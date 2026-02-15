Βίντεο με βασανιστήρια: Θύμα κατέθεσε ότι μεταβίβασε όχημα υπό καθεστώς φόβου - Νέες αποκαλύψεις στο Δικαστήριο

Υπενθυμίζεται ότι «στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων που αφορούν σοβαρά αδικήματα, το ΤΑΕ Λάρνακας προχώρησε στις 6 Φεβρουαρίου στη σύλληψη 48χρονου ο οποίος κρατείται ως υπόδικος σε σχέση με υπόθεση συμπλοκής και ρίψης πυροβολισμών, που διαπράχθηκε στις 17 Ιανουαρίου στη Λάρνακα».

Εναντίον τους διερευνώνται 14 αδικήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, συνωμοσία για διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσία προς διάπραξη πλημμελήματος, παράνομη κατοχή και μεταφορά πυροβόλου όπλου κατηγορίας Β’, αρπαγή ή απαγωγή ή στέρηση της ελευθερίας με σκοπό να υποβληθεί πρόσωπο σε βαριά βλάβη, περιορισμό, πράξεις που σκοπεύουν την πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, βαριά σωματική βλάβη, επιθέσεις που προκαλούν πραγματική σωματική βλάβη, κοινή επίθεση, μαχαιροφορία, κατοχή επιθετικού όπλου και οπλοφορία προς διέγερση τρόμου. Τα αδικήματα διαπράχθηκαν κατά τον μήνα Ιούλιο 2025.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, μέχρι τώρα η Αστυνομία έλαβε ανακριτική κατάθεση από τους δυο υπόπτους, ενώ λήφθηκαν τέσσερις καταθέσεις από διάφορα άτομα που σχετίζονταν με το υποστατικό στην Πύλα, λήφθηκαν δυο καταθέσεις σχετικά με το καθεστώς ιδιοκτησίας του υποστατικού, εντοπίστηκε το τρίτο θύμα και λήφθηκε γραπτώς ότι αναγνώρισε τον εαυτό του στο βίντεο που του υποδείχθηκε και ανέφερε προφορικά ότι μεταβίβασε το όχημα του, υπογράφοντας φόρμα μεταβίβασης οχήματος σε τρίτο άτομο υπό το καθεστώς φόβου και απειλής.

Λήφθηκε επίσης κατάθεση και από το οικογενειακό περιβάλλον του τρίτου θύματος. Ακόμη λήφθηκε κατάθεση από το πέμπτο θύμα όπου αναγνώρισε τον εαυτό του ως επίσης και τον πρώτο ύποπτο. Εντοπίστηκε και ταυτοποιήθηκε το έκτο θύμα και ανέφερε ότι βρίσκεται στο εξωτερικό. Εντοπίστηκε το τέταρτο θύμα στις 10 Φεβρουαρίου και λήφθηκε από αυτό αρχική κατάθεση. Στις 11 Φεβρουαρίου λήφθηκε συμπληρωματική κατάθεση.

Αναφέρθηκε επίσης πως εντοπίστηκε η σύζυγος του τέταρτου θύματος και λήφθηκε κατάθεση ενώ έγιναν εξετάσεις στα νοσοκομεία και διαπιστώθηκε ότι το τέταρτο θύμα μετέβη για ιατρική εξέταση στο νοσοκομείο Λευκωσίας μετά το περιστατικό με την κακοποίηση που είχε υποστεί.

Επίσης, έγινε απομαγνητοφώνηση μέρος των βίντεο με την βοήθεια διερμηνέα και γίνονται εξετάσεις ως προς το περιεχόμενο τους.

Οι ανακρίσεις της αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη και για την συμπλήρωση των ανακρίσεων υπολείπεται επιπρόσθετο ανακριτικό έργο και αναμένεται να ληφθούν ακόμη περί τις 15 καταθέσεις. Επίσης θα ληφθούν συμπληρωματικές ανακριτικές καταθέσεις από τον πρώτο και δεύτερο ύποπτο, γίνονται προσπάθειες να εντοπιστούν τα πρώτα δυο θύματα τα οποία μέχρι στιγμής δεν έχουν ταυτοποιηθεί, θα γίνουν αναγνωριστικές παρατάξεις του πρώτου και δεύτερου υπόπτου, αναζητείται ακόμα ένα άτομο εναντίον του οποίου εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης για την παρούσα υπόθεση και καταζητείται.

Επίσης αναζητούνται άλλοι συνεργοί των δυο υπόπτων αφού σύμφωνα με τα βίντεο υπάρχουν και άλλοι δράστες οι οποίοι δεν έχουν ταυτοποιηθεί στο παρόν στάδιο, αναζητούνται τα δυο πιστόλια που απεικονίζονται στα βίντεο, αναζητούνται επιθετικά όργανα και τα μαχαίρια που απεικονίζονται στα βίντεο. Θα γίνουν εξετάσεις για να διαπιστωθεί κατά πόσο το τρίτο θύμα μεταβίβασε το όχημα του σε άλλο άτομο, αν έγινε υπό το καθεστώς βίας ή απειλής. Επίσης θα γίνουν οι ίδιες εξετάσεις κατά πόσο και το έκτο θύμα μεταβίβασε το όχημα του στον πρώτο ύποπτο υπό το καθεστώς βίας ή απειλής.

Θα ληφθούν τα βιομετρικά στοιχεία των δυο υπόπτων και θα αποσταλούν για επιστημονικές εξετάσεις και να συγκριθούν με τα τεκμήρια που εντοπίστηκαν στην σκηνή. Αναζητείται άτομο όπου μεταβιβάστηκε η ιδιοκτησία του οχήματος του τρίτου θύματος. Θα αποσταλεί το κινητό τηλέφωνο του δεύτερου υπόπτου για δικανικές εξετάσεις.

Σε περαιτέρω έλεγχο που διενεργήθηκε στο κινητό τηλέφωνο του πρώτου υπόπτου εντοπίστηκε επιπρόσθετο μαρτυρικό υλικό που αφορά το τέταρτο θύμα και τον πρώτο και δεύτερο ύποπτο το οποίο αναμένεται να αξιολογηθεί και να ληφθούν καταθέσεις. Αναμένεται να γίνει απομαγνητοφώνηση και για τα υπόλοιπα βίντεο καθώς και εξετάσεις ως προς το περιεχόμενο τους.

Αναζητείται το άτομο που σύμφωνα με την πληροφορία ήταν μαζί με τον δεύτερο ύποπτο. Αναμένεται να γίνουν εξετάσεις στην περιοχή της Πύλας λόγω της πληροφορίας.

Στην περιοχή της Πύλας εντοπίστηκαν κλειστά κυκλώματα βιντεοπαρακολούθησης τα οποία αναμένεται να αξιολογηθούν.

Επίσης αναφέρθηκε ότι αναμένεται να γίνουν εξετάσεις στην περιοχή που διαμένει ο δεύτερος ύποπτος λόγω πληροφορίας. Στην περιοχή εντοπίστηκαν κλειστά κυκλώματα βιντεοπαρακολούθησης τα οποία αναμένεται να αξιολογηθούν.

Συνεχίζονται οι εξετάσεις σε νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές για να διαπιστωθεί κατά πόσο το πρώτο δεύτερο και έκτο θύμα επισκέφτηκαν τα ιατρικά κέντρα για εξέταση και περίθαλψη. Ακόμη θα γίνουν υποδείξεις σκηνών και έρευνα στην οικία και οχήματα του δεύτερου υπόπτου δυνάμει δικαστικού εντάλματος έρευνας. Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ