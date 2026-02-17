Βαρύ πένθος για την 74χρονη Αντρούλλα Χαριλάου - Η παράκληση της οικογένειας - Φωτογραφία

Θλίψη σκόρπισε στην Κυπερούντα η είδηση του θανάτου της Αντρούλλας Χαριλάου Βρόντη, που απεβίωσε τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026, σε ηλικία 74 ετών.

Η κηδεία της θα τελεσθεί την Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου η ώρα 13:30 στον Ιερό Ναό Αγίου Αρσενίου στην Κυπερούντα.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία η ώρα 12:30.