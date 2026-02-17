Themasports lifenewscy
Νέες συνομιλίες μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών στη Γενεύη - Τι σημαίνει η επιστροφή του «σκληροπυρηνικού» Μεντίνσκι

 17.02.2026 - 10:18
Νέες συνομιλίες μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών στη Γενεύη - Τι σημαίνει η επιστροφή του «σκληροπυρηνικού» Μεντίνσκι

Ρώσοι και ουκρανοί διαπραγματευτές έφθασαν στη Γενεύη για να αρχίσουν σήμερα, μαζί με μια αμερικανική αντιπροσωπεία, νέα σύνοδο συνομιλιών και να επιχειρήσουν να βάλουν τέλος σε τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία, έπειτα από δύο συναντήσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που ήταν μάλλον άκαρπες.

Η ομάδα των Ρώσων διαπραγματευτών, με επικεφαλής τον εθνικιστή ιστορικό και πρώην υπουργό Πολιτισμού Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, προσγειώθηκε γύρω στις 08:00 (ώρα Ελλάδας) στη Γενεύη, σύμφωνα με πηγή στους κόλπους αυτής της αντιπροσωπείας.

Σύμφωνα με το Kyiv Independent η επιστροφή του Μεντίνσκι σηματοδοτεί πιθανή σκλήρυνση της στάσης της Μόσχας κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, δεδομένου του ιστορικού του με αδιάλλακτη ρητορική σε προηγούμενους γύρους συνομιλιών.

Ο Μεντίνσκι είχε ηγηθεί και στο παρελθόν της ρωσικής αντιπροσωπείας στις απευθείας διαπραγματεύσεις το 2025, μετά τις οποίες ουκρανοί αξιωματούχοι τον χαρακτήρισαν «ψευδοϊστορικό» και τον κατηγόρησαν ότι υιοθέτησε σκληρή γραμμή.

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, ο Μεντίνσκι φέρεται να προειδοποίησε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συνεχίσει να πολεμά επ’ αόριστον και απείλησε με περαιτέρω εδαφικές προελάσεις εάν το Κίεβο αρνηθεί τα αιτήματα της Μόσχας.

Η ουκρανική ομάδα έφθασε χθες στη Γενεύη, είχε γνωστοποιήσει χθες, Δευτέρα, το βράδυ ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Πριν αρχίσουν αυτές οι νέες συνομιλίες, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι τα ρωσικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν και αναχαίτισαν περισσότερα από 150 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, κυρίως πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, την Κριμαία και την Αζοφική Θάλασσα.

Τα δύο μέρη εργάζονται στη βάση του αμερικανικού σχεδίου που παρουσιάσθηκε πριν από μήνες. Το ενδεχόμενο να προχωρήσει το Κίεβο σε εδαφικές παραχωρήσεις, με αντάλλαγμα δυτικές εγγυήσεις για την ασφάλειά του, βρίσκεται στο κέντρο των συνομιλιών.

Οι διαπραγματεύσεις σκοντάφτουν κυρίως όσον αφορά την τύχη του Ντονμπάς, της μεγάλης βιομηχανικής λεκάνης της ανατολικής Ουκρανίας. Η Μόσχα ζητάει να αποσυρθούν οι ουκρανικές δυνάμεις από ζώνες που εξακολουθούν να ελέγχουν στην περιφέρεια του Ντονμπάς, κάτι που το Κίεβο αρνείται.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ασκεί πίεση για να επιτύχει μια διπλωματική διευθέτηση της σύγκρουσης που ξέσπασε με τη μαζική ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το Φεβρουάριο 2022.

«Η Ουκρανία καλά θα κάνει να έρθει στο τραπέζι των συνομιλιών και μάλιστα γρήγορα», επανέλαβε χθες το βράδυ ο Αμερικανός πρόεδρος απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροπλάνου.

Ο γάρος της ημέρας: Οργή από φωτογραφίες - Πάρκαρε σε θέση ΑμεΑ ενώ υπήρχαν άδειες θέσεις

LIVE: «Πέφτει η αυλαία» στην υπόθεση των πολιτογραφήσεων - Ανακοινώνεται η απόφασή για Τζιοβάνη και Συλλούρη

LIVE: «Πέφτει η αυλαία» στην υπόθεση των πολιτογραφήσεων - Ανακοινώνεται η απόφασή για Τζιοβάνη και Συλλούρη

«Πέφτει η αυλαία» σήμερα στην πολύκροτη ποινική υπόθεση για το πρόγραμμα για κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων ξένων επενδυτών που συνδέεται με το ρεπορτάζ του Al Jazeera, στη βάση και του πορίσματος που ετοίμασε η Επιτροπή Μύρωνα Νικολάτου. Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας ανακοινώνει την απόφασή του για την ενοχή ή μη των κατηγορουμένων, πρώην Προέδρου της Βουλής Δημήτρη Συλλούρη και πρώην βουλευτή και επιχειρηματία Χριστάκη Τζιοβάνη, σε μια διαδικασία που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης. Δείτε όλες τις εξελίξεις:

