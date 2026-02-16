Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου

Η "Αλήθεια" στο κύριο της θέμα με τίτλο "Χωρίς φθηνότερο ρεύμα και το 2026" γράφει ότι οι τελικές τιμές δεν μειώνονται, η δημιουργία υποδομών εκκρεμεί, το φυσικό αέριο παραμένει μνημείο ανικανότητας ενώ είναι άγνωστο εάν θα αρθεί η ηλεκτρική απομόνωση. Σε άλλο της θέμα γράφει για χάσμα εκτιμήσεων Ολγκίν και ότι χαρακτήρισε αστεία την άποψη της Απεσταλμένης για βουλευτικές και Προεδρία ΕΕ ο Χριστοδουλίδης. Αλλού αναφέρεται στην πρόσκληση για συμμετοχή στο «Συμβούλιο Ειρήνης» και γράφει ότι ο ΠτΔ τη θεωρεί «καθοριστικής σημασίας».

Ο "Πολίτης" υπό τον τίτλο "Υπό αμφισβήτηση ο Πρόεδρος και η Βουλή" αναφέρεται σε δημοσκόπηση της Noverna Analytics η οποία- όπως αναφέρει- καταγράφει σημαντική φθορά του Προέδρου Χριστοδουλίδη στην εσωτερική διακυβέρνηση και ότι τα αποτελέσματα δεν είναι ενθαρρυντικά ούτε για τη Βουλή μόλις τρεις μήνες πριν τις εκλογές. Αλλού γράφει ότι έτοιμος για συνομιλίες δηλώνει ο Πρόεδρος και ότι ρίχνει το γάντι στον Ερχιουρμαν. Αναφέρει επίσης σε άλλο θέμα ότι οι αγρότες ανέστειλαν τη σημερινή διαμαρτυρία.

Ο "Φιλελεύθερος" στο κύριο του θέμα με τίτλο "Διαψεύδουν Φαίδωνος" γράφει για έντονη οσμή σκανδάλου με την τ/κ περιουσία έκτασης 17.425 τμ που εκμίσθωσε ο Δήμος Πάφου σε ιδιώτη/επενδυτή σύμφωνα με αρμόδιες Αρχές και παρά τα όσα είχε δηλώσει ο εν αργία δήμαρχος στον 'Φ'. Αλλού, δημοσιεύει φωτογραφία από τα Καρναβάλια και γράφει ότι παιδικό άρωμα είχαν οι καρναβαλίστικες παρελάσεις. Γράφει σε άλλο θέμα για υπερχειλίσεις αλλά μόνο στα μικρά φράγματα και μείωση 10% του νερού ύδρευσης.

Η "Χαραυγή" υπό τον τίτλο "Επικίνδυνο 'ναι' στο 'Συμβούλιο Ειρήνης' " γράφει ότι προκαλεί η απόφαση της Κυβέρνησης να αποδεχθεί την πρόσκληση συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στο λεγόμενο 'Συμβούλιο Ειρήνης' για τη Γάζα και ότι το ΑΚΕΛ καταγγέλλει ιστορική διολίσθηση της εξωτερικής πολιτικής της ΚΔ με τεράστιους κινδύνους για το Κυπριακό. Αλλού, δημοσιεύει φωτογραφία από φράγμα και αναφέρει ότι η εικόνα με το υδατικό παραμένει τραγική. Γράφει ακόμη ότι αντιφάσκει μέσα από δηλώσεις και κατηγορίες κατά του ΑΚΕΛ η Ειρήνη Χαραλαμπίδου.

