρίσκεται επίσης η αξιολόγηση του αιτήματος για την παραχώρηση γης για την ανέγερση ναού στην επαρχία Πάφου και «έχουμε πάρει την πολιτική απόφαση να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια και απομένει η γνώμη των τοπικών Αρχών και των αρμοδίων Υπηρεσιών».

Σε σχέση με τις επτά μαρωνίτικες εκκλησίες που βρίσκονται στα κατεχόμενα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας «έχουν ήδη επιδιορθωθεί οι τέσσερεις μέσω της σχετικής Τεχνικής Επιτροπής, ενώ πολύ σύντομα θα αρχίσει και η επιδιόρθωση του Αγίου Ιωάννη στο αρχαίο Μαρωνίτικο χωριό Φλούδι».

Ανέφερε επίσης ότι την ίδια στιγμή «καταβάλλονται προσπάθειες – γνωρίζω πόσο σημαντικό είναι για τη κοινότητα - τόσο για τον Προφήτη Ηλία όσο και για την επιδιόρθωση της Εκκλησίας Αγίας Μαρίνας».

Τέλος, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στην σχέση ανάμεσα στην Κυπριακή Δημοκρατία και την Αγία Έδρα, αλλά και στην εξαιρετική και αδελφική, όπως είπε, συνεργασία που έχει αναπτύξει η Κυβέρνηση του με την Κυβέρνηση του Λιβάνου, αλλά και ο ίδιος προσωπικά με τον Πρόεδρο του Λιβάνου.

Σε χαιρετισμό του, τον οποίο ανέγνωσε ο Επίσκοπος Νεαπόλεως Πορφύριος, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος είπε ότι σχεδόν 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή και κατοχή του νησιού «ενωμένοι χέρι με χέρι με τους συμπατριώτες μας Μαρωνίτες» πορευόμεθα ως συνοδοιπόροι τον Γολγοθά της προσφυγιάς, του εγκλωβισμού και του εκτοπισμού στην ίδια μας την πατρίδα.

Αναφέρθηκε επίσης σε αγώνα χωρίς κατοχικά στρατεύματα και επιστροφή των προσφύγων στις πατρογονικές τους εστίες και πρόσθεσε ότι «είναι για αυτό το όραμα που θρησκευτικοί ηγέτες των Ορθοδόξων, Μαρωνιτών, Αρμενίων, Λατίνων και Μουσουλμάνων «ενώνουμε τις δυνάμεις μας μέσω θρησκευτικού διαλόγου από το 2011 και αγωνιζόμαστε, διεκδικώντας σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της θρησκευτικής ελευθερίας όλων των νόμιμων κατοίκων του τόπου μας για ελεύθερη πρόσβαση, συντήρηση και απρόσκοπτη λειτουργία των θρησκευτικών μας μνημείων και ιερών χώρων».

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος είπε ότι είναι δεκάδες τα κατεχόμενα μνημεία μας εντός στρατοπέδων και στρατιωτικών ζωνών σε κοινότητες όπως η Αγία Μαρίνα Σκυλλούρας, ο Ασώματος, ο Κοντεμένος και ο Άγιος Βασίλειος.

«Όλα βρίσκονται στα όρια της κατάρρευσης και της εξαφάνισης τους», ανέφερε και πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει από την τουρκική πλευρά βούληση για συνεργασία και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

«Πολύ περισσότερο η λύση του κυπριακού προβλήματος στη βάση του διεθνούς δικαίου και των αρχών και αξιών της ΕΕ στην οποία η Κυπριακή Δημοκρατία είναι πλήρες μέλος από το 2004», πρόσθεσε.

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος είπε ότι «ποτέ δεν θα πάψουμε να διεκδικούμε μέσω μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης» για επιστροφή στις πατρογονικές εστίες σε μια ελεύθερη και επανενωμένη Κύπρο.

Εξάλλου, ο Αντιπρόσωπος της θρησκευτικής ομάδας των Μαρωνιτών στην Βουλή των Αντιπροσώπων Γιαννάκης Μούσας είπε ότι η μαρωνίτικη κοινότητα για 1.200 χρόνια δίνει αγώνες επιβίωσης σε αυτό τον μαρτυρικό τόπο και που συνεχίζει αυτούς τους αγώνες μέσα σε δύσκολες συνθήκες».

Ο κ. Μούσας ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας που είναι έμπρακτα δίπλα στην μαρωνίτικη κοινότητα της Κύπρου και δείχνει την αγάπη και το ενδιαφέρον του.

«Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά στα χωριά μας, σας ευχαριστούμε που είστε κοντά στους εγκλωβισμένους και στους επανεγκατασταθέντες μας, σας ευχαριστούμε που στέκεστε δίπλα στα οργανωμένα μας σύνολα, στην εκκλησία μας, στα σχολεία μας και σε οτιδήποτε αποτελεί συστατικό του αγώνα μας στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου», ανέφερε.

Επίσης, ο κ. Μούσας ευχαρίστησε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη που στέκεται δίπλα στην Αγία Μαρίνα και στον Ασώματο, «στα δύο στρατοκρατούμενα χωριά μας και παίρνετε την πρωτοβουλία και θέτετε αυτά τα ζητήματα στις συναντήσεις σας με τον Τ/κ ηγέτη».

Επιπλέον, ο κ. Μούσας κάλεσε «τον φίλο Τουφάν Ερχιουρμάν να δείξει την ίδια θετική βούληση σε αυτό το σοβαρό ζήτημα που άπτεται της φυσικής επιβίωσης μιας ιστορικής μειονότητας αυτού του τόπου».

Ανέφερε επίσης ότι αναμένουν και προσμένουν λύση του κυπριακού προβλήματος και πρόσθεσε πως χωρίς λύση του Κυπριακού η κοινότητα των Μαρωνιτών δεν έχουν πιθανότητα, μακρόχρονα, να επιβιώσουν σε αυτό τον τόπο.

«Η λύση του Κυπριακού συνιστά προϋπόθεση εκ των ων ουκ άνευ για την επιβίωση αυτής της κοινότητας», πρόσθεσε.

Επίσης, ο κ Μούσας αναφέρθηκε σε «τεράστιες προσπάθειες» του Προέδρου Χριστοδουλίδη «να ανοίξει ο δρόμος για διαπραγματεύσεις, να μπούμε σε ουσιαστικό διάλογο με την τ/κ πλευρά και να φθάσουμε σε μια λύση του κυπριακού προβλήματος».

"Θέλουμε να είστε ο Πρόεδρος που θα συνδέσετε το όνομα σας με μια βιώσιμη και λειτουργική λύση, με μια λύση που θα διασφαλίζει το μέλλον αυτού του τόπου και αυτού του λαού", πρόσθεσε

«Έχετε την πλήρη στήριξη μας, με όσες δυνάμεις διαθέτουμε είμαστε στο πλευρό σας», κατέληξε.

Στον πανηγυρικό εορτασμό, χοροστατούντως του Αρχιεπισκόπου Μαρωνιτών Σελίμ Σφέιρ, παρέστησαν μεταξύ άλλων, μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, κρατικοι αξιωματούχοι και αρχηγοί και εκπορόσωποι κομμάτων.