ΔΙΕΘΝΗ

ΔΙΕΘΝΗ

Ιράν: Οι ΗΠΑ στέλνουν πάνω από 50 μαχητικά F-16, F-22 και F-35 και τα αεροπλανοφόρα Lincoln και Ford

 18.02.2026 - 06:55
Ιράν: Οι ΗΠΑ στέλνουν πάνω από 50 μαχητικά F-16, F-22 και F-35 και τα αεροπλανοφόρα Lincoln και Ford

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μετακινήσει πάνω από 50 μαχητικά αεροσκάφη στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες 24 ώρες στο πλαίσιο της ανάπτυξης αεροπορικών και ναυτικών δυνάμεων κοντά στο Ιράν, την ώρα που αμερικανοί και ιρανοί αξιωματούχοι κάθησαν στο τραπέζι της διπλωματίας για να διευρευνήσουν το ενδεχομενο συμφωνίας για τα πυρηνικά της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με το Axios που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο, μια σειρά από αεροσκάφη F-16, F-22 και F-35 ενοπίστηκαν από ανεξάρτητα συστήματα παρακολούθησης πτήσεων να κατευθύνονται προς τη Μέση Ανατολή.

 
Το USS Gerald R. Ford και τα συνοδευτικά του πλοία είχαν αναπτυχθεί προηγουμένως στην Καραϊβική και, σύμφωνα με τέσσερις Αμερικανούς αξιωματούχους, έχουν ενημερωθεί για τον νέο προορισμό τους.

Το USS Abraham Lincoln, μαζί με τα συνοδευτικά του αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων καθώς και άλλα αεροπορικά και ναυτικά μέσα, είχαν ήδη αναπτυχθεί στην περιοχή τον Ιανουάριο.

Απειλές Χαμενεϊ για το Lincoln

Ο Ανώτατος ηγέτης του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ απείλησε ανοικτά τον Ντόναλντ Τραμπ και με βύθιση το αεροπλανοφόρο Lincoln.

«Σε μια από τις πρόσφατες ομιλίες του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι για 47 χρόνια η Αμερική δεν κατάφερε να καταστρέψει την Ισλαμική Δημοκρατία… Σας λέω: Ούτε εσείς θα τα καταφέρετε».

Ο ίδιος στη συνέχεια προειδοποίησε ότι το αμερικανικό πολεμικό πλοίο που αναπτύσσεται στον Κόλπο μπορεί να βυθιστεί.

«Ακούμε συνεχώς ότι οι ΗΠΑ έχουν στείλει ένα πολεμικό πλοίο προς το Ιράν. Ένα πολεμικό πλοίο είναι σίγουρα ένα επικίνδυνο όπλο, αλλά ακόμη πιο επικίνδυνο είναι το όπλο που μπορεί να το βυθίσει», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο Αλί Χαμενεΐ χαρακτήρισε τις στρατιωτικές απειλές της Ουάσιγκτον ως αναποτελεσματικές και είπε ότι ακόμη και ο «ισχυρότερος στρατός στον κόσμο» μπορεί να «χτυπηθεί τόσο σκληρά που δεν μπορεί να σηκωθεί».

Αναφερόμενος στην ανάπτυξη αμερικανικών πλοίων στην περιοχή, είπε: «Λένε ότι έχουμε στείλει πλοία στην ιρανική πλευρά, το αεροπλανοφόρο είναι φυσικά μια επικίνδυνη συσκευή. Αλλά πιο επικίνδυνο από τον μεταφορέα είναι το όπλο που μπορεί να το στείλει στη θάλασσα».

Ο ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας επεσήμανε επίσης τις πρόσφατες παρατηρήσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ απέτυχαν να εξαλείψουν την Ισλαμική Δημοκρατία τα τελευταία 47 χρόνια. «Δεν θα είστε σε θέση να καταστρέψετε ούτε την Ισλαμική Δημοκρατία», δήλωσε ο Χαμενεΐ.

Αναφερόμενος στα θρησκευτικά θεμέλια του συστήματος της Ισλαμικής Δημοκρατίας, πρόσθεσε: «Το ιρανικό έθνος γνωρίζει καλά τα δικά του ισλαμικά και σιιτικά μαθήματα, ξέρει τι να κάνει» και, παραθέτοντας τον τρίτο σιιτικό ιμάμη, είπε: «Ένα άτομο σαν εμένα δεν υπόσχεται πίστη σε κάποιον σαν τον Γιαζίντ».

Ο Χαμενεΐ πρόσθεσε τότε ότι το ιρανικό έθνος δεν θα υποσχεθεί πίστη σε «διεφθαρμένους ανθρώπους που εργάζονται σήμερα στην Αμερική».

Στρατιωτικές ασκήσεις του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται καθώς το Σώμα Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσε ότι διεξάγει στρατιωτική άσκηση στον Περσικό Κόλπο. Η Ισλαμική Δημοκρατία ανακοίνωσε ότι το Στενό του Ορμούζ θα μπλοκαριστεί για αρκετές ώρες προκειμένου να διεξαχθεί η άσκηση.

Τα Στενά είναι η πιο ζωτική οδός εξαγωγής πετρελαίου στον κόσμο, που συνδέει τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου του Κόλπου, όπως η Σαουδική Αραβία, το Ιράν, το Ιράκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα.

ΗΠΑ: Προτάσεις από την Τεχεράνη για το πυρηνικό της πρόγραμμα εντός δύο εβδομάδων

Σύμφωνα με αμερικανό αξιωματούχο, το Ιράν ενημέρωσε ότι θα υποβάλει εντός δύο εβδομάδων λεπτομερείς προτάσεις προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

«Έχει σημειωθεί πρόοδος, αλλά απομένουν ακόμη πολλές λεπτομέρειες προς συζήτηση», δήλωσε ο αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του και δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες σχετικά με τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη.

«Οι Ιρανοί είπαν ότι θα επανέλθουν εντός δύο εβδομάδων με λεπτομερείς προτάσεις» προκειμένου να γεφυρωθούν οι διαφορές που υπάρχουν στις θέσεις μας, δήλωσε ο αμερικανός αξιωματούχος.

«Καλή πρόοδο» βλέπει το Ομάν

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, μεσολαβήτριας χώρας στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, χαιρέτισε την πρόοδο που σημειώθηκε στη δεύτερη σειρά συνομιλιών.

Αυτές οι «έμμεσες διαπραγματεύσεις (...) επέτρεψαν να επιτευχθεί καλή πρόοδος στον προσδιορισμό κοινών στόχων και τεχνικών ζητημάτων», έγραψε ο Μπαντρ αλ Μπουσάιντι στο X. «Πολλά απομένουν να γίνουν και τα μέρη έφυγαν με σαφείς στόχους για την επόμενη συνάντηση», πρόσθεσε ο ίδιος.

ΠΗΓΗ: CNN.gr

