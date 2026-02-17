Themasports lifenewscy
ΔΙΕΘΝΗ

Νέα ρωσική επίθεση σε ενεργειακές υποδομές - Νεκροί τρεις εργαζομένοι σε θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο

 17.02.2026 - 13:19
Ρωσικό πλήγμα με drone στοίχισε σήμερα τη ζωή σε τρεις εργαζομένους σε θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο στο Σλοβιάνσκ, στην ανατολική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε το Κίεβο, ύστερα από μία ακόμα νύχτα ρωσικών βομβαρδισμών σε ενεργειακές υποδομές της χώρας.

«Το πρωί, ρωσικό drone επιτέθηκε σε όχημα που μετέφερε εργαζομένους του θερμοηλεκτρικού εργοστασίου του Σλοβιάνσκ», μιας πόλης στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, όπως ανακοίνωσε ο Ουκρανός υφυπουργός Ενέργειας Αρτέμ Νεκράσοφ.

«Δυστυχώς, τρεις εξ αυτών έχασαν τη ζωή τους», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι πραγματοποίησε «μαζικό πλήγμα» κατά στρατιωτικοβιομηχανικών και ενεργειακών εγκαταστάσεων της Ουκρανίας, όπως μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, την ώρα που οι δύο χώρες ετοιμάζονταν να επαναλάβουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες στη Γενεύη.

 

«Έπεσε η αυλαία» σήμερα στην πολύκροτη ποινική υπόθεση για το πρόγραμμα για κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων ξένων επενδυτών που συνδέεται με το ρεπορτάζ του Al Jazeera, στη βάση και του πορίσματος που ετοίμασε η Επιτροπή Μύρωνα Νικολάτου. Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας ανακοίνωσε την απόφασή του για την αθώωση του πρώην Προέδρου της Βουλής Δημήτρη Συλλούρη και πρώην βουλευτή και επιχειρηματία Χριστάκη Τζιοβάνη. Δείτε όλες τις εξελίξεις:

