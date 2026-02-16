Themasports lifenewscy
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Απόπειρα Φόνου στη Λεμεσό: Ενώπιον του Δικαστηρίου ο 56χρονος πατέρας που καταζητείτο

 16.02.2026 - 07:14
Απόπειρα Φόνου στη Λεμεσό: Ενώπιον του Δικαστηρίου ο 56χρονος πατέρας που καταζητείτο

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα, Δευτέρα, ο 56χρονος που καταζητείτο για συνέργεια μετά τη διάπραξη της απόπειρας φόνου της 20ης Δεκεμβρίου 2025, στη Λεμεσό, σε βάρος 36χρονου. Ο πατέρας των δύο κατηγορούμενων, 30 και 20 χρόνων, εντοπίστηκε και συνελήφθη, την Κυριακή, στο κέντρο της Λεμεσού.

Η απόπειρα φόνου διαπράχθηκε το απόγευμα της 20ης Δεκεμβρίου, ενώ το θύμα βρισκόταν σε καφετέρια στην οδό Ανεξαρτησίας και σύμφωνα με τις μαρτυρίες, δέχθηκε επίθεση  με συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης και ακολούθως επίθεση με μαχαίρι. Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή, ενώ το θύμα μεταφέρθηκε σε νοσηλευτήριο, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε τραύμα στην αριστερή ωμοπλάτη και κρατήθηκε για νοσηλεία.

Στο πλαίσιο των εξετάσεων της Αστυνομίας εκδόθηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης των δυο αδελφών, οι οποίοι συνελήφθηκαν στις 3 Ιανουαρίου 2026, μετά από καταδίωξη σκάφους, στη θαλάσσια περιοχή Ορμήδειας.

Ο 56χρονος φέρεται ως το πρόσωπο που διευθέτησε την εξασφάλιση του σκάφους, με σκοπό τη διαφυγή των καταζητούμενων παιδιών του, τα οποία είναι υπόδικοι στις κεντρικές φυλακές, μέχρι την έναρξη της δίκης τους ενώπιον Κακουργιοδικείου.

Εναντίον του διερευνάται υπόθεση συνέργειας μετά τη διάπραξη κακουργήματος.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Η απόφαση της κυβέρνησης να συμμετάσχει στη συνάντηση του υπό διαμόρφωση «Συμβουλίου Ειρήνης», με πρωτοβουλία του Ντόναλντ Τραμπ, άνοιξε έναν νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης στο εσωτερικό.

