ΒΙΝΤΕΟ: Μετανάστης στην Ιταλία άρπαξε κοριτσάκι από τα χέρια της μαμάς του σε σούπερ μάρκετ

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες περίπου στη 1:00 το μεσημέρι, όταν ο άνδρας εισερχόταν σε σούπερ μάρκετ τη στιγμή που μία οικογένεια – οι γονείς με τη μικρή τους κόρη – αποχωρούσε από το κατάστημα. Σύμφωνα με τις αρχές, ο άγνωστος άρπαξε αιφνιδιαστικά το παιδί από τα πόδια, επιχειρώντας με βίαιο τρόπο να το αποσπάσει από τη μητέρα του, η οποία το κρατούσε από το χέρι, και να το σύρει προς το εσωτερικό του εμπορικού κέντρου.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, η μητέρα αντέδρασε άμεσα και αντιστάθηκε σθεναρά, καλώντας σε βοήθεια. Ο πατέρας της, που βρισκόταν σε κοντινή απόσταση, επενέβη γρήγορα και κατάφερε να ακινητοποιήσει τον δράστη. Στο σημείο έσπευσαν και περαστικοί, καθώς και προσωπικό ασφαλείας, οι οποίοι συνέδραμαν στον περιορισμό του μέχρι την άφιξη της αστυνομίας. Περιπολικό έφθασε στο σημείο, διασφάλισε την ασφάλεια του ανήλικου παιδιού και μετέφερε τον άνδρα στο αστυνομικό τμήμα.

Οι έρευνες, που βασίστηκαν στις καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων και στην ανάλυση υλικού από κάμερες ασφαλείας, επέτρεψαν την ακριβή ανασύνθεση των γεγονότων.

Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις, όπου διαπιστώθηκε κάταγμα στο μηριαίο οστό, το οποίο αποδόθηκε στη βίαιη απόπειρα αρπαγής. Μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης, ο Ρουμάνος πολίτης συνελήφθη για επιβαρυμένη απαγωγή, καθώς το αδίκημα τελέστηκε σε βάρος ανηλίκου κάτω των δεκατεσσάρων ετών, καθώς και για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης. Τέθηκε στη διάθεση των δικαστικών αρχών, οι οποίες συμμετείχαν σε όλα τα στάδια της διαδικασίας και διέταξαν την προσωρινή του κράτηση έως την επικύρωση της σύλληψης.