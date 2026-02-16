Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΕορτολόγιο 2026: Σπάνια ονόματα γιορτάζουν σήμερα - Σε ποιους να ευχηθείτε
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εορτολόγιο 2026: Σπάνια ονόματα γιορτάζουν σήμερα - Σε ποιους να ευχηθείτε

 16.02.2026 - 07:03
Εορτολόγιο 2026: Σπάνια ονόματα γιορτάζουν σήμερα - Σε ποιους να ευχηθείτε

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 16 Φεβρουαρίου σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026.

Σήμερα το εορτολόγιο 2026 περιλαμβάνει όσους φέρουν το όνομα Πάμφιλος, Παμφίλη, Παμφύλη, Σέλευκος, Σελεύκα, Σελεύκη, Σελεύκεια.

Άγιος Πάμφιλος και οι συν αυτώ Μάρτυρες

Σύμφωνα με το Saint.gr, οι Άγιοι Μάρτυρες Πάμφιλος, Δανιήλ, Hλίας, Ησαΐας, Θεόδουλος, Ιερεμίας, Ιουλιανός, Ουάλης, Παύλος, Πορφύριος, Σαμουήλ και Σέλευκος, μαρτύρησαν επί αυτοκράτορα Διοκλητιανού (284 – 305 μ.Χ.). Κατάγονταν από διάφορους τόπους, τους ένωνε όμως η αγάπη και η πίστη του Χριστού.

Εργαζόμενοι στην Καισάρεια της Παλαιστίνης ομολόγησαν τον Χριστό ενώπιον του έπαρχου Φιρμιλιανού. Ο άρχοντας κατέβαλε κάθε προσπάθεια να πείσει τους Αγίους να αρνηθούν την πίστη τους στον Χριστό. Εκείνοι όμως παρέμειναν σταθερά προσηλωμένοι στην πατρώα ευσέβεια. Τότε ο Φιρμιλιανός έδωσε εντολή να τους θανατώσουν, αφού πρώτα τους βασανίσουν.

Οι Άγιοι Μάρτυρες Ηλίας, Πάμφιλος, Ουάλης, Παύλος, Σέλευκος, Ιερεμίας, Ησαΐας, Σαμουήλ και Δανιήλ αποκεφαλίσθηκαν διά ξίφους. Ο Πορφύριος, υπηρέτης του Παμφίλου, συνελήφθη την ώρα που αναζητούσε το λείψανο του κυρίου του και κάηκε ζωντανός μαζί με τον Μάρτυρα Ιουλιανό. Τον Άγιο Θεόδουλο τον σταύρωσαν επί ξύλου. Έτσι μαρτύρησαν οι Άγιοι και προσετέθησαν στη χορεία των αθλητών του Χριστού.

Η Σύναξη των Αγίων Μαρτύρων ετελείτο στη Μεγάλη Εκκλησία.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έξυπνοι μετρητές: Πόσοι τοποθετήθηκαν μέχρι στιγμής - Καμπανάκι για επικίνδυνους διακόπτες που προκαλούν βλάβες
Θα κόβεται το ΕΕΕ σε όποιον αρνείται αυτό το μέτρο: Το νέο σχέδιο της Κυβέρνησης που αλλάζει τα δεδομένα - Λεπτομέρειες
Απείλησε 16χρονο με μαχαίρι, του εκλεψε το κινητό και επιτέθηκε σε Αστυνομικούς - Δύο συλλήψεις για ληστείες σε περίπτερα
Αρχίζει με χιόνια, καταιγίδες και σκόνη η εβδομάδα – Δείτε live την εξέλιξη του καιρού
Eurovision 2026 Ελλάδα: Αυτός είναι ο φετινός εκπρόσωπος της χώρας στον διαγωνισμό
Κυκλοφοριακό χάος: Δείτε live ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κυκλοφοριακό χάος: Δείτε live ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο»

 16.02.2026 - 06:56
Επόμενο άρθρο

Μπαράζ συλλήψεων: Χειροπέδες σε επτά πρόσωπα - Ναρκωτικά, αλκοόλ και έλεγχοι σε στοχευμένες επιχειρήσεις

 16.02.2026 - 07:11
Στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ η Κύπρος: Επιλογή παρουσίας και όχι απουσίας

Στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ η Κύπρος: Επιλογή παρουσίας και όχι απουσίας

Η απόφαση της κυβέρνησης να συμμετάσχει στη συνάντηση του υπό διαμόρφωση «Συμβουλίου Ειρήνης», με πρωτοβουλία του Ντόναλντ Τραμπ, άνοιξε έναν νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης στο εσωτερικό.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ η Κύπρος: Επιλογή παρουσίας και όχι απουσίας

Στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ η Κύπρος: Επιλογή παρουσίας και όχι απουσίας

  •  16.02.2026 - 06:43
Θα κόβεται το ΕΕΕ σε όποιον αρνείται αυτό το μέτρο: Το νέο σχέδιο της Κυβέρνησης που αλλάζει τα δεδομένα - Λεπτομέρειες

Θα κόβεται το ΕΕΕ σε όποιον αρνείται αυτό το μέτρο: Το νέο σχέδιο της Κυβέρνησης που αλλάζει τα δεδομένα - Λεπτομέρειες

  •  16.02.2026 - 06:45
Έξυπνοι μετρητές: Πόσοι τοποθετήθηκαν μέχρι στιγμής - Καμπανάκι για επικίνδυνους διακόπτες που προκαλούν βλάβες

Έξυπνοι μετρητές: Πόσοι τοποθετήθηκαν μέχρι στιγμής - Καμπανάκι για επικίνδυνους διακόπτες που προκαλούν βλάβες

  •  16.02.2026 - 06:53
Απείλησε 16χρονο με μαχαίρι, του εκλεψε το κινητό και επιτέθηκε σε Αστυνομικούς - Δύο συλλήψεις για ληστείες σε περίπτερα

Απείλησε 16χρονο με μαχαίρι, του εκλεψε το κινητό και επιτέθηκε σε Αστυνομικούς - Δύο συλλήψεις για ληστείες σε περίπτερα

  •  16.02.2026 - 06:29
Αρχίζει με χιόνια, καταιγίδες και σκόνη η εβδομάδα – Δείτε live την εξέλιξη του καιρού

Αρχίζει με χιόνια, καταιγίδες και σκόνη η εβδομάδα – Δείτε live την εξέλιξη του καιρού

  •  16.02.2026 - 06:23
Ολγκίν και Κυπριακό: Η τέχνη της αναβολής μέχρι τον Ιούλιο

Ολγκίν και Κυπριακό: Η τέχνη της αναβολής μέχρι τον Ιούλιο

  •  16.02.2026 - 06:44
Κυκλοφοριακό χάος: Δείτε live ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο»

Κυκλοφοριακό χάος: Δείτε live ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο»

  •  16.02.2026 - 06:56
Εορτολόγιο 2026: Σπάνια ονόματα γιορτάζουν σήμερα - Σε ποιους να ευχηθείτε

Εορτολόγιο 2026: Σπάνια ονόματα γιορτάζουν σήμερα - Σε ποιους να ευχηθείτε

  •  16.02.2026 - 07:03

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα