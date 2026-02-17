Themasports lifenewscy
«Πνίγεται» στη σκόνη η Κύπρος: Ποιες περιοχές «άγγιξαν πορτοκαλί» και ποιες αναπνέουν ελεύθερα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Πνίγεται» στη σκόνη η Κύπρος: Ποιες περιοχές «άγγιξαν πορτοκαλί» και ποιες αναπνέουν ελεύθερα

17.02.2026 - 09:43

 17.02.2026 - 09:43
«Πνίγεται» στη σκόνη η Κύπρος: Ποιες περιοχές «άγγιξαν πορτοκαλί» και ποιες αναπνέουν ελεύθερα

Σε κλοιό σκόνης βρίσκεται από το πρωί της Τετάρτης η Κύπρος, με την ατμόσφαιρα σε αρκετές περιοχές να είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις των επίγειων σταθμών Ποιότητας Αέρα, τα ανατολικά βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο «κόκκινο» της επικινδυνότητας.

​Τα στοιχεία των 9:00 π.μ. δείχνουν ότι το Παραλίμνι καταγράφει τα υψηλότερα ποσοστά, με τη συγκέντρωση σωματιδίων να φτάνει τα 129,2 μg/m³, τοποθετώντας την περιοχή στη «πορτοκαλί» ζώνη. Στο ίδιο επίπεδο συναγερμού βρίσκονται επίσης η Λάρνακα, η Ορμήδεια και η Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου.

​Αναλυτικά οι μετρήσεις στις «πορτοκαλί» περιοχές:

  • ​Παραλίμνι: 129,2 μg/m³
  • ​Ορμήδεια: 119,3 μg/m³
  • ​Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου: 137,4 μg/m³
  • ​Λάρνακα: 112,9 μg/m³

​Σε ελαφρώς καλύτερη μοίρα βρίσκονται η πρωτεύουσα και η Λεμεσός, αν και η σκόνη παραμένει αισθητή. Η Πάφος φαίνεται να είναι η μοναδική επαρχία που «γλίτωσε» (προς το παρόν), παραμένοντας στην πράσινη ζώνη.

  • ​Λευκωσία: 78,1 μg/m³
  • ​Λεμεσός: 77 μg/m³
  • ​Πάφος: 48,8 μg/m³ (Εντός ορίων)

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

LIVE: «Πέφτει η αυλαία» στην υπόθεση των πολιτογραφήσεων - Ανακοινώνεται η απόφασή για Τζιοβάνη και Συλλούρη

17.02.2026 - 09:43

 17.02.2026 - 09:43
Δικαστικό «μπλόκο» σε προσφυγές κατά των διορισμών στην ΕΔΥ: Τι καθιστά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ανέλεγκτο

17.02.2026 - 10:02

 17.02.2026 - 10:02
LIVE: «Πέφτει η αυλαία» στην υπόθεση των πολιτογραφήσεων - Ανακοινώνεται η απόφασή για Τζιοβάνη και Συλλούρη

LIVE: «Πέφτει η αυλαία» στην υπόθεση των πολιτογραφήσεων - Ανακοινώνεται η απόφασή για Τζιοβάνη και Συλλούρη

«Πέφτει η αυλαία» σήμερα στην πολύκροτη ποινική υπόθεση για το πρόγραμμα για κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων ξένων επενδυτών που συνδέεται με το ρεπορτάζ του Al Jazeera, στη βάση και του πορίσματος που ετοίμασε η Επιτροπή Μύρωνα Νικολάτου. Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας ανακοινώνει την απόφασή του για την ενοχή ή μη των κατηγορουμένων, πρώην Προέδρου της Βουλής Δημήτρη Συλλούρη και πρώην βουλευτή και επιχειρηματία Χριστάκη Τζιοβάνη, σε μια διαδικασία που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης. Δείτε όλες τις εξελίξεις:

