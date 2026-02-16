Themasports lifenewscy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ: «Ξεκάθαρη η βούληση μας για ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας μας» - Συναντήθηκε με Συμβούλιο Αμυντικής Βιομηχανίας

 16.02.2026 - 10:59
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης δέχθηκε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, τα μέλη του Κυπριακού Συμβουλίου Αμυντικής Βιομηχανίας, στην παρουσία του Υπουργού Άμυνας κ. Βασίλη Πάλμα.

Μιλώντας στη συνάντηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «πήραμε πέρσι την απόφαση για θεσμοθέτηση του Κυπριακού Συμβουλίου Αμυντικής Βιομηχανίας και θέλω να δούμε τι κάναμε σε ένα χρόνο.

Βάλαμε κάποιους στόχους, θέλω να δω τι υλοποιήθηκε, τι δεν υλοποιήθηκε. Είχαμε πει και για μητρώο κυπριακών εταιρειών. Είναι σημαντικό να ενισχύσουμε την εξωστρέφεια των κυπριακών εταιρειών. Ξέρετε πάρα πολύ καλά πόσο πιστεύω στις δυνατότητες σας. Πάντα κάνω δημόσια αναφορά γιατί πραγματικά πιστεύω ότι είναι πολλά υποσχόμενη η κυπριακή αμυντική βιομηχανία.

Έχουμε επίσης την προοπτική του SAFE και τις δυνατότητες που δημιουργούνται. Έχουμε τη ρήτρα του 15% σε αγορά εξοπλισμού από τρίτες χώρες, έχουμε τις εκθέσεις.

Έχω απαντήσει θετικά στο να είμαι στην Αθήνα για να σας στηρίξω.

Και θέλω να δούμε τι κάναμε σε ένα χρόνο, πώς προχωρούμε, τι δεν υλοποιήσαμε, τι πρέπει να ενισχύσουμε περισσότερο.

Θεωρώ απόλυτα εφικτό ότι η κυπριακή αμυντική βιομηχανία τα επόμενα χρόνια θα φτάσει σε διψήφιο αριθμό όσον αφορά το ΑΕΠ της χώρας. Και δεν είναι καθόλου υπερβολή αυτό που λέω. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά τις δυνατότητές σας. Είναι ένας πολλά υποσχόμενος νέος τομέας της οικονομίας μας, αλλά και μέσα στο πλαίσιο της δικής μας ξεκάθαρης βούλησης για ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας μας.

Άρα, θέλω να δω συγκεκριμένα σήμερα τι πετύχαμε, πώς προχωρούμε, τι πρέπει να διορθώσουμε και για αυτό κάλεσε αυτή τη συνάντηση».

Στις αντιδράσεις του ΑΚΕΛ για συμμετοχή της Κύπρου ως παρατηρητή στην επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ, απάντησε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

