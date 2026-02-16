ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Στην αντεπίθεση ο Νεκτάριος – Καταγγέλλει «σκοτεινό» κύκλωμα παραποίησης φορολογικών δηλώσεων της Μονής Αββακούμ

​Σύμφωνα με επιστολή-φωτιά που απέστειλε δια μέσου του Δικηγόρου του προς τον Αστυνομικό Διευθυντή και τον Αρχηγό Αστυνομίας, ο Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Γεωργίου περνά στην αντεπίθεση, καταγγέλλοντας παράνομη αλλοίωση φορολογικών δηλώσεων (Φ.Π.Α.) της Μονής.

​«Χάκερ» ή εσωτερική παρέμβαση στο σύστημα του Φ.Π.Α.;

​Η καταγγελία αφορά σοβαρότατες και «ιδιαιτέρως ανησυχητικές», όπως χαρακτηρίζονται, πράξεις. Συγκεκριμένα, ο πελάτης του κ. Ευσταθίου υποστηρίζει ότι υπήρξε παράνομη παρέμβαση στο πληροφοριακό σύστημα του Τμήματος Φ.Π.Α., όπου ήδη υποβληθείσες δηλώσεις της Μονής φέρονται να έχουν τροποποιηθεί εν αγνοία των νόμιμων εκπροσώπων της.

​Στόχος η «ενοχοποίηση» του Νεκτάριου;

​Η πλευρά του Αρχιμανδρίτη κάνει λόγο για μια υπόθεση με σαφή ποινική διάσταση. Στην επιστολή υπογραμμίζεται ότι η αλλοίωση αυτή δεν ήταν τυχαία, αλλά ενδέχεται να εξυπηρετούσε συγκεκριμένες σκοπιμότητες:

​Τη δημιουργία ψευδών εντυπώσεων.

​Τον συσχετισμό ανύπαρκτων φορολογικών υποχρεώσεων με το πρόσωπο του Αρχιμανδρίτη Νεκτάριου.

​Στο ΤΑΕ με αποδείξεις

​Ο δικηγόρος του Αρχιμανδρίτη ζητά τον άμεσο καθορισμό ημέρας και ώρας ώστε ο πελάτης του να παρουσιαστεί στο ΤΑΕ Αρχηγείου για την επίσημη υποβολή της καταγγελίας. Μάλιστα, προαναγγέλλεται η κατάθεση κρίσιμων τεκμηρίων, στα οποία περιλαμβάνονται:

​Οι αρχικές φορολογικές δηλώσεις.

​Οι παραποιημένες δηλώσεις.

​Διαβάστε αυτούσια την επιστολή: