«Δεν κινδυνεύει το ΓεΣΥ» - ΟΑΥ: «Έχουμε πολύ ισχυρό αποθεματικό» – Τι δείχνουν τα στοιχεία

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, μετά από τη συνάντηση που είχε στα γραφεία του Οργανισμού, στη Λευκωσία, με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου, ο κ. Μιχαήλ είπε ότι το σύστημα διαθέτει «πολύ καλό αποθεματικό, αρκετά πιο ψηλό από αυτό που συστήνουν οι αναλογιστικές μελέτες και οι διεθνείς και βέλτιστες πρακτικές», για να σημειώσει πως οι ανησυχίες που διατυπώνονται κατά καιρούς εντός και εκτός Βουλής «δεν επιβεβαιώνονται από τα δεδομένα».

Την ίδια ώρα, ξεκαθάρισε ότι η θετική εικόνα δεν επιτρέπει εφησυχασμό, δίνοντας έμφαση στη συνεχή εποπτεία και έγκαιρη παρέμβαση όπου απαιτείται.

Όπως είπε, «ο κάθε αναλογιστής, όταν κάνει μια πρόβλεψη, σου λέει ότι αυτά είναι τα δεδομένα, αλλά πρέπει να είσαι alert, να παρακολουθείς, ώστε αν χρειαστούν διορθωτικά μέτρα να τα πάρεις».

Σύμφωνα με τον κ. Μιχαήλ, ως βασικό στόχο της παρούσας φάσης τίθεται η ποιότητα στη φροντίδα υγείας.

«Έχουμε οικονομική βιωσιμότητα. Πρέπει να πετύχουμε και την ποιοτική βιωσιμότητα», ανέφερε, εξηγώντας ότι αυτή θα επιτευχθεί μέσα από την αντιμετώπιση καταχρήσεων, την ένταξη καινοτόμων φαρμάκων και νέων τεχνολογιών, τον εξορθολογισμό των τιμών των φαρμάκων και τον σωστό προγραμματισμό δυναμικότητας (capacity planning), ώστε η ανάπτυξη του συστήματος να γίνεται σε ορθολογική βάση.

Από την πλευρά του, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ ανέφερε ότι στη συνάντηση συζητήθηκαν εκτενώς τα οικονομικά του συστήματος, διευκρινίζοντας πως δεν συζητήθηκε ιδιαίτερα το θέμα της βιωσιμότητας, καθώς -όπως είπε- «δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα».

Ωστόσο, ο κ. Στεφάνου έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης των πόρων, λέγοντας ότι «είναι πάρα πολλά τα λεφτά, είναι πάρα πολλές οι επενδύσεις, που πρέπει να γίνονται».

«Υπάρχουν», σημείωσε, «πολλές απαιτήσεις και ανάγκες στον χώρο της υγείας και πολλές φορές είναι πολυδάπανες οι υποδομές».

Καταλήγοντας, τόνισε ότι απαιτείται μελετημένος σχεδιασμός και σωστή διαχείριση «για να διαχειριζόμαστε ορθολογικά και με προοπτική τους πόρους που διαθέτουμε», στέλνοντας μήνυμα ότι η επόμενη πρόκληση για το ΓεΣΥ δεν είναι η επιβίωσή του, αλλά η αναβάθμιση και η θωράκισή του σε βάθος χρόνου.