Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΠρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου

 16.02.2026 - 07:36
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου

Η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, δημοσκόπηση, υπόθεση του εν αργία Δημάρχου Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος και η συμμετοχή της Κύπρου στο Συμβούλιο Ειρήνης, που συγκάλεσε ο Τραμπ, είναι τα κύρια θέματα στον Τύπο σήμερα. Αλλα θέματα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων οι εκτιμήσεις Ολγκίν, το υδατικό, οι καρναβαλίστικες παρελάσεις κ.λπ.

Η "Αλήθεια" στο κύριο της θέμα με τίτλο "Χωρίς φθηνότερο ρεύμα και το 2026" γράφει ότι οι τελικές τιμές δεν μειώνονται, η δημιουργία υποδομών εκκρεμεί, το φυσικό αέριο παραμένει μνημείο ανικανότητας ενώ είναι άγνωστο εάν θα αρθεί η ηλεκτρική απομόνωση. Σε άλλο της θέμα γράφει για χάσμα εκτιμήσεων Ολγκίν και ότι χαρακτήρισε αστεία την άποψη της Απεσταλμένης για βουλευτικές και Προεδρία ΕΕ ο Χριστοδουλίδης. Αλλού αναφέρεται στην πρόσκληση για συμμετοχή στο «Συμβούλιο Ειρήνης» και γράφει ότι ο ΠτΔ τη θεωρεί «καθοριστικής σημασίας». 

Ο "Πολίτης" υπό τον τίτλο "Υπό αμφισβήτηση ο Πρόεδρος και η Βουλή" αναφέρεται σε δημοσκόπηση της Noverna Analytics η οποία- όπως αναφέρει- καταγράφει σημαντική φθορά του Προέδρου Χριστοδουλίδη στην εσωτερική διακυβέρνηση και ότι τα αποτελέσματα δεν είναι ενθαρρυντικά ούτε για τη Βουλή μόλις τρεις μήνες πριν τις εκλογές. Αλλού γράφει ότι έτοιμος για συνομιλίες δηλώνει ο Πρόεδρος και ότι ρίχνει το γάντι στον Ερχιουρμαν. Αναφέρει επίσης σε άλλο θέμα ότι οι αγρότες ανέστειλαν τη σημερινή διαμαρτυρία. 

Ο "Φιλελεύθερος" στο κύριο του θέμα με τίτλο "Διαψεύδουν Φαίδωνος" γράφει για έντονη οσμή σκανδάλου με την τ/κ περιουσία έκτασης 17.425 τμ που εκμίσθωσε ο Δήμος Πάφου σε ιδιώτη/επενδυτή σύμφωνα με αρμόδιες Αρχές και παρά τα όσα είχε δηλώσει ο εν αργία δήμαρχος στον 'Φ'. Αλλού, δημοσιεύει φωτογραφία από τα Καρναβάλια και γράφει ότι παιδικό άρωμα είχαν οι καρναβαλίστικες παρελάσεις. Γράφει σε άλλο θέμα για υπερχειλίσεις αλλά μόνο στα μικρά φράγματα και μείωση 10% του νερού ύδρευσης. 

Η "Χαραυγή" υπό τον τίτλο "Επικίνδυνο 'ναι' στο 'Συμβούλιο Ειρήνης' " γράφει ότι προκαλεί η απόφαση της Κυβέρνησης να αποδεχθεί την πρόσκληση συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στο λεγόμενο 'Συμβούλιο Ειρήνης' για τη Γάζα και ότι το ΑΚΕΛ καταγγέλλει ιστορική διολίσθηση της εξωτερικής πολιτικής της ΚΔ με τεράστιους κινδύνους για το Κυπριακό. Αλλού, δημοσιεύει φωτογραφία από φράγμα και αναφέρει ότι η εικόνα με το υδατικό παραμένει τραγική. Γράφει ακόμη ότι αντιφάσκει μέσα από δηλώσεις και κατηγορίες κατά του ΑΚΕΛ η Ειρήνη Χαραλαμπίδου.  

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έξυπνοι μετρητές: Πόσοι τοποθετήθηκαν μέχρι στιγμής - Καμπανάκι για επικίνδυνους διακόπτες που προκαλούν βλάβες
Θα κόβεται το ΕΕΕ σε όποιον αρνείται αυτό το μέτρο: Το νέο σχέδιο της Κυβέρνησης που αλλάζει τα δεδομένα - Λεπτομέρειες
Απείλησε 16χρονο με μαχαίρι, του εκλεψε το κινητό και επιτέθηκε σε Αστυνομικούς - Δύο συλλήψεις για ληστείες σε περίπτερα
Αρχίζει με χιόνια, καταιγίδες και σκόνη η εβδομάδα – Δείτε live την εξέλιξη του καιρού
Eurovision 2026 Ελλάδα: Αυτός είναι ο φετινός εκπρόσωπος της χώρας στον διαγωνισμό
Κυκλοφοριακό χάος: Δείτε live ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Δολοφονία ισοβίτη στις φυλακές Δομοκού: Τον σκότωσε βαρυποινίτης στο γραφείο του αρχιφύλακα

 16.02.2026 - 07:26
Επόμενο άρθρο

Eurovision 2026: Ποιος είναι ο Akylas που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα – Η ηλικία, η καταγωγή & η πορεία

 16.02.2026 - 07:40
Στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ η Κύπρος: Επιλογή παρουσίας και όχι απουσίας

Στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ η Κύπρος: Επιλογή παρουσίας και όχι απουσίας

Η απόφαση της κυβέρνησης να συμμετάσχει στη συνάντηση του υπό διαμόρφωση «Συμβουλίου Ειρήνης», με πρωτοβουλία του Ντόναλντ Τραμπ, άνοιξε έναν νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης στο εσωτερικό.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ η Κύπρος: Επιλογή παρουσίας και όχι απουσίας

Στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ η Κύπρος: Επιλογή παρουσίας και όχι απουσίας

  •  16.02.2026 - 06:43
Θα κόβεται το ΕΕΕ σε όποιον αρνείται αυτό το μέτρο: Το νέο σχέδιο της Κυβέρνησης που αλλάζει τα δεδομένα - Λεπτομέρειες

Θα κόβεται το ΕΕΕ σε όποιον αρνείται αυτό το μέτρο: Το νέο σχέδιο της Κυβέρνησης που αλλάζει τα δεδομένα - Λεπτομέρειες

  •  16.02.2026 - 06:45
Έξυπνοι μετρητές: Πόσοι τοποθετήθηκαν μέχρι στιγμής - Καμπανάκι για επικίνδυνους διακόπτες που προκαλούν βλάβες

Έξυπνοι μετρητές: Πόσοι τοποθετήθηκαν μέχρι στιγμής - Καμπανάκι για επικίνδυνους διακόπτες που προκαλούν βλάβες

  •  16.02.2026 - 06:53
Απείλησε 16χρονο με μαχαίρι, του εκλεψε το κινητό και επιτέθηκε σε Αστυνομικούς - Δύο συλλήψεις για ληστείες σε περίπτερα

Απείλησε 16χρονο με μαχαίρι, του εκλεψε το κινητό και επιτέθηκε σε Αστυνομικούς - Δύο συλλήψεις για ληστείες σε περίπτερα

  •  16.02.2026 - 06:29
Αρχίζει με χιόνια, καταιγίδες και σκόνη η εβδομάδα – Δείτε live την εξέλιξη του καιρού

Αρχίζει με χιόνια, καταιγίδες και σκόνη η εβδομάδα – Δείτε live την εξέλιξη του καιρού

  •  16.02.2026 - 06:23
Ολγκίν και Κυπριακό: Η τέχνη της αναβολής μέχρι τον Ιούλιο

Ολγκίν και Κυπριακό: Η τέχνη της αναβολής μέχρι τον Ιούλιο

  •  16.02.2026 - 06:44
Κυκλοφοριακό χάος: Δείτε live ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο»

Κυκλοφοριακό χάος: Δείτε live ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο»

  •  16.02.2026 - 06:56
Εορτολόγιο 2026: Σπάνια ονόματα γιορτάζουν σήμερα - Σε ποιους να ευχηθείτε

Εορτολόγιο 2026: Σπάνια ονόματα γιορτάζουν σήμερα - Σε ποιους να ευχηθείτε

  •  16.02.2026 - 07:03

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα