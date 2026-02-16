Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΟ Ομπάμα ρωτήθηκε για τους εξωγήινους, απάντησε «ναι, είναι αληθινοί» και προκάλεσε φρενίτιδα: Η διευκρίνιση που έδωσε
ΔΙΕΘΝΗ

Ο Ομπάμα ρωτήθηκε για τους εξωγήινους, απάντησε «ναι, είναι αληθινοί» και προκάλεσε φρενίτιδα: Η διευκρίνιση που έδωσε

 16.02.2026 - 09:35
Ο Ομπάμα ρωτήθηκε για τους εξωγήινους, απάντησε «ναι, είναι αληθινοί» και προκάλεσε φρενίτιδα: Η διευκρίνιση που έδωσε

Φρενίτιδα στους απανταχού θιασώτες της ύπαρξης εξωγήινης ζωής προκάλεσε απόσπασμα από podcast του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, στο οποίο ο ίδιος απάντησε «ναι» στο ερώτημα αν οι εξωγήινοι είναι αληθινοί.

«Είναι οι εξωγήινοι αληθινοί;» ρώτησε ο Μπράιαν Τάιλερ Κόεν τον Μπαράκ Ομπάμα με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ να απαντά: «είναι αληθινοί αλλά δεν τους έχω δει».

Σαν να ήθελε, μάλιστα, να ρίξει ακόμα περισσότερο «λάδι στη φωτιά», ο κ. Ομπάμα έσπευσε να συμπληρώσει «δεν τους κρύβουμε στην Area 51. Δεν υπάρχει κάποια υπόγεια εγκατάσταση εκτός αν υπάρχει η τεράστια συνωμοσία και την κρύβουν από τον πρόεδρο των ΗΠΑ».

«Και ποιο ήταν το πρώτο ερώτημα που θέσατε όταν γίνατε πρόεδρος;» ρωτήθηκε ο Μπαράκ Ομπάμα και απάντησε γελώντας «πού είναι οι εξωγήινοι».

Η απάντηση Ομπάμα προκάλεσε σειρά δημοσιευμάτων με τίτλους όπως «Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα λέει ότι οι εξωγήινοι είναι αληθινοί» και «Είναι αληθινοί»: οι συγκλονιστικές δηλώσεις του Ομπάμα για τους εξωγήινους». Το περιοδικό Time ανέφερε, χαρακτηριστικά: «Ο Ομπάμα λέει ότι οι εξωγήινοι είναι αληθινοί, αλλά δεν βρίσκονται στην Περιοχή 51».

Όλο αυτό υποχρέωσε τον Μπαράκ Ομπάμα να προχωρήσει σε διευκρινιστική δήλωση μέσω Instagram το βράδυ της Κυριακής στην οποία έγραψε ότι «προσπαθούσα να διατηρήσω το πνεύμα του "γρήγορου γύρου" ερωταπαντήσεων, αλλά αφού έχει τραβήξει την προσοχή, ας το ξεκαθαρίσω. Στατιστικά, το σύμπαν είναι τόσο αχανές που οι πιθανότητες να υπάρχει ζωή εκεί έξω είναι μεγάλες. Αλλά οι αποστάσεις μεταξύ των ηλιακών συστημάτων είναι τόσο μεγάλες που οι πιθανότητες να μας έχουν επισκεφτεί εξωγήινοι είναι μικρές, και δεν είδα καμία απόδειξη κατά τη διάρκεια της προεδρίας μου ότι εξωγήινοι έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας. Αλήθεια!».

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Barack Obama (@barackobama)

Η θεωρία συνωμοσίας θέλει την κυβέρνηση των ΗΠΑ να κρύβει εξωγήινους στην Περιοχή 51, μια άκρως απόρρητη βάση της πολεμικής αεροπορίας στη Νεβάδα.

Έγγραφα που δημοσιεύθηκαν το 2013 αποκάλυψαν ότι ο μυστικός αεροδιάδρομος χρησιμοποιήθηκε στην πραγματικότητα για αεροπορικές δοκιμές προγραμμάτων της αμερικανικής κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων αεροπορικής επιτήρησης U-2 και Oxcart: «Οι δοκιμές του U-2 σε μεγάλο υψόμετρο οδήγησαν σύντομα σε μια απροσδόκητη παρενέργεια – μια τεράστια αύξηση των αναφορών για άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα (UFO)».

ΠΗΓΗ: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δώρο Αγίου Βαλεντίνου… κλεμμένο - Άρπαξαν μοτοσικλέτα κάτω από πολυκατοικία τα ξημερώματα – Δείτε φωτογραφίες
Πεθυμήσατε ψάρι; Ένα οικογενειακό εστιατόριο με απίστευτη θέα στη θάλασσα επιστρέφει - Πότε ανοίγει τις πόρτες του
Απείλησε 16χρονο με μαχαίρι, του εκλεψε το κινητό και επιτέθηκε σε Αστυνομικούς - Δύο συλλήψεις για ληστείες σε περίπτερα
Θλίψη στη Λευκωσία: Πέθανε ο Δημήτρης Πάτσιας – Πότε θα γίνει η κηδεία
Εβδομάδα εξελίξεων για τον Φαίδωνα Φαίδωνος: Καλείται για κατάθεση και πάει στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος
Σήμανε συναγερμός: Πυρκαγιά σε διαμέρισμα από άναμμα θερμάστρας πετρελαίου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Χρονοπούλου: Κραυγή αγωνίας για το σπίτι της Μαίρης – Γιατί δεν έγινε μουσείο όπως είχε ζητήσει από το Χαμόγελο του παιδιού

 16.02.2026 - 09:35
Επόμενο άρθρο

Η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαίωσε τον βιασμό του 17χρονου από δύο νεαρούς στη Νίκαια

 16.02.2026 - 09:40
Κ. Λετυπιώτης: «Δεν προσδενόμαστε σε κανένα άρμα» – Συμμετέχουμε στη Σύνοδο του Συμβουλίου Ειρήνης ως παρατηρητής και όχι στο Συμβούλιο ως μέλη

Κ. Λετυπιώτης: «Δεν προσδενόμαστε σε κανένα άρμα» – Συμμετέχουμε στη Σύνοδο του Συμβουλίου Ειρήνης ως παρατηρητής και όχι στο Συμβούλιο ως μέλη

Στις αντιδράσεις του ΑΚΕΛ για συμμετοχή της Κύπρου ως παρατηρητή στην επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ, απάντησε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κ. Λετυπιώτης: «Δεν προσδενόμαστε σε κανένα άρμα» – Συμμετέχουμε στη Σύνοδο του Συμβουλίου Ειρήνης ως παρατηρητής και όχι στο Συμβούλιο ως μέλη

Κ. Λετυπιώτης: «Δεν προσδενόμαστε σε κανένα άρμα» – Συμμετέχουμε στη Σύνοδο του Συμβουλίου Ειρήνης ως παρατηρητής και όχι στο Συμβούλιο ως μέλη

  •  16.02.2026 - 09:09
Εβδομάδα εξελίξεων για τον Φαίδωνα Φαίδωνος: Καλείται για κατάθεση και πάει στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος

Εβδομάδα εξελίξεων για τον Φαίδωνα Φαίδωνος: Καλείται για κατάθεση και πάει στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος

  •  16.02.2026 - 08:50
Στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ η Κύπρος: Επιλογή παρουσίας και όχι απουσίας

Στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ η Κύπρος: Επιλογή παρουσίας και όχι απουσίας

  •  16.02.2026 - 06:43
Θα κόβεται το ΕΕΕ σε όποιον αρνείται αυτό το μέτρο: Το νέο σχέδιο της Κυβέρνησης που αλλάζει τα δεδομένα - Λεπτομέρειες

Θα κόβεται το ΕΕΕ σε όποιον αρνείται αυτό το μέτρο: Το νέο σχέδιο της Κυβέρνησης που αλλάζει τα δεδομένα - Λεπτομέρειες

  •  16.02.2026 - 06:45
Σήμανε συναγερμός: Πυρκαγιά σε διαμέρισμα από άναμμα θερμάστρας πετρελαίου

Σήμανε συναγερμός: Πυρκαγιά σε διαμέρισμα από άναμμα θερμάστρας πετρελαίου

  •  16.02.2026 - 08:28
Έξυπνοι μετρητές: Πόσοι τοποθετήθηκαν μέχρι στιγμής - Καμπανάκι για επικίνδυνους διακόπτες που προκαλούν βλάβες

Έξυπνοι μετρητές: Πόσοι τοποθετήθηκαν μέχρι στιγμής - Καμπανάκι για επικίνδυνους διακόπτες που προκαλούν βλάβες

  •  16.02.2026 - 06:53
ΤΖΟΚΕΡ: Νέο Τζακ-Ποτ «ζαλίζει» – Πάνω από €1,5 εκατ. στην κλήρωση της Τρίτης!

ΤΖΟΚΕΡ: Νέο Τζακ-Ποτ «ζαλίζει» – Πάνω από €1,5 εκατ. στην κλήρωση της Τρίτης!

  •  16.02.2026 - 08:10
Απείλησε 16χρονο με μαχαίρι, του εκλεψε το κινητό και επιτέθηκε σε Αστυνομικούς - Δύο συλλήψεις για ληστείες σε περίπτερα

Απείλησε 16χρονο με μαχαίρι, του εκλεψε το κινητό και επιτέθηκε σε Αστυνομικούς - Δύο συλλήψεις για ληστείες σε περίπτερα

  •  16.02.2026 - 06:29

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα