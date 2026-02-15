Η Κύπρος σε ρυθμούς καρναβαλιού: Πλημμύρισαν με χρώμα, κέφι και χιλιάδες καρναβαλιστές οι πόλεις μας - Δείτε φωτογραφίες

Μικροί και μεγάλοι φόρεσαν τις στολές τους, άφησαν πίσω την καθημερινότητα και έγιναν μια μεγάλη παρέα.

Λεμεσός: Η «Βασίλισσα του Πάθους» έδωσε το σύνθημα

Η καρδιά του καρναβαλιού χτυπά όπως κάθε χρόνο στη Λεμεσό, όπου η παιδική καρναβαλίστικη παρέλαση έκλεψε τις εντυπώσεις. Το πάρτι ξεκίνησε στις 11:30 το πρωί από τα φώτα τροχαίας του Δημόσιου Κήπου, με προορισμό το παλιό λιμάνι της πόλης.

Το σύνθημα της παρέλασης έδωσε η «Βασίλισσα του Πάθους και της Τρέλας», η οποία καθοδηγούσε μια λαοθάλασσα από μικρούς και μεγάλους καρναβαλιστές που χόρευαν ασταμάτητα σε εορταστικούς ρυθμούς.

Λευκωσία: Μια απέραντη γιορτή με τον Βασιλιά Καρνάβαλο

Στην πρωτεύουσα, οι δρόμοι πήραν χρώμα και ζωή, με τους πολίτες να μετατρέπουν τη Λευκωσία σε μια απέραντη γιορτή γεμάτη παλμό και ενέργεια.

Την παράσταση έκλεψε ο φετινός Βασιλιάς Καρνάβαλος, ο Μιχάλης Σοφοκλέους, ο οποίος με το αστείρευτο κέφι και το χαρακτηριστικό του χιούμορ έδωσε μια ιδιαίτερη νότα στη διοργάνωση.

Λάρνακα και Πέγεια: Χορός, μουσική και φαντασία

Η Λάρνακα δεν έμεινε πίσω σε κέφι, καθώς η Λεωφόρος Αθηνών γέμισε ασφυκτικά με μουσική και καρναβαλίστικο πνεύμα. Η μαζική συμμετοχή και η διάθεση των παρευρισκόμενων μετέτρεψαν τις Φοινικούδες σε ένα πολύχρωμο σκηνικό διασκέδασης.

Την ίδια στιγμή, μια ξεχωριστή και λαμπερή αποκριάτικη παρέλαση πραγματοποιήθηκε στην Πέγεια και συγκεκριμένα στον Άγιο Γεώργιο. Οι συμμετέχοντες εντυπωσίασαν με τις ευφάνταστες στολές και τη δημιουργικότητά τους, ενώ το γλέντι συνεχίστηκε και το πρωί της Κυριακής στην Πάφο. Εκεί, η Πλατεία της 28ης Οκτωβρίου φιλοξένησε το παραδοσιακό κυνήγι θησαυρού, προσφέροντας στιγμές δράσης και ενθουσιασμού σε όλους τους παρευρισκόμενους.