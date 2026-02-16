Themasports lifenewscy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αννίτα Δημητρίου: «Η Κύπρος δεν μπορεί να είναι απούσα από τις διεθνείς εξελίξεις, τα ζητήματα απαιτούν σοβαρότητα»

 16.02.2026 - 16:54
Αννίτα Δημητρίου: «Η Κύπρος δεν μπορεί να είναι απούσα από τις διεθνείς εξελίξεις, τα ζητήματα απαιτούν σοβαρότητα»

Η Κύπρος δεν μπορεί να είναι απούσα από τις διεθνείς εξελίξεις, αναφέρει η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, σε γραπτή δήλωση για τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Συμβούλιο Ειρήνης.

«Τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής απαιτούν σοβαρότητα, νηφαλιότητα και υπευθυνότητα. Ιδιαίτερα όταν αυτά αφορούν την περιοχή μας και εμπλέκονται χώρες όπως οι ΗΠΑ», επισημαίνει.

«Η συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας σε διεθνείς πρωτοβουλίες δεν μπορεί εκ προοιμίου να απορρίπτεται ή να δαιμονοποιείται αλλά ούτε και να εξετάζεται με το φίλτρο των ιδεολογικών αγκυλώσεων, όπως πράττει το ΑΚΕΛ», αναφέρει η κ. Δημητρίου, προσθέτοντας πως «η τοποθέτηση του ΑΚΕΛ φανερώνει μονοδιάστατη ανάγνωση της διεθνούς πολιτικής, μακριά από τον πολιτικό ρεαλισμό και τη σύγχρονη διπλωματική πραγματικότητα».

«Η Κύπρος δεν μπορεί να είναι απούσα από τις διεθνείς εξελίξεις, ιδιαίτερα όταν και άλλα κράτη μέλη της ΕΕ εκφράζουν πρόθεση συμμετοχής υπό το καθεστώς παρατηρητή, για ένα θέμα που αφορά τη Γάζα», σημειώνει η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ. «Η χώρα μας αποτελεί το πλησιέστερο κράτος μέλος της ΕΕ στην περιοχή και επιπλέον έχει ήδη διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην ανθρωπιστική διάσταση του ζητήματος», συμπληρώνει.

«Ο ευρωπαϊκός και δυτικός προσανατολισμός της χώρας είναι αποτέλεσμα μιας επί σειράς ετών υπεύθυνης πολυεπίπεδης εξωτερικής πολιτικής, η οποία ορθά συνεχίζεται», αναφέρει η Αννίτα Δημητρίου.

«Η θέση ωστόσο ότι η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να είναι παρούσα στις διεθνείς εξελίξεις που την επηρεάζουν, δεν αναιρεί την υποχρέωση της Κυβέρνησης να ενημερώνει έγκαιρα και ουσιαστικά τις πολιτικές δυνάμεις και την κοινωνία για τους στόχους και τις επιδιώξεις της», καταλήγει.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Μιλώντας στην εκπομπή «Από μέρα σε μέρα» του ΡΙΚ, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, τονίζοντας ότι «δεν πρέπει να χάνεται πολύτιμος χρόνος», ούτε να παρατείνεται.

