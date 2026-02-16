Μενελάου: Επιμονή Έρχιουρμαν σε θέσεις που υιοθετούσε και ο Τατάρ - Το άνοιγμα οδοφραγμάτων και ο λόγος που δεν προχωρούν τα πράγματα

Μιλώντας το πρωί στο κρατικό ραδιόφωνο, ο κύριος Μενελάου είπε ότι οι προσεγγίσεις της τουρκικής πλευράς δεν είναι βοηθητικές και διέπονται από μία διαχωριστική προσέγγιση και φιλοσοφία.

Αναφερόμενος στην προσπάθεια διάνοιξης νέων σημείων διέλευσης, είπε ότι από τον περασμένο Ιούλιο υπάρχει στο τραπέζι γεφυρωτική προσέγγιση των Ηνωμένων Εθνών για το οδόφραγμα Πυροϊου -Αθηένου, που προσκρούει στην άρνηση της τουρκικής πλευράς, η οποία αξιώνει όπως η διέλευση γίνεται εξ ολοκλήρου, διαμέσου των κατεχομένων.

Υπενθύμισε ότι η γεφυρωτική πρόταση των Ηνωμένων Εθνών, είχε γίνει αποδεκτή από την ελληνοκυπριακή πλευρά, από τον περασμένο Ιούλιο.

Σχολιάζοντας πρόσφατο άρθρο της Μάρια Άνχελα Ολγκίν, ο κύριος Μενελάου τόνισε ότι η εξισωτική προσέγγιση της απεσταλμένης Γκουτέρες, που περιλαμβάνει στοιχεία τα οποία ουδέποτε έτυχαν επίκλησης από την ελληνοκυπριακή πλευρά, αποτελεί μια ΜΗ αντικειμενική αποτύπωση της κατάστασης.

Τόνισε ότι ο λόγος για τον οποίο δεν προχωρούν τα πράγματα, είναι η τακτική επιβράδυνσης της όλης προσπάθειας, από τουρκικής πλευράς.

Εντός της εβδομάδας ο κύριος Μενελάου θα έχει συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο διαπραγματευτή, για προετοιμασία της συνάντησης Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν στις 24 Φεβρουαρίου.

Πηγή: news.rik.cy