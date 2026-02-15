Themasports lifenewscy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σύγκρουση με φόντο το «Συμβούλιο Τραμπ»: «Ιστορική Διολίσθηση» βλέπει το ΑΚΕΛ – «Τέλος στην πολιτική της άδειας καρέκλας» απαντά η Κυβέρνηση

 15.02.2026 - 19:48
Σύγκρουση με φόντο το «Συμβούλιο Τραμπ»: «Ιστορική Διολίσθηση» βλέπει το ΑΚΕΛ – «Τέλος στην πολιτική της άδειας καρέκλας» απαντά η Κυβέρνηση

Η απόφαση της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη να συμμετάσχει στη συνάντηση του υπό συγκρότηση «Συμβουλίου Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ πυροδότησε μια νέα, σφοδρή σύγκρουση ανάμεσα στο ΑΚΕΛ και το Προεδρικό.

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται ο προσανατολισμός της κυπριακής εξωτερικής πολιτικής, με την αντιπολίτευση να καταγγέλλει επικίνδυνες ακροβασίες και την κυβέρνηση να υπεραμύνεται του ενεργού διπλωματικού της ρόλου στην περιοχή.

Η καταγγελία του ΑΚΕΛ για «ιστορική διολίσθηση»

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ, Γιώργος Κουκουμάς, εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά των κυβερνητικών χειρισμών, χαρακτηρίζοντας τη συμμετοχή στη συνάντηση ως μια ιστορική διολίσθηση που εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους. Σύμφωνα με το ΑΚΕΛ, το «Συμβούλιο» του Τραμπ αποτελεί μέρος μιας εμπρηστικής στρατηγικής των ΗΠΑ που στοχεύει στην υποκατάσταση του ΟΗΕ και την πλήρη αχρήστευση του διεθνούς δικαίου.

Η Εζεκία Παπαϊωάννου υπογραμμίζει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία βασίζει την ίδια της την υπόσταση στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, προβαίνει σε μια πράξη «αυτοαναίρεσης» συντασσόμενη με πρωτοβουλίες που παρακάμπτουν τη διεθνή νομιμότητα. Ο κ. Κουκουμάς προειδοποίησε μάλιστα ότι η πρόσδεση στο άρμα του Τραμπ ισοδυναμεί με το να παίζει η κυβέρνηση «στα ζάρια» το δίκαιο της Κύπρου, καλώντας παράλληλα όλες τις πολιτικές δυνάμεις να λάβουν ξεκάθαρη θέση.

Η απάντηση της Κυβέρνησης: «Η άδεια καρέκλα δεν προστάτεψε ποτέ»

Η απάντηση από το Προεδρικό ήταν εξίσου έντονη, με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη να κάνει λόγο για «ιδεολογικές εμμονές» και αδυναμία του ΑΚΕΛ να αναγνώσει τη διεθνή πραγματικότητα. Η κυβερνητική πλευρά ξεκαθαρίζει ότι η συμμετοχή της Κύπρου έχει καθεστώς Παρατηρητή και αφορά μια συνάντηση ενημερωτικού και συντονιστικού χαρακτήρα για το Ειρηνευτικό Σχέδιο στη Γάζα, η οποία μάλιστα εδράζεται σε σχετικό Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Ο κ. Λετυμπιώτης απέρριψε τις κατηγορίες περί «τζόγου», αντιστρέφοντας τα πυρά και τονίζοντας ότι η πραγματική επικίνδυνη πολιτική είναι αυτή της «άδειας καρέκλας», η οποία ιστορικά δεν προστάτεψε κανένα εθνικό ζήτημα. Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο, η Κυπριακή Δημοκρατία ενισχύει το δίκαιό της μόνο όταν είναι παρούσα στις διεθνείς εξελίξεις, καταθέτοντας προτάσεις και λειτουργώντας ως αξιόπιστος εταίρος. Κατέληξε μάλιστα με μια αιχμηρή αναφορά στο παρελθόν, σημειώνοντας ότι η χώρα δεν σύρεται από κανέναν, αλλά αντίθετα η δογματική αγκύλωση του ΑΚΕΛ είναι αυτή που οδήγησε σε αποτελέσματα τα οποία ο τόπος έχει ήδη βιώσει.

