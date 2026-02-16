Ε/κ διαπραγματευτής: «Τακτική επιβράδυνσης εξελίξεων από τουρκική πλευρά,»

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο κ. Μενελάου σημείωσε ότι "τα μέχρι σήμερα δεδομένα δείχνουν μια τακτική επιβράδυνσης των εξελίξεων από μέρους της τουρκικής πλευράς, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τη δυσκολία για σαφή και χωρίς αμφιταλαντεύσεις επαναβεβαίωση της συμφωνημένης βάσης λύσης δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα όπως ορίζεται στα ψηφίσματα των ΗΕ, όπως επίσης και μέσα από τη μη επίδειξη της αναγκαίας βούλησης για πρόοδο πάνω σε πρωτοβουλίες οικοδόμησης εμπιστοσύνης".

Εξάλλου, κληθείς να σχολιάσει το άρθρο γνώμης της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ για την Κύπρο, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν, ανέφερε ότι αυτό αντιπροσωπεύει την οπτική της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ η οποία είναι σεβαστή και θα πρέπει να ερμηνεύεται μέσα από το πρίσμα της προσέγγισης ουδετερότητας την οποία επιδιώκει ο ΟΗΕ.

Ωστόσο, πρόσθεσε, "η δική μας αποτίμηση της κατάστασης είναι ότι τα εμπόδια, οφείλονται στη στάση την οποία αντιμετωπίζουμε από τουρκικής πλευράς και αυτό δεν το λέμε διότι έτσι μας βολεύει ή διότι μας ενδιαφέρει το παιχνίδι καταλογισμού ευθυνών αλλά γιατί αυτή είναι η αντικειμενική πραγματικότητα με βάση τα γεγονότα".

Πρόσθεσε ότι από δικής μας πλευράς ουδέποτε έχει γίνει επίκληση της Προεδρίας της Κύπρου του Συμβουλίου της ΕΕ ή των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών ως λόγων για επιβράδυνση των εξελίξεων και επεσήμανε ότι "έχουμε επανειλημμένα εκφράσει την ετοιμότητα μας για άμεση πραγματοποίηση της επόμενης διευρυμένης συνάντησης υπό το ΓΓ των ΗΕ, η οποία είχε αποφασιστεί ότι θα πραγματοποιείτο πριν το τέλος του περασμένου έτους με στόχο την επανέναρξη συνομιλιών πάνω στη συμφωνημένη ομοσπονδιακή βάση και με πλήρη διαφύλαξη του κεκτημένου του Κραν Μοντανά".

Σημείωσε ότι παρά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε, "η δική μας προσέγγιση δεν είναι να μείνουμε προσκολλημένοι στα εμπόδια, αλλά να συνεχίσουμε με εποικοδομητικό πνεύμα και αποφασιστικότητα την προσπάθεια για να τα ξεπεράσουμε και να διαμορφωθεί μια απτή θετική προοπτική και αυτό είναι και το μήνυμα της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ".

Εξάλλου, ο κ. Μενελάου θα έχει αυτή την εβδομάδα συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο διαπραγματευτή στο πλαίσιο των τακτικών εβδομαδιαίων επαφών τους, για προετοιμασία της συνάντησης του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Τ/κ ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν που είναι προγραμματισμένη για τις 24 Φεβρουαρίου.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ