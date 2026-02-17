LIVE: «Πέφτει η αυλαία» στην υπόθεση των πολιτογραφήσεων - Ανακοινώνεται η απόφασή για Τζιοβάνη και Συλλούρη
«Πέφτει η αυλαία» σήμερα στην πολύκροτη ποινική υπόθεση για το πρόγραμμα για κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων ξένων επενδυτών που συνδέεται με το ρεπορτάζ του Al Jazeera, στη βάση και του πορίσματος που ετοίμασε η Επιτροπή Μύρωνα Νικολάτου. Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας ανακοινώνει την απόφασή του για την ενοχή ή μη των κατηγορουμένων, πρώην Προέδρου της Βουλής Δημήτρη Συλλούρη και πρώην βουλευτή και επιχειρηματία Χριστάκη Τζιοβάνη, σε μια διαδικασία που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης. Δείτε όλες τις εξελίξεις:
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 17 Φεβρουαρίου
Από το παιδικό δωμάτιο στα 30 εκατομμύρια streams: Γιατί όλοι πλαντάζουν στο κλάμα με τα τραγούδια μιας τρίχρονης;
Τι να κάνουμε όταν κάποιος πνίγεται από ξένο σώμα – Γιατί τα χτυπήματα στην πλάτη είναι σημαντικά
«Εξπρές» κακοκαιρία: Στο «μενού» βροχές, καταιγίδες και σκόνη – Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία
«Καρτέρι» τρόμου στη Λεμεσό: Έκλεισαν τον δρόμο σε 46χρονο και τον έστειλαν στο νοσοκομείο – Χειροπέδες σε δύο νεαρούς
Κυκλοφοριακό χάος: Πού έχει κίνηση σήμερα; - Δείτε live ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο»