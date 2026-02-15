Themasports lifenewscy
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στους δρόμους με τη συνοδεία Αστυνομίας οι Αγροτικές Οργανώσεις για διαμαρτυρία - Ποιοι δρόμοι θα επηρεαστούν αύριο

 15.02.2026 - 13:01
Εκδήλωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιήσουν οι Αγροτικές Οργανώσεις Κύπρου (Ένωση Κυπρίων Αγροτών, Παναγροτική Ένωση Κύπρου, Παναγροτικός, Νέα Αγροτική Κίνηση, Ευρωαγροτικός) αύριο Δευτέρα 16.02.2025, έξω από τα κεντρικά γραφεία του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών στη Λευκωσία.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με τη συγκέντρωση των διαδηλωτών η ώρα 10:00 στα σημεία συνάντησης που έχουν καθοριστεί (χώρος στάθμευσης του ΓΣΠ, χώρος στάθμευσης του καταστήματος «Jumbo» στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού και χώρος στάθμευσης του εργοστασίου «Ξενόπουλος» στην Κοκκινοτριμιθιά).

Ακολούθως και γύρω στις 10:30 θα πραγματοποιήσουν πορεία με τρακτέρ, ιδιωτικά οχήματα και ημιφορτηγά, προς τα κεντρικά γραφεία του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών στην οδό Μιχαήλ Κουτσόφτα, στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, πρόθεση τους είναι να μεταβούν στον πιο πάνω χώρο με τρακτέρ και άλλα οχήματα και να παραμείνουν επ’ αόριστο σε αυτόν, μέχρι την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Η όλη εκδήλωση θα αστυνομευτεί από μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λευκωσίας και της Μ.Μ.Α.Δ.

Τα μέλη της Αστυνομίας θα βρίσκονται επί τόπου για τη διασφάλιση της ειρηνικής διεξαγωγής της εκδήλωσης, καθώς και για τη παροχή διευκολύνσεων στο κοινό και την ομαλή διεξαγωγή της τροχαίας κίνησης.

Παρακαλούνται όλοι οι συμμετέχοντες, να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών.

Να σημειωθεί ότι, με βάση τον Περί Δημοσίων Συγκεντρώσεων και Παρελάσεων Νόμο 151(Ι) του 2025, ο διοργανωτής της συγκέντρωσης/παρέλασης, οφείλει να μεριμνά για την ομαλή και ειρηνική διεξαγωγή της, να συνεργάζεται με την αρχή τοπικής διοίκησης εντός των ορίων της οποίας αυτή πραγματοποιείται, ή αναμένεται να πραγματοποιηθεί, με την Αστυνομία και με τον Υπεύθυνο Αξιωματικό ο οποίος είναι ορισμένος ως σύνδεσμος μεταξύ Αστυνομίας και διοργανωτή και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις τους.

Περαιτέρω, η συγκεκριμένη νομοθεσία, δίδει τη δυνατότητα στην Αστυνομία, όπου κρίνεται αναγκαίο, να επιβάλλονται περιορισμοί ως προς την συγκέντρωση ή παρέλαση καθώς επίσης και για διάλυση της, κυρίως όταν αυτή παύει να είναι ειρηνική, όταν διεξάγεται κατά παράβαση των επιβληθέντων περιορισμών, όταν υπάρχει κίνδυνος σωματικής βλάβης προσώπου ή πρόκλησης ζημιάς σε δημόσια ή ιδιωτική περιουσία και σε περίπτωση αυθόρμητης ή έκτακτης συγκέντρωσης ή παρέλασης, όταν δεν υπάρχει συμμόρφωση με τους επιβληθέντες περιορισμούς.

Επιπλέον, στην περίπτωση όπου υπάρχει εύλογη υποψία ότι η συγκέντρωση ή παρέλαση, πρόκειται να καταστεί μη ειρηνική, ένεκα πράξεων προσώπου, ή στο πλαίσιο διάπραξης, ή πιθανής διάπραξης αδικημάτων από πρόσωπο που αποκρύπτει, ή καλύπτει, ή αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά του με τρόπο που να μην μπορεί να αναγνωριστεί, η Αστυνομία δύναται να το διατάξει όπως αφαιρέσει το εν λόγω αντικείμενο, ή προϊόν, ή τέχνασμα, το οποίο το καθιστά μη αναγνωρίσιμο.

Μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις είπε ότι στέλνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, όταν επανέλαβε, σε δηλώσεις του την Κυριακή, την ετοιμότητά του, ακόμα και την ερχόμενη βδομάδα να προσέλθει σε μια διευρυμένη διάσκεψη, στην οποία θα ανακοινωθεί η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Ο Πρόεδρος κάλεσε όλες τις πλευρές να αποδείξουν στην πράξη την ετοιμότητά τους.

