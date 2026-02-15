Themasports lifenewscy
ΔΙΕΘΝΗ

ΒΙΝΤΕΟ: Μετανάστης στην Ιταλία άρπαξε κοριτσάκι από τα χέρια της μαμάς του σε σούπερ μάρκετ

 15.02.2026 - 21:46
ΒΙΝΤΕΟ: Μετανάστης στην Ιταλία άρπαξε κοριτσάκι από τα χέρια της μαμάς του σε σούπερ μάρκετ

Στη σύλληψη ενός Ρουμάνου πολίτη, άστεγου και χωρίς προηγούμενο ποινικό μητρώο, προχώρησε η αστυνομία στο Μπέργκαμο της Ιταλίας, με την κατηγορία της απόπειρας απαγωγής 18μηνου κοριτσιού και της πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες περίπου στη 1:00 το μεσημέρι, όταν ο άνδρας εισερχόταν σε σούπερ μάρκετ τη στιγμή που μία οικογένεια – οι γονείς με τη μικρή τους κόρη – αποχωρούσε από το κατάστημα. Σύμφωνα με τις αρχές, ο άγνωστος άρπαξε αιφνιδιαστικά το παιδί από τα πόδια, επιχειρώντας με βίαιο τρόπο να το αποσπάσει από τη μητέρα του, η οποία το κρατούσε από το χέρι, και να το σύρει προς το εσωτερικό του εμπορικού κέντρου.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, η μητέρα αντέδρασε άμεσα και αντιστάθηκε σθεναρά, καλώντας σε βοήθεια. Ο πατέρας της, που βρισκόταν σε κοντινή απόσταση, επενέβη γρήγορα και κατάφερε να ακινητοποιήσει τον δράστη. Στο σημείο έσπευσαν και περαστικοί, καθώς και προσωπικό ασφαλείας, οι οποίοι συνέδραμαν στον περιορισμό του μέχρι την άφιξη της αστυνομίας. Περιπολικό έφθασε στο σημείο, διασφάλισε την ασφάλεια του ανήλικου παιδιού και μετέφερε τον άνδρα στο αστυνομικό τμήμα.

Οι έρευνες, που βασίστηκαν στις καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων και στην ανάλυση υλικού από κάμερες ασφαλείας, επέτρεψαν την ακριβή ανασύνθεση των γεγονότων.

Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις, όπου διαπιστώθηκε κάταγμα στο μηριαίο οστό, το οποίο αποδόθηκε στη βίαιη απόπειρα αρπαγής. Μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης, ο Ρουμάνος πολίτης συνελήφθη για επιβαρυμένη απαγωγή, καθώς το αδίκημα τελέστηκε σε βάρος ανηλίκου κάτω των δεκατεσσάρων ετών, καθώς και για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης. Τέθηκε στη διάθεση των δικαστικών αρχών, οι οποίες συμμετείχαν σε όλα τα στάδια της διαδικασίας και διέταξαν την προσωρινή του κράτηση έως την επικύρωση της σύλληψης.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Σύγκρουση με φόντο το «Συμβούλιο Τραμπ»: «Ιστορική Διολίσθηση» βλέπει το ΑΚΕΛ – «Τέλος στην πολιτική της άδειας καρέκλας» απαντά η Κυβέρνηση

Σύγκρουση με φόντο το «Συμβούλιο Τραμπ»: «Ιστορική Διολίσθηση» βλέπει το ΑΚΕΛ – «Τέλος στην πολιτική της άδειας καρέκλας» απαντά η Κυβέρνηση

Η απόφαση της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη να συμμετάσχει στη συνάντηση του υπό συγκρότηση «Συμβουλίου Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ πυροδότησε μια νέα, σφοδρή σύγκρουση ανάμεσα στο ΑΚΕΛ και το Προεδρικό.

