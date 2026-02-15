Themasports lifenewscy
ΠΑΡΑ-THEMA

ΒΙΝΤΕΟ: Ο Φειδίας καλεί τον Φαίδωνα σε podcast για «να τα πει όλα»!

 15.02.2026 - 22:23
ΒΙΝΤΕΟ: Ο Φειδίας καλεί τον Φαίδωνα σε podcast για «να τα πει όλα»!

Ο Φειδίας Παναγιώτου με βίντεο που ανάρτησε στα social media καλεί δημόσια τον Δήμαρχο Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, να καθίσει στο μικρόφωνο του podcast του και να απαντήσει στις σοβαρές κατηγορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Ο Φειδίας ξεκίνησε την παρέμβασή του αναγνωρίζοντας το έργο του Δημάρχου, χαρακτηρίζοντάς τον μάλιστα ως έναν από τους καλύτερους δημάρχους που πέρασαν ποτέ από την Κύπρο. Ωστόσο, τόνισε πως οι πρόσφατες καταγγελίες για βιασμό, κατάχρηση εξουσίας και κατάχρηση δημόσιων πόρων, δημιουργούν ένα σύννεφο που μόνο η απόλυτη διαφάνεια μπορεί να διαλύσει.

«Το να λες απλά ότι δεν ευσταθούν οι κατηγορίες, δεν αρκεί. Πρέπει να μας εξηγήσεις και τα στοιχεία που έχεις.»

Ο Φειδίας κάλεσε τον κ. Φαίδωνος να κάνει πράξη την πίστη του στη διαφάνεια –για την οποία πάλευε τόσα χρόνια– και να παρουσιάσει δημόσια τα στοιχεία που αποδεικνύουν την αθωότητά του. Αν και ο Δήμαρχος Πάφου έχει δηλώσει πως πρόκειται για προσπάθεια εξόντωσής του, ο Φειδίας επιμένει πως οι πολίτες χρειάζονται απαντήσεις και αποδείξεις.

