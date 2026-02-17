Themasports lifenewscy
Λάρνακα: Στο Κακουργιοδικείο οι 5 για τη ληστεία των €188.000 – Η σύνδεση με τους ισοβίτες της δολοφονίας Ανδρονίκου
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Λάρνακα: Στο Κακουργιοδικείο οι 5 για τη ληστεία των €188.000 – Η σύνδεση με τους ισοβίτες της δολοφονίας Ανδρονίκου

 17.02.2026 - 14:25
Λάρνακα: Στο Κακουργιοδικείο οι 5 για τη ληστεία των €188.000 – Η σύνδεση με τους ισοβίτες της δολοφονίας Ανδρονίκου

Σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας, το οποίο θα συνεδριάσει στις 2 Απριλίου, παραπέμφθηκαν πέντε πρόσωπα, ηλικίας 43, 42, 41, 29 και 27 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για ληστεία σε οικία στη Λάρνακα πριν από δύο χρόνια.

Οι τέσσερις τελευταίοι καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία του Δημήτρη Ανδρονίκου, γνωστού ως Δημητρούι, που έχασε τη ζωή του στις 28 Μαΐου 2024 μετά από τρεις πυροβολισμούς που είχε δεχθεί στις 23 Απριλίου στον δρόμο Παλαιχωρίου – Ανθούπολης.

Η ληστεία καταγγέλθηκε στις 19 Φεβρουαρίου 2024 από την 58χρονη σύζυγο του επιχειρηματία-ιδιοκτήτη του σπιτιού. Σύμφωνα με την καταγγελία, τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας τέσσερις κουκουλοφόροι, οι οποίοι φορούσαν γάντια, εισήλθαν στην οικία και με την απειλή ψαλιδιού κήπου περιόρισαν την 58χρονη και δύο οικιακές βοηθούς σε υπνοδωμάτιο στον πρώτο όροφο της οικίας, που βρίσκεται στην περιοχή Φανερωμένης.

Οι δράστες αφού άρπαξαν τα κινητά τους τηλέφωνα και τα χρυσαφικά που φορούσαν, ανάγκασαν την 58χρονη ν’ ανοίξει το χρηματοκιβώτιο, από το οποίο άρπαξαν ρολόγια, χρυσαφικά και χρήματα αξίας €188.000. Έπειτα από επεξεργασία του υλικού από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης διαπιστώθηκε πως οι δράστες ήταν πέντε και πως διακινήθηκαν με συγκεκριμένο όχημα που κλάπηκε από τη Λεμεσό και εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο στην κοίτη του ποταμού Γερμασόγειας.

Σύμφωνα με την καταγγελία έπειτα από λίγες ημέρες εντοπίστηκε σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης ένα από τα κλεμμένα ρολόγια, που διαπιστώθηκε πως είχε πωληθεί σε κοσμηματοπωλείο στον Λίβανο. Ο ιδιοκτήτης του είχε αποκαλύψει πως του το προώθησαν πρόσωπα που επικοινώνησαν μαζί του από την Κύπρο.

Στις 14 Μαρτίου του 2024 συνελήφθη ως ύποπτος 41χρονος, ο οποίος φέρεται ως το πρόσωπο που τηλεφώνησε στον Λίβανο από την Κύπρο. Λίγες ημέρες αργότερα συνελήφθη και 30χρονος, ο οποίος παραδέχτηκε πως πούλησε δύο δαχτυλίδια που είχαν κλαπεί σε κοσμηματοπωλείο στη Λευκωσία.

Στην πορεία, ο 41χρονος, που είχε συλληφθεί για τη δολοφονία Ανδρονίκου, σε θεληματική του κατάθεση ενέπλεξε και τους άλλους τρεις κατάδικους. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη στις 11 Φεβρουαρίου 2026 και 43χρονος, ενώ καταζητείται και 27χρονος.

Οι πέντε κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, ληστεία, νυκτερινή διάρρηξη και κλοπή.

Ο 43χρονος έφερε ένσταση στην κράτησή του και το δικαστήριο επιφύλαξε την απόφασή του για αύριο.

Σημειώνεται πως εναντίον του 30χρονου, που φέρεται να πούλησε δαχτυλίδια, σχηματίστηκε άλλη υπόθεση.

