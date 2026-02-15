Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΜέχρι πού μπορεί να φτάσει η Τεχνητή Νοημοσύνη; - Viral βίντεο με Μπραντ Πιτ και Τομ Κρουζ «θολώνει» τα όρια ανάμεσα σε φαντασία και πραγματικότητα
LIKE ONLINE

Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η Τεχνητή Νοημοσύνη; - Viral βίντεο με Μπραντ Πιτ και Τομ Κρουζ «θολώνει» τα όρια ανάμεσα σε φαντασία και πραγματικότητα

 15.02.2026 - 19:25
Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η Τεχνητή Νοημοσύνη; - Viral βίντεο με Μπραντ Πιτ και Τομ Κρουζ «θολώνει» τα όρια ανάμεσα σε φαντασία και πραγματικότητα

Συζήτηση -ακόμα μία- για τα όλο και πιο δυσδιάκριτα όρια ανάμεσα στην Τεχνητή Νοημοσύνη και την πραγματικότητα ανοίγει ένα βίντεο που ανέβηκε στο Χ και δείχνει τον Μπραντ Πιτ με τον Τομ Κρουζ να... παίζουν ξύλο σε μια ταράτσα, ενώ γύρω τους όλα καταρρέουν.

Αν και μια «συνάντηση» των δύο σούπερ σταρ θα αποτελούσε αναμφισβήτητα σπουδαίο κινηματογραφικό γεγονός, με την πρώτη -και τελευταία, έως τώρα, συνεργασία τους- να χρονολογείται πίσω στο 1994 και τη «Συνέντευξη με έναν Βρυκόλακα», οι φαν μάλλον θα πρέπει να περιμένουν.

Και αυτό, καθώς η «μονομαχία» των δύο ηθοποιών δεν αποτελεί προϊόν μυθοπλασίας, αλλά μια εντυπωσιακή εξέλιξη στον χώρο της ψυχαγωγίας, που προκαλεί έντονο ενδιαφέρον, αλλά και προβληματισμό για τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και ΑΙ.

Το κλιπ με τίτλο «Tom Cruise vs Brad Pitt: AI-Generated Smackdown» έχει αφήσει πολλούς θαυμαστές να αναρωτιούνται για το μέλλον των ηθοποιών, αλλά και της ίδιας της βιομηχανίας του θεάματος. Το συγκεκριμένο κλιπ, που κυκλοφορεί ευρέως στο Διαδίκτυο, μετρώντας ήδη εκατομμύρια views, παρουσιάζει μία σκηνή πάλης μεταξύ των δύο σταρ και μοιάζει με σκηνή από επερχόμενη ταινία δράσης τους.

Στον -επίσης φανταστικό- διάλογό τους, ο Μπραντ Πιτ ακούγεται να λέει στον Τομ Κρουζ: «Σκότωσες τον Τζέφρι Επστάιν, ζώο. Ήταν καλός άνθρωπος», και εκείνος να απαντά: «Ήξερε πολλά για τις επιχειρήσεις μας στη Ρωσία. Έπρεπε να πεθάνει».

Ωστόσο, το υλικό δεν είναι αληθινό. Έχει δημιουργηθεί μέσω τεχνολογίας Τεχνητής Νοημοσύνης. Η εξαιρετικά υψηλή ποιότητά του έχει πυροδοτήσει εκτεταμένη συζήτηση για την ικανότητα της AI να παράγει πειστικό ψευδές περιεχόμενο, που δύσκολα ξεχωρίζει από την πραγματικότητα -ή, έστω, από την κινηματογραφική φαντασία.

Το βίντεο αναρτήθηκε στο Χ και συνεχίζει να διαδίδεται ταχύτατα, προκαλώντας αντιδράσεις τόσο από θαυμαστές όσο και από επικριτές.

Πολλοί χρήστες εκφράζουν ανησυχία για το μέλλον της ψυχαγωγίας και τον ρόλο που θα διαδραματίσει η Τεχνητή Νοημοσύνη στη διαμόρφωσή της, ενώ άλλοι εμφανίζονται ενθουσιασμένοι για τις νέες δυνατότητες που ανοίγονται για ανερχόμενους δημιουργούς.

Σε σχόλια κάτω από το βίντεο, χρήστες αναφέρουν χαρακτηριστικά: «Αυτό το AI κλιπ είναι τρελό -τα πρόσωπα είναι απόλυτα ρεαλιστικά, αλλά η χορογραφία της μάχης έχει ακόμη αυτή την απόκοσμη ρομποτική αίσθηση. Είμαστε κυριολεκτικά μήνες μακριά από το να μην μπορούμε να εμπιστευόμαστε κανένα βίντεο που βλέπουμε. Ηθοποιοί και εκλογές τελείωσαν».

Ένας άλλος σχολίασε: «Είμαστε επίσημα στο τελικό στάδιο. Αν δεν μπορώ να εμπιστευτώ τον Μπραντ Πιτ να ρίχνει μπουνιά, δεν μπορώ να εμπιστευτώ τίποτα». Άλλες αντιδράσεις ήταν πιο σύντομες, όπως «Περίμενε, είναι AI αυτό;», ή πιο ανήσυχες, όπως «Αυτή η νέα τεχνολογία βίντεο είναι πολύ τρομακτική».

Θέση πήρε και ο γνωστός σεναριογράφος των ταινιών «Deadpool» και «Wolverine», Ρετ Ρις, ο οποίος προειδοποίησε χαρακτηριστικά: «Μάλλον τελείωσε για εμάς», επισημαίνοντας ότι σύντομα οποιοσδήποτε διαθέτει το απαραίτητο ταλέντο, θα μπορεί να δημιουργεί ταινίες που θα μοιάζουν με παραγωγές του Χόλιγουντ.

Στη συνέχεια, δε, σχολίασε ότι, αν κάποιος δημιουργός με δεξιότητες αντίστοιχες με εκείνες του Κρίστοφερ Νόλαν αξιοποιούσε την Τεχνητή Νοημοσύνη, τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να είναι εντυπωσιακά, σε βαθμό που δύσκολα μπορεί κανείς να φανταστεί.

Η τεχνολογία πίσω από το κλιπ αποτελεί ένδειξη της ραγδαίας προόδου στον τομέα του περιεχομένου που δημιουργείται με τεχνητή νοημοσύνη. Με τη χρήση εξελιγμένων αλγορίθμων και μοντέλων μηχανικής μάθησης, δημιουργοί μπορούν πλέον να παράγουν εξαιρετικά ρεαλιστικές εικόνες και βίντεο που γίνονται ολοένα δυσκολότερο να διακριθούν από πραγματικά πλάνα.

Αν και αυτή η εξέλιξη ανοίγει νέες δυνατότητες για σκηνοθέτες και καλλιτέχνες, ταυτόχρονα εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την αυθεντικότητα και την πιθανή κατάχρηση της τεχνολογίας.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Άγρια δολοφονία στην Ελλάδα: Μαχαίρωσε τον αδελφό του μετά από καβγά
Νέο κύμα σκόνης στην ατμόσφαιρα - Πότε θα επιστρέψουν βροχές και καταιγίδες στο καιρικό... μενού
Προσπάθησε να διαφύγει τον έλεγχο και προσέκρουσε σε περιπολικό - «Έμπλεξε» με όσα εντοπίστηκαν στο όχημά του 40χρονος
Φορολογική «ανάσα» για διαζευγμένους γονείς: Η πρόταση νόμου που αλλάζει τα δεδομένα
Ξέφραγο αμπέλι τα ηλεκτρικά ποδήλατα: Από τα 25 στα 60 χλμ/ώρα με ένα «πείραγμα» - Πώς ξεφεύγουν από τον νόμο - Κίνδυνος για οδηγούς και πεζούς

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ιράν: Την Τρίτη ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ – Αναχώρησαν για Γενεύη οι αντιπροσωπείες

 15.02.2026 - 19:13
Επόμενο άρθρο

Απόπειρα Φόνου στη Λεμεσό: Χειροπέδες στον πατέρα των δύο κύριων υπόπτων – Ποιος ο ρόλος του

 15.02.2026 - 19:39
Έτοιμος για διευρυμένη διάσκεψη ο ΠτΔ - «Ας αφήσουμε τις δηλώσεις, αστείο επιχείρημα ότι επηρεάζουν οι βουλευτικές»

Έτοιμος για διευρυμένη διάσκεψη ο ΠτΔ - «Ας αφήσουμε τις δηλώσεις, αστείο επιχείρημα ότι επηρεάζουν οι βουλευτικές»

Μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις είπε ότι στέλνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, όταν επανέλαβε, σε δηλώσεις του την Κυριακή, την ετοιμότητά του, ακόμα και την ερχόμενη βδομάδα να προσέλθει σε μια διευρυμένη διάσκεψη, στην οποία θα ανακοινωθεί η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Ο Πρόεδρος κάλεσε όλες τις πλευρές να αποδείξουν στην πράξη την ετοιμότητά τους.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Έτοιμος για διευρυμένη διάσκεψη ο ΠτΔ - «Ας αφήσουμε τις δηλώσεις, αστείο επιχείρημα ότι επηρεάζουν οι βουλευτικές»

Έτοιμος για διευρυμένη διάσκεψη ο ΠτΔ - «Ας αφήσουμε τις δηλώσεις, αστείο επιχείρημα ότι επηρεάζουν οι βουλευτικές»

  •  15.02.2026 - 13:34
Βίντεο με βασανιστήρια: Θύμα κατέθεσε ότι μεταβίβασε όχημα υπό καθεστώς φόβου - Νέες αποκαλύψεις στο Δικαστήριο

Βίντεο με βασανιστήρια: Θύμα κατέθεσε ότι μεταβίβασε όχημα υπό καθεστώς φόβου - Νέες αποκαλύψεις στο Δικαστήριο

  •  15.02.2026 - 12:22
Ολγκίν: «Οι ηγέτες να βρουν βιώσιμες διόδους για επανέναρξη συνομιλιών, να χτιστεί ένα διαφορετικό μοντέλο αλληλεπίδρασης»

Ολγκίν: «Οι ηγέτες να βρουν βιώσιμες διόδους για επανέναρξη συνομιλιών, να χτιστεί ένα διαφορετικό μοντέλο αλληλεπίδρασης»

  •  15.02.2026 - 11:29
Η Κύπρος σε ρυθμούς καρναβαλιού: Πλημμύρισαν με χρώμα, κέφι και χιλιάδες καρναβαλιστές οι πόλεις μας - Δείτε φωτογραφίες

Η Κύπρος σε ρυθμούς καρναβαλιού: Πλημμύρισαν με χρώμα, κέφι και χιλιάδες καρναβαλιστές οι πόλεις μας - Δείτε φωτογραφίες

  •  15.02.2026 - 18:39
Έγινε και αυτό – Το ΑΚΕΛ διαφημίζει πως έφτιαξε αφαλάτωση που εμπλέκεται σε σκάνδαλο €20 εκατομμυρίων

Έγινε και αυτό – Το ΑΚΕΛ διαφημίζει πως έφτιαξε αφαλάτωση που εμπλέκεται σε σκάνδαλο €20 εκατομμυρίων

  •  15.02.2026 - 15:49
Υπ. Γεωργίας: Θέλουμε εφαρμόσιμες λύσεις για αγρότες

Υπ. Γεωργίας: Θέλουμε εφαρμόσιμες λύσεις για αγρότες

  •  15.02.2026 - 18:18
Από την αφρικανική σκόνη στις καταιγίδες – Πότε θα χιονίσει στα ορεινά

Από την αφρικανική σκόνη στις καταιγίδες – Πότε θα χιονίσει στα ορεινά

  •  15.02.2026 - 17:02
Αρσενικές χελώνες κακοποιούν τις θηλυκές και αυτές «αυτοκτονούν» για να γλιτώσουν

Αρσενικές χελώνες κακοποιούν τις θηλυκές και αυτές «αυτοκτονούν» για να γλιτώσουν

  •  15.02.2026 - 14:36

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα