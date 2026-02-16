Themasports lifenewscy
ΚΥΠΡΟΣ

Κάλεσμα Τορναρίτη σε ΠτΔ για το ταμείο άπορων φοιτητών - «Η πόρτα μου είναι ανοιχτή, η κοινωνία ζητά λύσεις»

 16.02.2026 - 16:36
Κάλεσμα Τορναρίτη σε ΠτΔ για το ταμείο άπορων φοιτητών - «Η πόρτα μου είναι ανοιχτή, η κοινωνία ζητά λύσεις»

Κάλεσμα στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, απευθύνει ο Χριστόφορος Τορναρίτης με ανάρτησή του στο «X».

Πιο συγκεκριμένα ο κ. Τορναρίτης εισηγείται τρόπους να εξελιχθεί το ταμείο για άπορους φοιτητές. 

Δείτε την ανάρτησή του

Κύριε Πρόεδρε Νίκος Χριστοδουλίδης,
@Christodulides

Το Ταμείο που δημιουργήθηκε το 2013 για να στηρίζει άπορους φοιτητές μπορεί , και πρέπει να εξελιχθεί.

Οι καιροί άλλαξαν.
Οι ανάγκες πολλαπλασιάστηκαν.
Η κοινωνία ζητά διαφάνεια, δικαιοσύνη και πραγματική στήριξη.
Συνάνθρωποι μας υποφέρουν κάτω από το όριο της φτώχειας .

Σας εισηγούμαι δημόσια:

Να προχωρήσετε άμεσα σε νομοθετική ρύθμιση ώστε το Ταμείο να αποκτήσει διευρυμένο κοινωνικό ρόλο και να μπορεί να στηρίζει:
•Μονογονεϊκές μητέρες και πατέρες με χαμηλό εισόδημα
•Άπορα παιδιά και οικογένειες κάτω από το όριο φτώχειας
•Νέους που δεν σπουδάζουν αλλά χρειάζονται επαγγελματική κατάρτιση
•Άτομα με αναπηρία χωρίς επαρκή κρατική στήριξη
•Οικογένειες με σοβαρά προβλήματα υγείας
•Θύματα ενδοοικογενειακής βίας
•Νέους που εξέρχονται από ιδρύματα ή κρατική μέριμνα
•Φοιτητές και μαθητές από ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές
Και ότι άλλες εισηγήσεις προκύψουν ,

Και κυρίως:

Να δημιουργηθεί Ανεξάρτητη Επιτροπή Διαφάνειας και Κοινωνικού Ελέγχου, την οποία αναλαμβάνω να δημιουργήσω μέσα από το κοινωνικό έργο που κάνω τα τελευταία 35 χρόνια , αποτελούμενη από:
•Δέκα προέδρους αναγνωρισμένων φιλανθρωπικών οργανώσεων
•Άτομα με αποδεδειγμένη πορεία ήθους και κοινωνικής προσφοράς
•Υποχρεωτικό ετήσιο δημόσιο απολογισμό
•Πλήρη διαφάνεια στη διαχείριση των πόρων

Όχι άλλο μοντέλο “προεδρικού παραρτήματος”.
Ας γίνει ένα Ταμείο της Κοινωνίας με ονομασία « Ταμείο Αγάπης και συμπόνοιας»

Κύριε Πρόεδρε,

Αν πραγματικά θέλουμε να κλείσουμε κύκλους σκιών και να ανοίξουμε κύκλους εμπιστοσύνης, Αγάπης και συμπόνοιας ελάτε να το στήσουμε μαζί.

Χωρίς κομματικές ταμπέλες.
Χωρίς εξυπηρετήσεις.
Με καθαρούς κανόνες.

Το «ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ» είναι έτοιμο να συμβάλει θεσμικά, με προτάσεις και ανθρώπους.

Η κοινωνία δεν ζητά σύγκρουση.
Ζητά λύσεις.

Η πόρτα μου είναι ανοιχτή και σας περιμένει !

Πάντα με Αγάπη 🥰

