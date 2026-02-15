Themasports lifenewscy
LIKE ONLINE

Video: Αυτό είναι το «χρυσόψαρο-ζόμπι»: Κολυμπούσε χωρίς κεφάλι επί δύο εβδομάδες

 15.02.2026 - 12:43
Video: Αυτό είναι το «χρυσόψαρο-ζόμπι»: Κολυμπούσε χωρίς κεφάλι επί δύο εβδομάδες

Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, οι περισσότεροι θα υπέθεταν πως ένα βίντεο με ένα ψάρι να κολυμπάει χωρίς κεφάλι είναι προϊόν επεξεργασίας. Κι όμως, το περιστατικό που κατέγραψε ένας ιδιοκτήτης χρυσόψαρου στην Κίνα είναι πέρα για πέρα αληθινό και βασίζεται στην ανατομία. Το άτυχο χρυσόψαρο συνέχιζε να κολυμπάει χωρίς να δίνει δεκάρα, παρά το γεγονός ότι είχε χάσει τα μάτια, το στόμα και ένα μέρος του εγκεφάλου του.

Η κατάσταση αυτή ξεκίνησε από μια μόλυνση ή την κακή ποιότητα του νερού, που προκάλεσε νέκρωση στους ιστούς του κεφαλιού. Ο ιδιοκτήτης ανέφερε πως καθώς τα κομμάτια του ιστού πέθαιναν, τα υπόλοιπα ψάρια στο ενυδρείο άρχισαν να το τσιμπούν, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο που κατέληξε να αφήσει το ζώο ουσιαστικά ακέφαλο.

Πώς μπορεί να επιβιώσει ένας «ακέφαλος» οργανισμός;

Η απάντηση βρίσκεται στη δομή του εγκεφάλου των ψαριών, η οποία διαφέρει ριζικά από τη δική μας. Ενώ στον άνθρωπο ο εγκέφαλος είναι μια συγκεντρωμένη μάζα, στα χρυσόψαρα έχει μια γραμμική δομή που εκτείνεται από το κεφάλι μέχρι βαθιά μέσα στο σώμα. Το μπροστινό μέρος διαχειρίζεται λειτουργίες όπως η όσφρηση και η όραση, όμως το εγκεφαλικό στέλεχος, το πιο κρίσιμο κομμάτι για τη ζωή, βρίσκεται πιο πίσω, κοντά στη σύνδεση με τη σπονδυλική στήλη.

Όσο αυτό το τμήμα παραμένει ανέπαφο, το ψάρι μπορεί να συνεχίσει να αναπνέει μέσω των βραγχίων και να διατηρεί την κυκλοφορία του αίματος. Όσο για το πώς απέφευγε τα εμπόδια χωρίς μάτια; Τα ψάρια διαθέτουν ένα δίκτυο αισθητήρων πίεσης στα πλάγια του σώματός τους, που λειτουργεί ως «βιολογικό σόναρ», επιτρέποντάς τους να αντιλαμβάνονται τον χώρο γύρω τους.

 

Το αναπόφευκτο τέλος του χρυσόψαρου

Παρά την απίστευτη αντοχή του, το χρυσόψαρο άντεξε περίπου δύο εβδομάδες πριν υποκύψει στα τραύματά του. Τεχνικά, ο θάνατος επήλθε από οργανική ανεπάρκεια λόγω της ωσμωτικής πίεσης. Με μια τόσο μεγάλη ανοιχτή πληγή στο κεφάλι, το γλυκό νερό του ενυδρείου εισέβαλλε συνεχώς στην κυκλοφορία του αίματος, αραιώνοντας τα υγρά του σώματος και καταστρέφοντας την ισορροπία των ηλεκτρολυτών.

Όπως σημείωσαν τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης που κάλυψαν την ιστορία, η περίπτωση αυτή αποτέλεσε μια ξεκάθαρη επίδειξη της ανθεκτικότητας των βασικών μηχανισμών επιβίωσης στα ψάρια, αναδεικνύοντας τη σκληρή αλλά εντυπωσιακή πλευρά της φύσης.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

Βίντεο με βασανιστήρια: Θύμα κατέθεσε ότι μεταβίβασε όχημα υπό καθεστώς φόβου - Νέες αποκαλύψεις στο Δικαστήριο

 15.02.2026 - 12:22
Στους δρόμους με τη συνοδεία Αστυνομίας οι Αγροτικές Οργανώσεις για διαμαρτυρία - Ποιοι δρόμοι θα επηρεαστούν αύριο

 15.02.2026 - 13:01
Μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις είπε ότι στέλνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, όταν επανέλαβε, σε δηλώσεις του την Κυριακή, την ετοιμότητά του, ακόμα και την ερχόμενη βδομάδα να προσέλθει σε μια διευρυμένη διάσκεψη, στην οποία θα ανακοινωθεί η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Ο Πρόεδρος κάλεσε όλες τις πλευρές να αποδείξουν στην πράξη την ετοιμότητά τους.

