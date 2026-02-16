Σεξ: Ναι ή όχι στην αποχή πριν τον αγώνα; Τι δείχνει μελέτη για την απόδοση 30′ πριν την άθληση

Το ερώτημα, όμως, παραμένει: αν η σεξουαλική δραστηριότητα προηγείται (άμεσα) μιας έντονης προπόνησης, επηρεάζει την απόδοση;

Νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Βαγιαδολίδ στην Ισπανία, που δημοσιεύθηκε στο Physiology & Behavior, προσπάθησε να δώσει πιο συγκεκριμένη απάντηση, κοιτώντας όχι «τη νύχτα πριν» (όπως έκαναν αρκετές παλαιότερες εργασίες), αλλά ένα πολύ πιο απαιτητικό χρονικό παράθυρο: μόλις 30 λεπτά πριν από άσκηση υψηλής έντασης. Το συμπέρασμα των ερευνητών είναι ότι, στο συγκεκριμένο πλαίσιο, δεν φαίνεται να υπάρχει αρνητική επίδραση στην απόδοση. Αντίθετα, σε μία βασική δοκιμασία αντοχής καταγράφηκε μια μικρή αλλά στατιστικά σημαντική βελτίωση.

Πώς έγινε η μελέτη

Στην έρευνα συμμετείχαν 21 υγιείς, καλά προπονημένοι άνδρες αθλητές, με μέση ηλικία περίπου τα 22 έτη. Ήταν άτομα από διαφορετικά αθλήματα (μεταξύ άλλων ομαδικά, αντοχής ή μαχητικά), ώστε να μην αφορά αποκλειστικά μία μόνο «κατηγορία». Ο κάθε συμμετέχων πέρασε και από τις δύο συνθήκες, κάτι που μειώνει τις διαφορές «από άτομο σε άτομο» και κάνει τις συγκρίσεις πιο καθαρές. Οι δύο συνθήκες ήταν:

Συνθήκη ελέγχου (αποχή): οι συμμετέχοντες απείχαν από σεξουαλική δραστηριότητα για τουλάχιστον 7 ημέρες.

οι συμμετέχοντες απείχαν από σεξουαλική δραστηριότητα Πειραματική συνθήκη (σεξουαλική δραστηριότητα): οι συμμετέχοντες προχώρησαν σε αυνανισμό μέχρι οργασμό, περίπου 30 λεπτά πριν από τις δοκιμές.

Στη συνέχεια, όλοι υποβλήθηκαν σε δύο βασικές δοκιμασίες απόδοσης:

μια ισομετρική δοκιμασία δύναμης χειρολαβής , και

, και μια δοκιμασία ποδηλασίας με σταδιακή αύξηση της έντασης μέχρι εξάντληση (δηλαδή μέχρι το σημείο που ο αθλητής δεν μπορούσε να συνεχίσει).

Τα αποτελέσματα

Το βασικό εύρημα ήταν ότι η σεξουαλική δραστηριότητα λίγο πριν από την άσκηση δεν «κόβει» την απόδοση στις δοκιμασίες που εξετάστηκαν. Στη δοκιμασία ποδηλασίας, μάλιστα, καταγράφηκε μικρή αλλά στατιστικά σημαντική αύξηση στον χρόνο μέχρι εξάντληση μετά τον οργασμό (βελτίωση που αντιστοιχούσε σε περίπου +3,2%).

Στη δύναμη χειρολαβής, οι τιμές ήταν ελαφρώς υψηλότερες μετά τη σεξουαλική δραστηριότητα, χωρίς όμως να πρόκειται για μεγάλο «άλμα». Το μήνυμα εδώ δεν είναι ότι ο οργασμός «σε κάνει δυνατότερο», αλλά ότι, σε αυτή τη μέτρηση, δεν φάνηκε λειτουργική έκπτωση που θα περίμενε κανείς αν ίσχυε η υπόθεση της άμεσης κόπωσης.

Ένα ακόμη στοιχείο που κατέγραψαν οι ερευνητές ήταν ότι οι καρδιακοί ρυθμοί στη διάρκεια των δοκιμασιών ήταν υψηλότεροι στη συνθήκη μετά τον οργασμό. Αυτή η αύξηση συνάδει με την ενεργοποίηση του συμπαθητικού νευρικού συστήματος που είναι υπεύθυνο για την αντίδραση «μάχης ή φυγής» που προετοιμάζει το σώμα για σωματική άσκηση.

Στο ορμονικό και βιοχημικό κομμάτι, οι ερευνητές βρήκαν ότι μετά τη σεξουαλική δραστηριότητα υπήρχαν υψηλότερες τιμές τεστοστερόνης και κορτιζόλης. Παράλληλα, για τους δείκτες μυϊκής βλάβης/καταπόνησης, η εικόνα ήταν περισσότερο «ουδέτερη»: ορισμένοι δείκτες δεν διέφεραν ουσιαστικά ανάμεσα στις δύο συνθήκες, ενώ η LDH εμφανίστηκε χαμηλότερη μετά τον οργασμό. Πρακτικά, τα δεδομένα δεν έδειξαν ότι ο συνδυασμός «σεξ + έντονη άσκηση» προκάλεσε επιπλέον μετρήσιμη επιβάρυνση μέσα στο συγκεκριμένο πρωτόκολλο.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί η ψυχολογική πτυχή των ευρημάτων. Οι συμμετέχοντες δεν ανέφεραν καμία διαφορά στην αντίληψή τους για το επίπεδο άσκησης μεταξύ των δύο συνθηκών. Αυτό σημαίνει ότι η άσκηση δεν φαινόταν πιο δύσκολη μετά τη σεξουαλική δραστηριότητα, παρόλο που ο καρδιακός τους ρυθμός ήταν υψηλότερος.

Συμπέρασμα

Παρότι η μελέτη «χτυπά» τον μύθο της αποχής ως απόλυτο κανόνα, χρειάζεται προσοχή στο πώς μεταφράζεται το αποτέλεσμα. Καταρχάς, επρόκειτο για μικρό δείγμα και πολύ συγκεκριμένο πληθυσμό: νέους, καλά προπονημένους άνδρες. Επίσης, η παρέμβαση ήταν αυνανισμός μέχρι οργασμό – όχι σεξ με σύντροφο, που μπορεί να έχει διαφορετικές σωματικές απαιτήσεις, διαφορετικό ψυχολογικό πλαίσιο και διαφορετική «ένταση» ως δραστηριότητα.

Αυτό που προσφέρει, όμως, είναι μια πιο καθαρή εικόνα για ένα ερώτημα που συχνά συζητιέται. Στο πλαίσιο που εξετάστηκε, δεν προκύπτει ότι η σεξουαλική δραστηριότητα 30 λεπτά πριν από έντονη προσπάθεια μειώνει την απόδοση. Αντίθετα, στη δοκιμασία ποδηλασίας καταγράφηκε μια μικρή βελτίωση, που οι ερευνητές αξιολογούν ως στατιστικά σημαντική – χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρόκειται για «τρικ επίδοσης» ή για ένα εύρημα που ισχύει για όλους.

