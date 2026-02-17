Επανέρχεται με… απειλές ο Φ. Φαίδωνος - «Η οργανωμένη προσπάθεια σπίλωσης δεν θα μείνει αναπάντητη»

Συγκεκριμένα, αυτή τη φορά κάνει αναφορά στην καταγγελία σχετικά με την οικονομική διαχείριση του Δήμου ενώ εξαπολύει και απειλές, τονίζοντας πώς «η οργανωμένη προσπάθεια σπίλωσης δεν θα μείνει αναπάντητη».

Αυτούσια η ανάρτηση του:

«Όταν δεν πετυχαίνει η πρώτη κατασκευή, επιστρατεύεται η επόμενη. Όταν μια κατηγορία δεν μπορεί να τεκμηριωθεί, «ανακαλύπτεται» μια νέα. Όταν τα πραγματικά δεδομένα δεν εξυπηρετούν, επιχειρείται η αλλοίωσή τους.

Όπως θα διαβάσετε και στην ανάρτηση του Δήμος Πάφου, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2024, ο Δήμος κατέστη ο μοναδικός στην Κύπρο με εξελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις μέχρι και το 2023.

Και επιπλέον: έχουν ήδη ολοκληρωθεί, υποβληθεί και αποσταλεί στον Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας οι εξελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις και για το 2024.

Ο Δήμος Πάφου είναι ο μοναδικός Δήμος στην Κύπρο με εξελεγμένους λογαριασμούς μέχρι και το 2024, την ώρα που η συντριπτική πλειοψηφία των δήμων παρουσιάζει εκκρεμότητες που φθάνουν μέχρι και το 2016.

Αυτή είναι η αλήθεια. Τα υπόλοιπα είναι θόρυβος.

Η χρηστή διοίκηση και η διαφάνεια δεν ήταν ποτέ επικοινωνιακό τέχνασμα. Ήταν και παραμένουν στον πυρήνα της διοίκησης του Δήμου. Αυτό καταμαρτυρούν οι εξελεγμένοι λογαριασμοί. Αυτό αποδεικνύουν τα οικονομικά και αναπτυξιακά αποτελέσματα. Αυτό επιβεβαιώνει και η ευρωπαϊκή αναγνώριση που έχει λάβει ο Δήμος για την εφαρμογή κανόνων χρηστής διοίκησης.

Η οργανωμένη προσπάθεια σπίλωσης δεν θα μείνει αναπάντητη.

Ούτε θεσμικά. Ούτε πολιτικά».