Δολοφονία ισοβίτη στις φυλακές Δομοκού: Τον σκότωσε βαρυποινίτης στο γραφείο του αρχιφύλακα
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία ισοβίτη στις φυλακές Δομοκού: Τον σκότωσε βαρυποινίτης στο γραφείο του αρχιφύλακα

 16.02.2026 - 07:26
Δολοφονία ισοβίτη στις φυλακές Δομοκού: Τον σκότωσε βαρυποινίτης στο γραφείο του αρχιφύλακα

Δολοφονία ενός Έλληνα ισοβίτη από έτερο κρατούμενο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στις φυλακές Δομοκού.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ., ο ισοβίτης που δολοφονήθηκε φέρεται να πήγε στο γραφείο του Αρχιφύλακα των φυλακών με πρόθεση να του επιτεθεί και να τον σκοτώσει. Εκείνη τη στιγμή εντός του γραφείου βρίσκονταν δύο ακόμη βαρυποινίτες.

Τότε, λίγο πριν το θύμα επιτεθεί στον αρχιφύλακα, ένας από τους βαρυποινίτες επιχείρησε να προφυλάξει τον αρχιφύλακα και σκότωσε τον ισοβίτη, χωρίς ακόμα να έχουν γίνει περισσότερα γνωστά για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου να φωτιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ η Κύπρος: Επιλογή παρουσίας και όχι απουσίας

Στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ η Κύπρος: Επιλογή παρουσίας και όχι απουσίας

Η απόφαση της κυβέρνησης να συμμετάσχει στη συνάντηση του υπό διαμόρφωση «Συμβουλίου Ειρήνης», με πρωτοβουλία του Ντόναλντ Τραμπ, άνοιξε έναν νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης στο εσωτερικό.

