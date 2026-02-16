Ο Ομπάμα ρωτήθηκε για τους εξωγήινους, απάντησε «ναι, είναι αληθινοί» και προκάλεσε φρενίτιδα: Η διευκρίνιση που έδωσε

«Είναι οι εξωγήινοι αληθινοί;» ρώτησε ο Μπράιαν Τάιλερ Κόεν τον Μπαράκ Ομπάμα με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ να απαντά: «είναι αληθινοί αλλά δεν τους έχω δει».

Σαν να ήθελε, μάλιστα, να ρίξει ακόμα περισσότερο «λάδι στη φωτιά», ο κ. Ομπάμα έσπευσε να συμπληρώσει «δεν τους κρύβουμε στην Area 51. Δεν υπάρχει κάποια υπόγεια εγκατάσταση εκτός αν υπάρχει η τεράστια συνωμοσία και την κρύβουν από τον πρόεδρο των ΗΠΑ».

«Και ποιο ήταν το πρώτο ερώτημα που θέσατε όταν γίνατε πρόεδρος;» ρωτήθηκε ο Μπαράκ Ομπάμα και απάντησε γελώντας «πού είναι οι εξωγήινοι».

my entire feed is obama confirming alienspic.twitter.com/JFLAn82eX9 — Supreme (@supremebeme) February 15, 2026

Η απάντηση Ομπάμα προκάλεσε σειρά δημοσιευμάτων με τίτλους όπως «Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα λέει ότι οι εξωγήινοι είναι αληθινοί» και «Είναι αληθινοί»: οι συγκλονιστικές δηλώσεις του Ομπάμα για τους εξωγήινους». Το περιοδικό Time ανέφερε, χαρακτηριστικά: «Ο Ομπάμα λέει ότι οι εξωγήινοι είναι αληθινοί, αλλά δεν βρίσκονται στην Περιοχή 51».

Όλο αυτό υποχρέωσε τον Μπαράκ Ομπάμα να προχωρήσει σε διευκρινιστική δήλωση μέσω Instagram το βράδυ της Κυριακής στην οποία έγραψε ότι «προσπαθούσα να διατηρήσω το πνεύμα του "γρήγορου γύρου" ερωταπαντήσεων, αλλά αφού έχει τραβήξει την προσοχή, ας το ξεκαθαρίσω. Στατιστικά, το σύμπαν είναι τόσο αχανές που οι πιθανότητες να υπάρχει ζωή εκεί έξω είναι μεγάλες. Αλλά οι αποστάσεις μεταξύ των ηλιακών συστημάτων είναι τόσο μεγάλες που οι πιθανότητες να μας έχουν επισκεφτεί εξωγήινοι είναι μικρές, και δεν είδα καμία απόδειξη κατά τη διάρκεια της προεδρίας μου ότι εξωγήινοι έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας. Αλήθεια!».

Η θεωρία συνωμοσίας θέλει την κυβέρνηση των ΗΠΑ να κρύβει εξωγήινους στην Περιοχή 51, μια άκρως απόρρητη βάση της πολεμικής αεροπορίας στη Νεβάδα.

Έγγραφα που δημοσιεύθηκαν το 2013 αποκάλυψαν ότι ο μυστικός αεροδιάδρομος χρησιμοποιήθηκε στην πραγματικότητα για αεροπορικές δοκιμές προγραμμάτων της αμερικανικής κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων αεροπορικής επιτήρησης U-2 και Oxcart: «Οι δοκιμές του U-2 σε μεγάλο υψόμετρο οδήγησαν σύντομα σε μια απροσδόκητη παρενέργεια – μια τεράστια αύξηση των αναφορών για άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα (UFO)».

ΠΗΓΗ: protothema.gr