Απίστευτο περιστατικό: Έκαναν ψεύτικη κηδεία για να μεταφέρουν λαθραίο ξυλοκάρβουνο

Η λαθραία διακίνηση ξυλοκάρβουνου είναι συνηθισμένο φαινόμενο στη χώρα της νότιας Αφρικής και αποτελεί έναν από τους κυριότερους λόγους της ραγδαίας αποψίλωσης των δασών. Ωστόσο, αυτή η μέθοδος μεταφοράς των παράνομων προϊόντων είναι κάτι το καινοφανές.

Υπάλληλοι της δασικής υπηρεσίας, ακολουθώντας μια πληροφορία, σταμάτησαν την «κηδεία» σε μια διασταύρωση στην Τσικουάουα, περίπου 40 χιλιόμετρα νότια της πόλης Μπλαντάιρ. Μέσα στη νεκροφόρα βρήκαν ένα άδειο φέρετρο και, από κάτω, περίπου 30 μεγάλους σάκους με ξυλοκάρβουνο, συνολικής αξίας 3 εκατομμυρίων κουάτσα (περίπου 1.800 ευρώ), είπε ένα στέλεχος της υπηρεσίας, ο Χέκτορ Ενκαουίχε. Οι ύποπτοι κινδυνεύουν με πενταετή φυλάκιση, εάν κριθούν ένοχοι.

Οι περισσότεροι κάτοικοι του Μαλάουι βασίζονται στο ξυλοκάρβουνο για να μαγειρεύουν, επειδή οι διακοπές στην ηλεκτροδότηση είναι συχνό φαινόμενο.

Οι ύποπτοι κρατήθηκαν για λίγο αλλά στη συνέχεια κατάφεραν να δραπετεύσουν, αφήνοντας πίσω τους την κατασχεμένη νεκροφόρα.

«Αντιμετωπίζουν δύο κατηγορίες, παράνομης κατοχής δασικών προϊόντων και μεταφοράς τους», είπε ο Ενκαουίχε.

