Συγκλονιστικό video: Εξαγριωμένος τουρίστας καταστρέφει αεροδρόμιο και συλλαμβάνεται για κατοχή... viagra

Ο εξαγριωμένος τουρίστας προκάλεσε ζημιές σε περίπου 10 κιόσκια check-in, σε γειτονικά γκισέ και κιγκλιδώματα κατά τη διάρκεια της θυελλώδους επίθεσής του στον Τερματικό Σταθμό 1 του αεροδρομίου νωρίτερα σήμερα (16/2) γύρω στις 06:00.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, ο άνδρας, ο οποίος έφτασε στο Χονγκ Κονγκ τον Νοέμβριο και είχε σκοπό να αγοράσει εισιτήριο για να φύγει, συνελήφθη υπό την υποψία για ποινική ζημιά και για κατοχή τεσσάρων χαπιών Viagra.

Βίντεο δείχνει τον βανδαλιστή, ντυμένο με μπλε τζιν, μαύρο πουλόβερ και μαύρη τσάντα ώμου, να ρίχνει τα κιόσκια στο έδαφος μπροστά σε σοκαρισμένους ταξιδιώτες. Συνεχίζει την οργή του, σηκώνοντας μια μεταλλική ράβδο και χτυπώντας επανειλημμένα τις οθόνες των γκισέ, πριν απομακρυνθεί κρατώντας τη ράβδο στο χέρι. Ο άνδρας χρησιμοποίησε το καρότσι του για να ρίξει κιγκλιδώματα πριν επιτεθεί στα γκισέ και προκαλέσει ζημιά σε γυάλινο πάνελ, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Δεν είναι γνωστό τι προκάλεσε το επεισόδιο.

«Το προσωπικό των Αρχών του Αεροδρομίου και οι υπάλληλοι ασφαλείας έσπευσαν στο σημείο και προειδοποίησαν τον άνδρα να σταματήσει να προκαλεί περαιτέρω ζημιές», δήλωσε εκπρόσωπος των Αρχών. «Η αστυνομία συνέλαβε τον άνδρα και ξεκίνησε έρευνα».

Η ιδιαίτερη νομοθεσία της χώρας για τα Viagra

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για έναν 35χρονο Βρετανό τουρίστα, ο οποίος συνελήφθη για ποινική ζημιά και κατοχή «τοξικών ουσιών κατηγορίας πρώτης». Τέσσερα χάπια Viagra, τα οποία είναι παράνομα να κατέχονται στο Χονγκ Κονγκ χωρίς ιατρική συνταγή, βρέθηκαν στη βαλίτσα του. Όσοι κατέχουν το εν λόγω φάρμακο αντιμετωπίζουν μέχρι δύο χρόνια φυλάκιση και πρόστιμο 9.400 λιρών.

Ο άνδρας συνελήφθη στην περιοχή αποβίβασης λεωφορείων του αεροδρομίου.

