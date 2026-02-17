Νέες συνομιλίες μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών στη Γενεύη - Τι σημαίνει η επιστροφή του «σκληροπυρηνικού» Μεντίνσκι

Η ομάδα των Ρώσων διαπραγματευτών, με επικεφαλής τον εθνικιστή ιστορικό και πρώην υπουργό Πολιτισμού Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, προσγειώθηκε γύρω στις 08:00 (ώρα Ελλάδας) στη Γενεύη, σύμφωνα με πηγή στους κόλπους αυτής της αντιπροσωπείας.

Σύμφωνα με το Kyiv Independent η επιστροφή του Μεντίνσκι σηματοδοτεί πιθανή σκλήρυνση της στάσης της Μόσχας κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, δεδομένου του ιστορικού του με αδιάλλακτη ρητορική σε προηγούμενους γύρους συνομιλιών.

Ο Μεντίνσκι είχε ηγηθεί και στο παρελθόν της ρωσικής αντιπροσωπείας στις απευθείας διαπραγματεύσεις το 2025, μετά τις οποίες ουκρανοί αξιωματούχοι τον χαρακτήρισαν «ψευδοϊστορικό» και τον κατηγόρησαν ότι υιοθέτησε σκληρή γραμμή.

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, ο Μεντίνσκι φέρεται να προειδοποίησε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συνεχίσει να πολεμά επ’ αόριστον και απείλησε με περαιτέρω εδαφικές προελάσεις εάν το Κίεβο αρνηθεί τα αιτήματα της Μόσχας.

Η ουκρανική ομάδα έφθασε χθες στη Γενεύη, είχε γνωστοποιήσει χθες, Δευτέρα, το βράδυ ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Πριν αρχίσουν αυτές οι νέες συνομιλίες, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι τα ρωσικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν και αναχαίτισαν περισσότερα από 150 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, κυρίως πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, την Κριμαία και την Αζοφική Θάλασσα.

Τα δύο μέρη εργάζονται στη βάση του αμερικανικού σχεδίου που παρουσιάσθηκε πριν από μήνες. Το ενδεχόμενο να προχωρήσει το Κίεβο σε εδαφικές παραχωρήσεις, με αντάλλαγμα δυτικές εγγυήσεις για την ασφάλειά του, βρίσκεται στο κέντρο των συνομιλιών.

Οι διαπραγματεύσεις σκοντάφτουν κυρίως όσον αφορά την τύχη του Ντονμπάς, της μεγάλης βιομηχανικής λεκάνης της ανατολικής Ουκρανίας. Η Μόσχα ζητάει να αποσυρθούν οι ουκρανικές δυνάμεις από ζώνες που εξακολουθούν να ελέγχουν στην περιφέρεια του Ντονμπάς, κάτι που το Κίεβο αρνείται.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ασκεί πίεση για να επιτύχει μια διπλωματική διευθέτηση της σύγκρουσης που ξέσπασε με τη μαζική ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το Φεβρουάριο 2022.

«Η Ουκρανία καλά θα κάνει να έρθει στο τραπέζι των συνομιλιών και μάλιστα γρήγορα», επανέλαβε χθες το βράδυ ο Αμερικανός πρόεδρος απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροπλάνου.

