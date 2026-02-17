Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΕπανέρχεται με… απειλές ο Φ. Φαίδωνος - «Η οργανωμένη προσπάθεια σπίλωσης δεν θα μείνει αναπάντητη»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επανέρχεται με… απειλές ο Φ. Φαίδωνος - «Η οργανωμένη προσπάθεια σπίλωσης δεν θα μείνει αναπάντητη»

 17.02.2026 - 14:09
Επανέρχεται με… απειλές ο Φ. Φαίδωνος - «Η οργανωμένη προσπάθεια σπίλωσης δεν θα μείνει αναπάντητη»

Σε νέα τοποθέτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης προέβη ο εν αργία Δήμαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος.

Συγκεκριμένα, αυτή τη φορά κάνει αναφορά στην καταγγελία σχετικά με την οικονομική διαχείριση του Δήμου ενώ εξαπολύει και απειλές, τονίζοντας πώς «η οργανωμένη προσπάθεια σπίλωσης δεν θα μείνει αναπάντητη».

Αυτούσια η ανάρτηση του:

«Όταν δεν πετυχαίνει η πρώτη κατασκευή, επιστρατεύεται η επόμενη. Όταν μια κατηγορία δεν μπορεί να τεκμηριωθεί, «ανακαλύπτεται» μια νέα. Όταν τα πραγματικά δεδομένα δεν εξυπηρετούν, επιχειρείται η αλλοίωσή τους.

Όπως θα διαβάσετε και στην ανάρτηση του Δήμος Πάφου, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2024, ο Δήμος κατέστη ο μοναδικός στην Κύπρο με εξελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις μέχρι και το 2023.
Και επιπλέον: έχουν ήδη ολοκληρωθεί, υποβληθεί και αποσταλεί στον Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας οι εξελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις και για το 2024.

Ο Δήμος Πάφου είναι ο μοναδικός Δήμος στην Κύπρο με εξελεγμένους λογαριασμούς μέχρι και το 2024, την ώρα που η συντριπτική πλειοψηφία των δήμων παρουσιάζει εκκρεμότητες που φθάνουν μέχρι και το 2016.

Αυτή είναι η αλήθεια. Τα υπόλοιπα είναι θόρυβος.

Η χρηστή διοίκηση και η διαφάνεια δεν ήταν ποτέ επικοινωνιακό τέχνασμα. Ήταν και παραμένουν στον πυρήνα της διοίκησης του Δήμου. Αυτό καταμαρτυρούν οι εξελεγμένοι λογαριασμοί. Αυτό αποδεικνύουν τα οικονομικά και αναπτυξιακά αποτελέσματα. Αυτό επιβεβαιώνει και η ευρωπαϊκή αναγνώριση που έχει λάβει ο Δήμος για την εφαρμογή κανόνων χρηστής διοίκησης.

Η οργανωμένη προσπάθεια σπίλωσης δεν θα μείνει αναπάντητη.

Ούτε θεσμικά. Ούτε πολιτικά».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η συγκλονιστική ανάρτηση του Ανδρέα Αποστόλου για τη μάχη με τον καρκίνο - «​10971: Ο αριθμός που θα με ακολουθεί για πάντα»
Καρναβάλια: Έκαναν την Annie Alexoui AI στην παρέλαση – Η φωτογραφία που έγινε Viral
VIDEO - Antigoni: Η επική αντίδραση της γιαγιάς της όταν ακούει για πρώτη φορά το «Jalla»
Αποκάλυψη υπεύθυνου καταφυγίου στην Κύπρο: «Υπάρχει ρατσισμός στο μαύρο χρώμα των σκύλων» - Βίντεο
Όνομα-βόμβα στο ψηφοδέλτιο της Άμεσης Δημοκρατίας – Η υποψηφιότητα που θα προκαλέσει συζητήσεις
Ο γάρος της ημέρας: Οργή από φωτογραφίες - Πάρκαρε σε θέση ΑμεΑ ενώ υπήρχαν άδειες θέσεις

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Υπόθεση Επστάιν: Η Χίλαρι Κλίντον καταγγέλλει επιχείρηση «συγκάλυψης» από πλευράς του Τραμπ

 17.02.2026 - 13:46
Επόμενο άρθρο

Υπουργός Ενέργειας: Τον Μάρτιο η τελική επενδυτική απόφαση για το «Κρόνος»

 17.02.2026 - 14:08
«Έπεσε η αυλαία» στην υπόθεση των πολιτογραφήσεων: Αθωώθηκαν Τζιοβάνης και Συλλούρης - «Δεν κρατώ κακία σε κανένα - Δεν θα υπάρξει συμμετοχή στις Βουλευτικές»

«Έπεσε η αυλαία» στην υπόθεση των πολιτογραφήσεων: Αθωώθηκαν Τζιοβάνης και Συλλούρης - «Δεν κρατώ κακία σε κανένα - Δεν θα υπάρξει συμμετοχή στις Βουλευτικές»

«Έπεσε η αυλαία» σήμερα στην πολύκροτη ποινική υπόθεση για το πρόγραμμα για κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων ξένων επενδυτών που συνδέεται με το ρεπορτάζ του Al Jazeera, στη βάση και του πορίσματος που ετοίμασε η Επιτροπή Μύρωνα Νικολάτου. Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας ανακοίνωσε την απόφασή του για την αθώωση του πρώην Προέδρου της Βουλής Δημήτρη Συλλούρη και πρώην βουλευτή και επιχειρηματία Χριστάκη Τζιοβάνη. Δείτε όλες τις εξελίξεις:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

«Έπεσε η αυλαία» στην υπόθεση των πολιτογραφήσεων: Αθωώθηκαν Τζιοβάνης και Συλλούρης - «Δεν κρατώ κακία σε κανένα - Δεν θα υπάρξει συμμετοχή στις Βουλευτικές»

«Έπεσε η αυλαία» στην υπόθεση των πολιτογραφήσεων: Αθωώθηκαν Τζιοβάνης και Συλλούρης - «Δεν κρατώ κακία σε κανένα - Δεν θα υπάρξει συμμετοχή στις Βουλευτικές»

  •  17.02.2026 - 09:43
Επανέρχεται με… απειλές ο Φ. Φαίδωνος - «Η οργανωμένη προσπάθεια σπίλωσης δεν θα μείνει αναπάντητη»

Επανέρχεται με… απειλές ο Φ. Φαίδωνος - «Η οργανωμένη προσπάθεια σπίλωσης δεν θα μείνει αναπάντητη»

  •  17.02.2026 - 14:09
Υπουργός Ενέργειας: Τον Μάρτιο η τελική επενδυτική απόφαση για το «Κρόνος»

Υπουργός Ενέργειας: Τον Μάρτιο η τελική επενδυτική απόφαση για το «Κρόνος»

  •  17.02.2026 - 14:08
Η δημοσκόπηση που αλλάζει το αφήγημα - Κέρδη για την Κυβέρνηση, φθορά για τα κόμματα και μήνυμα αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού

Η δημοσκόπηση που αλλάζει το αφήγημα - Κέρδη για την Κυβέρνηση, φθορά για τα κόμματα και μήνυμα αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού

  •  17.02.2026 - 06:55
Δικαστικό θρίλερ: Ο Σύκας ζητά «πάγωμα» της διαγραφής του – Καταθέτει ένσταση ο ΔΗΣΥ

Δικαστικό θρίλερ: Ο Σύκας ζητά «πάγωμα» της διαγραφής του – Καταθέτει ένσταση ο ΔΗΣΥ

  •  17.02.2026 - 11:04
Από την Ελλάδα… στη Λεμεσό: Στα χέρια της Αστυνομίας 63χρονος καταζητούμενος για υπόθεση ναρκωτικών

Από την Ελλάδα… στη Λεμεσό: Στα χέρια της Αστυνομίας 63χρονος καταζητούμενος για υπόθεση ναρκωτικών

  •  17.02.2026 - 12:41
Αποκάλυψη υπεύθυνου καταφυγίου στην Κύπρο: «Υπάρχει ρατσισμός στο μαύρο χρώμα των σκύλων» - Βίντεο

Αποκάλυψη υπεύθυνου καταφυγίου στην Κύπρο: «Υπάρχει ρατσισμός στο μαύρο χρώμα των σκύλων» - Βίντεο

  •  17.02.2026 - 12:09
Καρναβάλια: Έκαναν την Annie Alexoui AI στην παρέλαση – Η φωτογραφία που έγινε Viral

Καρναβάλια: Έκαναν την Annie Alexoui AI στην παρέλαση – Η φωτογραφία που έγινε Viral

  •  17.02.2026 - 11:43

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα