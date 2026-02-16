Themasports lifenewscy
ΔΙΕΘΝΗ

Τρένο με 80 επιβάτες εκτροχιάστηκε στην Ελβετία μετά από χιονοστιβάδα - Αναφορές για τραυματίες

 16.02.2026 - 10:48
Τρένο με 80 επιβάτες εκτροχιάστηκε στην Ελβετία μετά από χιονοστιβάδα - Αναφορές για τραυματίες

Ένα τρένο εκτροχιάστηκε το πρωί της Δευτέρας στην περιοχή Γκόπενσταϊν, στο καντόνι Βαλέ της Ελβετίας, έπειτα από χιονοστιβάδα που έπληξε τη γραμμή.

Η αστυνομία του καντονιού επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση στο σημείο και εκτιμά ότι υπάρχουν αρκετοί τραυματίες.

Σύμφωνα με ανάρτηση της τοπικής αστυνομίας στην πλατφόρμα X, οι δυνάμεις ασφαλείας έσπευσαν άμεσα στο σημείο του συμβάντος, ενώ οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τραυματισμούς επιβατών. Εκπρόσωπος της σιδηροδρομικής εταιρείας BLS επιβεβαίωσε ότι ο εκτροχιασμός προκλήθηκε από χιονοστιβάδα που έπληξε τη σιδηροδρομική γραμμή.

Όπως μετέδωσε το Pomona, το τρένο εκτροχιάστηκε στην περιοχή Στοκγκράμπε, μεταξύ Γκόπενσταϊν και Χόχτεν, στο καντόνι Βαλέ. Στο συρμό επέβαιναν 80 επιβάτες. Η Ομοσπονδιακή Σιδηροδρομική Υπηρεσία της Ελβετίας (SBB) ανακοίνωσε ότι η κυκλοφορία στη συγκεκριμένη γραμμή θα παραμείνει διακοπείσα τουλάχιστον έως τις 4:00 τα ξημερώματα της Τρίτης.

Η BLS ανέφερε στην ιστοσελίδα Blick ότι το τρένο που εκτροχιάστηκε ήταν περιφερειακός εξπρές συρμός, ο οποίος είχε αναχωρήσει από το Σπιτς, στο καντόνι της Βέρνης, περίπου στις 6:00 το πρωί. Σύμφωνα με την εταιρεία, η διαδικασία απομάκρυνσης των επιβατών από τον συρμό επρόκειτο να ξεκινήσει άμεσα.

Οι Αρχές συνεχίζουν την επιχείρηση στο σημείο, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις για την κατάσταση των επιβατών και τα ακριβή αίτια του συμβάντος.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

Στις αντιδράσεις του ΑΚΕΛ για συμμετοχή της Κύπρου ως παρατηρητή στην επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ, απάντησε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

