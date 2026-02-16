Themasports lifenewscy
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στην Αττική: 19χρονος και 20χρονος συνελήφθησαν για βιασμό ανηλίκου και πορνογραφία

 16.02.2026 - 09:30
Στη σύλληψη ενός 20χρονου και ενός 19χρονου για βιασμό ανηλίκου προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία, σε περιοχή της Αττικής.

Στη σύλληψη ενός 20χρονου και ενός 19χρονου για βιασμό ανηλίκου προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία, σε περιοχή της Αττικής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., οι δύο νεαροί άνδρες κακοποίησαν ανήλικο στο σπίτι του 19χρονου, τον περασμένο Δεκέμβριο. Παρούσα ήταν και μία ανήλικη, η οποία συμπεριλαμβάνεται στη δικογραφία.

Αυτούσια η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:

«Από αστυνομικούς ειδικής ομάδας της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., συνελήφθησαν, δυνάμει εντάλματος, την 13-2-2026 σε περιοχή της Αττικής, -2- ημεδαποί, ηλικίας 20 και 19 ετών, κατηγορούμενοι για βιασμό, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και πορνογραφία σε βάρος ανηλίκου κατά συναυτουργία. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και έτερη ανήλικη.

Ειδικότερα, οι δύο συλληφθέντες μαζί με την ανήλικη, κατηγορούνται ότι προέβησαν στις ανωτέρω αξιόποινες πράξεις σε βάρος ανηλίκου, τον περασμένο Δεκέμβριο, εντός της οικίας του 19χρονου συλληφθέντα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.»

ΠΗΓΗ: thetoc.gr

