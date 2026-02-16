Themasports lifenewscy
Πέθανε ο σπουδαίος ηθοποιός Ρόμπερτ Ντιβάλ

 16.02.2026 - 20:23
Πέθανε σε ηλικία 95 ετών ο σπουδαίος ηθοποιός Ρόμπερτ Ντιβάλ. Η σύζυγός του, Λουτσιάνα ανακοίνωσε ότι έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στο σπίτι τους.

Όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα η σύζυγός του μέσω ανάρτησης στα social media: «Χθες αποχαιρετήσαμε τον αγαπημένο μου σύζυγο, τον πολύτιμο φίλο και έναν από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς της εποχής μας. Ο Μπομπ έφυγε ήρεμα στο σπίτι, περιτριγυρισμένος από αγάπη και φροντίδα». Στην ίδια ανάρτηση πρόσθεσε: «Για τον κόσμο ήταν ένας βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, σκηνοθέτης, αφηγητής. Για μένα ήταν απλώς τα πάντα.

Για καθέναν από τους πολλούς ρόλους του, ο Μπομπ έδινε τα πάντα στους χαρακτήρες του και στην αλήθεια του ανθρώπινου πνεύματος που εκπροσωπούσαν… Σας ευχαριστώ για τα χρόνια στήριξης που δείξατε στον Μπομπ και που μας δίνετε αυτόν τον χρόνο και την ιδιωτικότητα για να τιμήσουμε τις αναμνήσεις που αφήνει πίσω του».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

