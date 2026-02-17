Νέα ρωσική επίθεση σε ενεργειακές υποδομές - Νεκροί τρεις εργαζομένοι σε θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο

«Το πρωί, ρωσικό drone επιτέθηκε σε όχημα που μετέφερε εργαζομένους του θερμοηλεκτρικού εργοστασίου του Σλοβιάνσκ», μιας πόλης στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, όπως ανακοίνωσε ο Ουκρανός υφυπουργός Ενέργειας Αρτέμ Νεκράσοφ.

«Δυστυχώς, τρεις εξ αυτών έχασαν τη ζωή τους», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι πραγματοποίησε «μαζικό πλήγμα» κατά στρατιωτικοβιομηχανικών και ενεργειακών εγκαταστάσεων της Ουκρανίας, όπως μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, την ώρα που οι δύο χώρες ετοιμάζονταν να επαναλάβουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες στη Γενεύη.