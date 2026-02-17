Αποχώρηση-βόμβα από το κόμμα του Οδυσσέα: «Ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός ...Περιθωριοποιεί όσα μέλη εκφράζουν διαφορετική άποψη»

Στη δήλωσή του, κάνει λόγο για σοβαρές διαφωνίες σε ζητήματα διαφάνειας, εσωτερικής λειτουργίας και πολιτικών επιλογών, τονίζοντας ότι δεν μπορεί πλέον να παραμένει σε ένα πολιτικό σχήμα που, όπως αναφέρει, απομακρύνθηκε από τις αρχές με τις οποίες ιδρύθηκε.

Αυτούσια η ανακοίνωση του:

«Ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός

Με την παρούσα ανακοινώνω την αποχώρησή μου από το «δημοκρατικό» πολιτικό κίνημα ΑΛΜΑ του οποίου υπήρξα συνιδρυτικό μέλος μαζί με δεκάδες φίλους και συνοδοιπόρους, προσυπογράφοντας την ίδρυσή του με ελπίδα ότι υπηρετούμε κάτι διαφορετικό.

Η συμμετοχή μου στην πολιτική δεν στηριζόταν σε προσωπική φιλοδοξία ή ανάγκη. Αντιθέτως, είχε ως μοναδικό κίνητρο και στόχο την προσπάθεια για στήριξη των ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας: των μονογονεϊκών οικογενειών, των αποξενωμένων γονέων, των χαμηλοσυνταξιούχων, των Ατόμων με Αναπηρία, των πολυτέκνων οικογενειών, των αγωνιστών της ελευθερίας που λαμβάνουν πενιχρό επίδομα αναγνώρισης της προσφοράς τους, καθώς και όλων όσοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο απώλειας της πρώτης κατοικίας.

Πίστεψα ότι μέσα μέσα απο την συμμετοχή μου για μια συλλογική προσπάθεια θα μπορούσαμε να συμβάλουμε ουσιαστικά στην στήριξη της κοινωνίας μέσω ενός πραγματικά κοινωνικού κράτους δικαίου απο τον πολίτη για τον πολίτη.

Δυστυχώς, η πορεία του κινήματος ανέδειξε ουσιαστικές επιλεκτικές αποκλίσεις από τις διακηρυγμένες του αρχές του κινήματος και πλέον δεν μπορώ να παραμένω μέλος ενός πολιτικού κινήματος που μεταξύ άλλων :

1. Διακηρύσσει διαφάνεια και λογοδοσία μόνο όταν πρόκειται να στοχοποιήσει άλλους και ιδιαίτερα το ταμείου του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης , ενώ αρνείται ή και παραλείπει να δώσει σαφείς εξηγήσεις για τις δικές του χορηγίες προγενέστερα και μεταγενέστερα της ίδρυσης του κινήματος.

2.Παραβιάζει συστηματικά ή και επιλεκτικά το καταστατικό και τους εσωτερικούς κανόνες λειτουργίας του και παράλληλα παραλείπει να λάβει μέτρα προστασίας της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών απο τις εσωτερικές του διαδικασίες.

3. Προχωρά σε συμφωνίες με πολιτικά πρόσωπα πίσω από κλειστές πόρτες.

4. Καθοδηγεί επιλεκτική λογοκρισία σε συγκεκριμένα πολιτικά κόμματα ή και πρόσωπα που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την απόλυση του Επικεφαλη ως Γενικός Ελεγκτής .

5. Απαξίωση και έλλειψη σεβασμού προς τα συνιδρυτικά μέλη.

6. Περιθωριοποιεί όσα μέλη εκφράζουν διαφορετική άποψη ή καλόπιστη κριτική.

Η δημοκρατία, η διαφάνεια και η λογοδοσία στην καθημερινότητα δεν μπορούν να είναι επιλεκτικές επιλογές αλλά κοινωνική ανάγκη.

Αποχωρώ με καθαρή συνείδηση, παραμένοντας προσηλωμένος στη στήριξη των μονογονεϊκών οικογενειών, των αποξενωμένων γονέων, των χαμηλοσυνταξιούχων, των Ατόμων με Αναπηρία, των πολυτέκνων ,των αγωνιστών της ελευθερίας που λαμβάνουν πενιχρό επίδομα αναγνώρισης της προσφοράς τους, όσων κινδυνεύουν να χάσουν την πρώτη τους κατοικία λόγω επικείμενης εκποίησης και γενικότερα όλων όσων έχουν ανάγκη ουσιαστικής κοινωνικής προστασίας απο ένα κοινωνικό κράτος δικαίου.

Θα στηρίξω κάθε υποψήφιο για τις Βουλευτικές Εκλογές του 2026 που θα έχει ένα ανθρωποκεντρικό πρόγραμμα με στόχο την στήριξη και ευημερία του κάθε πολίτη αλλά και παράλληλα στην θεσμοθέτηση διαδικασιών εναλλακτικής επίλυσης διαφοράς πριν την εκποίηση της πρώτης κατοικίας.

Θεόδουλος Παπαβασιλείου

Ενεργός Πολίτης»