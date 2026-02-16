Έξυπνοι μετρητές: Πόσοι τοποθετήθηκαν μέχρι στιγμής - Καμπανάκι για επικίνδυνους διακόπτες που προκαλούν βλάβες

Μιλώντας στο ThemaOnline, η Εκπρόσωπος Τύπου της ΑΗΚ, Χριστίνα Παπαδοπούλου, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής έχουν εγκατασταθεί περίπου 220.000 έξυπνοι μετρητές, τη στιγμή που το ορόσημο που είχε τεθεί από τη ΡΑΕΚ, στο πλαίσιο της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προέβλεπε την εγκατάσταση 250.000 μετρητών έως τον Ιούνιο του 2026.

«Είμαστε πολύ πιο μπροστά από το χρονοδιάγραμμα, τόσο σε σχέση με την εκταμίευση της επιχορήγησης όσο και με την εφαρμογή της ρυθμιστικής απόφασης», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η ΑΗΚ έχει ήδη λάβει την πρώτη δόση της χορηγίας.

Στόχος της Αρχής είναι η τοποθέτηση 400.000 έξυπνων μετρητών σε ολόκληρη την Κύπρο έως τον Ιανουάριο του 2027, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα να δείχνουν ότι το έργο ενδέχεται να ολοκληρωθεί ακόμη νωρίτερα.

Σε ό,τι αφορά τυχόν προβλήματα, η κα. Παπαδοπούλου ανέφερε ότι δεν υπάρχουν παράπονα, ενώ πλέον δεν καταγράφονται περιστατικά καταστροφής συσκευών, τα οποία είχαν παρατηρηθεί στο παρελθόν με προηγούμενες διαδικασίες.

Όπως εξήγησε, στα αρχικά στάδια του έργου, στο πλαίσιο προστασίας του προσωπικού της ΑΗΚ, γίνονταν χειρισμοί σε ιδιωτικούς διακόπτες. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι διακόπτες αυτοί ήταν παλαιωμένοι και επικίνδυνοι, γεγονός που προκαλούσε ζημιές κατά την επαναφορά.

«Έκτοτε λάβαμε αυστηρότερα μέτρα προστασίας και δεν αγγίζουμε ούτε παρεμβαίνουμε σε ιδιωτικούς διακόπτες», διευκρίνισε, υπογραμμίζοντας ότι το ζήτημα έχει πλέον λήξει.

Παράλληλα, τόνισε ότι πρόκειται για διακόπτες που οι πολίτες οφείλουν να ελέγξουν και να αντικαταστήσουν, σε συνεργασία με τον ηλεκτρολόγο τους ή μέσω ενημέρωσης από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. Σε αντίθετη περίπτωση, σε ενδεχόμενη βλάβη, η παροχή ενδέχεται να μην επανέλθει.

Για τον σκοπό αυτό, η ΑΗΚ έχει προχωρήσει σε συνεργασία με το ΤΗΜΥ και έχει ετοιμάσει ενημερωτικό έντυπο, το οποίο αποστέλλεται μαζί με τους λογαριασμούς ρεύματος και περιλαμβάνει φωτογραφίες των διακοπτών που πρέπει να αποσυρθούν.

«Πρόκειται για ένα πρόβλημα που προϋπήρχε και απλώς δεν ήταν γνωστό», είπε καταληκτικά η κα. Παπαδοπούλου.

Σημειώνεται τέλος ότι οι καταναλωτές στους οποίους έχει ήδη εγκατασταθεί έξυπνος μετρητής έχουν τη δυνατότητα, μέσω της ιστοσελίδας της ΑΗΚ, να παρακολουθούν αναλυτικά το ιστορικό κατανάλωσης του ηλεκτρικού τους ρεύματος.

Τι είναι οι έξυπνοι μετρητές

Σημειώνεται ότι οι «έξυπνοι» μετρητές είναι συσκευές που καταγράφουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και αποστέλλουν αυτόματα τα δεδομένα από τον πελάτη προς τον πάροχο, αλλά και αντίστροφα. Εγκαθίστανται στο ίδιο σημείο όπου βρίσκονται σήμερα οι υφιστάμενοι μετρητές και θα έχουν αντίστοιχο μέγεθος με τα σημερινά συστήματα.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της χρήσης τους είναι τα εξής:

- Τα στοιχεία κατανάλωσης συλλέγονται αυτόματα από απόσταση, χωρίς να χρειάζεται επίσκεψη καταγραφέα στο υποστατικό.

- Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος μπορεί να διακόπτεται και να επανασυνδέεται εξ αποστάσεως, χωρίς φυσική παρουσία συνεργείου.

- Οι έξυπνοι μετρητές θα επιτρέπουν την εφαρμογή πιο ευέλικτων τιμολογίων, με χαμηλότερες χρεώσεις σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας, ώστε οι καταναλωτές να επωφελούνται από φθηνότερη ενέργεια.

- Δίνεται η δυνατότητα άμεσου εντοπισμού περιστατικών ρευματοκλοπής, καθώς οποιαδήποτε απόπειρα παραβίασης ή αλλοίωσης της μέτρησης θα ανιχνεύεται από το κεντρικό σύστημα και θα ενεργοποιούνται τα προβλεπόμενα μέτρα.

- Οι καταναλωτές ενημερώνονται άμεσα για την κατανάλωσή τους, ώστε να προσαρμόζουν τη χρήση των συσκευών τους σε ώρες εκτός αιχμής, όταν το κόστος της κιλοβατώρας είναι χαμηλότερο.

- Είναι εφικτή η συνεχής παρακολούθηση της ποιότητας του δικτύου, όπως της τάσης και της συχνότητας, επιτρέποντας τον έγκαιρο εντοπισμό και την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων.

- Τυχόν βλάβες ή ανωμαλίες στο δίκτυο θα εντοπίζονται ταχύτερα, γεγονός που θα συμβάλλει στη γρηγορότερη αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

Πλεονεκτήματα για τον καταναλωτή

Σύμφωνα με την ΑΗΚ, η εγκατάσταση των έξυπνων μετρητών παρέχει στους καταναλωτές επτά πλεονεκτήματα:

- Ακρίβεια στους λογαριασμούς

- Αμεση ενημέρωση για την κατανάλωση

- Δυνατότητα διαχείρισης φορτίου

- Δυνατότητα εξοικονόμησης φορτίου και μείωσης του τιμολογίου

- Αμεσότερη επαναφορά των βλαβών

- Δυνατότητα προπληρωμής

- Καλύτερη εξυπηρέτηση