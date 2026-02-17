«Πνίγεται» στη σκόνη η Κύπρος: Ποιες περιοχές «άγγιξαν πορτοκαλί» και ποιες αναπνέουν ελεύθερα

Σύμφωνα με τις μετρήσεις των επίγειων σταθμών Ποιότητας Αέρα, τα ανατολικά βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο «κόκκινο» της επικινδυνότητας.

​Τα στοιχεία των 9:00 π.μ. δείχνουν ότι το Παραλίμνι καταγράφει τα υψηλότερα ποσοστά, με τη συγκέντρωση σωματιδίων να φτάνει τα 129,2 μg/m³, τοποθετώντας την περιοχή στη «πορτοκαλί» ζώνη. Στο ίδιο επίπεδο συναγερμού βρίσκονται επίσης η Λάρνακα, η Ορμήδεια και η Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου.

​Αναλυτικά οι μετρήσεις στις «πορτοκαλί» περιοχές:

​Παραλίμνι: 129,2 μg/m³

​Ορμήδεια: 119,3 μg/m³

​Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου: 137,4 μg/m³

​Λάρνακα: 112,9 μg/m³

​Σε ελαφρώς καλύτερη μοίρα βρίσκονται η πρωτεύουσα και η Λεμεσός, αν και η σκόνη παραμένει αισθητή. Η Πάφος φαίνεται να είναι η μοναδική επαρχία που «γλίτωσε» (προς το παρόν), παραμένοντας στην πράσινη ζώνη.