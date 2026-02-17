Themasports lifenewscy
Βαρύ πένθος για την 74χρονη Αντρούλλα Χαριλάου - Η παράκληση της οικογένειας - Φωτογραφία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βαρύ πένθος για την 74χρονη Αντρούλλα Χαριλάου - Η παράκληση της οικογένειας - Φωτογραφία

 17.02.2026 - 12:47
Βαρύ πένθος για την 74χρονη Αντρούλλα Χαριλάου - Η παράκληση της οικογένειας - Φωτογραφία

Θλίψη σκόρπισε στην Κυπερούντα η είδηση του θανάτου της Αντρούλλας Χαριλάου Βρόντη, που απεβίωσε τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026, σε ηλικία 74 ετών.

Η κηδεία της θα τελεσθεί την Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου η ώρα 13:30 στον Ιερό Ναό Αγίου Αρσενίου στην Κυπερούντα.
Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία η ώρα 12:30.
 
Παράκληση της οικογένειας όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για την εκκλησία του Αγίου Αρσενίου και το Πολυδύναμο Κέντρο «Μιχάλης Νεάρχου».
 
 
 

«Έπεσε η αυλαία» στην υπόθεση των πολιτογραφήσεων: Αθωώθηκαν Τζιοβάνης και Συλλούρης - «Δεν κρατώ κακία σε κανένα - Δεν θα υπάρξει συμμετοχή στις Βουλευτικές»

«Έπεσε η αυλαία» στην υπόθεση των πολιτογραφήσεων: Αθωώθηκαν Τζιοβάνης και Συλλούρης - «Δεν κρατώ κακία σε κανένα - Δεν θα υπάρξει συμμετοχή στις Βουλευτικές»

«Έπεσε η αυλαία» σήμερα στην πολύκροτη ποινική υπόθεση για το πρόγραμμα για κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων ξένων επενδυτών που συνδέεται με το ρεπορτάζ του Al Jazeera, στη βάση και του πορίσματος που ετοίμασε η Επιτροπή Μύρωνα Νικολάτου. Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας ανακοίνωσε την απόφασή του για την αθώωση του πρώην Προέδρου της Βουλής Δημήτρη Συλλούρη και πρώην βουλευτή και επιχειρηματία Χριστάκη Τζιοβάνη. Δείτε όλες τις εξελίξεις:

