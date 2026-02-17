Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνή«Εξονυχιστική» έρευνα της ΕΕ σε βάρος της Shein - Στο «μικροσκόπιο» οι κούκλες του σεξ με παιδικά χαρακτηριστικά
ΔΙΕΘΝΗ

«Εξονυχιστική» έρευνα της ΕΕ σε βάρος της Shein - Στο «μικροσκόπιο» οι κούκλες του σεξ με παιδικά χαρακτηριστικά

 17.02.2026 - 16:29
«Εξονυχιστική» έρευνα της ΕΕ σε βάρος της Shein - Στο «μικροσκόπιο» οι κούκλες του σεξ με παιδικά χαρακτηριστικά

Η Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε σήμερα έρευνα κατά της Shein για την υπόθεση με τις κούκλες του σεξ με παιδικά χαρακτηριστικά που πωλούνταν στον ιστότοπό της, θεωρώντας την εν λόγω πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου ύποπτη για πολλές παραβιάσεις των κανονισμών της, οι οποίες ενδέχεται να της κοστίσουν μεγάλα πρόστιμα.

Εκτός από την πώληση παράνομων προϊόντων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει αναλάβει αυτή την έρευνα, λέει πως στοχοθετεί επίσης τις «εθιστικές» πλευρές της κινεζικής προέλευσης πλατφόρμας, η οποία έχει πλέον την έδρα της στη Σιγκαπούρη, καθώς και την έλλειψη διαφάνειας του αλγορίθμου που χρησιμοποιεί για να συνιστά προϊόντα στους χρήστες.

Οι ελλείψεις αυτές, αν επιβεβαιωθούν από τις έρευνες της Επιτροπής, αποτελούν παραβιάσεις του ευρωπαϊκού νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA), οι οποίες θα μπορούσαν θεωρητικά να κοστίσουν στη Shein βαριά πρόστιμα (έως και το 6% του ετήσιου τζίρου της).

Ο DSA είναι μια ισχυρή νομοθεσία της ΕΕ που υποχρεώνει τις πλατφόρμες στο Ίντερνετ να λαμβάνουν μέτρα για να προστατεύουν τους χρήστες τους από παράνομα και/ή επικίνδυνα περιεχόμενα και προϊόντα. Οι πιο μεγάλες απ' αυτές τις πλατφόρμες, μια κατηγορία στην οποία ανήκει η Shein, υπόκεινται εξάλλου σε καθεστώς ενισχυμένων κανόνων και ελέγχων.

«Αντιμετωπίζουμε με μεγάλη σοβαρότητα τις υποχρεώσεις μας βάσει του DSA. Ανέκαθεν συνεργαζόμασταν πλήρως με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε σε όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της Shein.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η συγκλονιστική ανάρτηση του Ανδρέα Αποστόλου για τη μάχη με τον καρκίνο - «​10971: Ο αριθμός που θα με ακολουθεί για πάντα»
Καρναβάλια: Έκαναν την Annie Alexoui AI στην παρέλαση – Η φωτογραφία που έγινε Viral
VIDEO - Antigoni: Η επική αντίδραση της γιαγιάς της όταν ακούει για πρώτη φορά το «Jalla»
Αποκάλυψη υπεύθυνου καταφυγίου στην Κύπρο: «Υπάρχει ρατσισμός στο μαύρο χρώμα των σκύλων» - Βίντεο
Όνομα-βόμβα στο ψηφοδέλτιο της Άμεσης Δημοκρατίας – Η υποψηφιότητα που θα προκαλέσει συζητήσεις
Ο γάρος της ημέρας: Οργή από φωτογραφίες - Πάρκαρε σε θέση ΑμεΑ ενώ υπήρχαν άδειες θέσεις

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΑΠΟΕΛ: Νέα εποχή - Αποχωρεί ο Πετρίδης - Ποιος αναλαμβάνει τη θέση του προέδρου

 17.02.2026 - 16:25
Επόμενο άρθρο

Ελεύθερος με όρους από "δικαστήριο" ο Ε/κ που «συνελήφθη» στα κατεχόμενα, ενώπιον "στρατοδικείου" την Πέμπτη

 17.02.2026 - 16:36
«Έπεσε η αυλαία» στην υπόθεση των πολιτογραφήσεων: Αθωώθηκαν Τζιοβάνης και Συλλούρης - «Δεν κρατώ κακία σε κανένα - Δεν θα υπάρξει συμμετοχή στις Βουλευτικές»

«Έπεσε η αυλαία» στην υπόθεση των πολιτογραφήσεων: Αθωώθηκαν Τζιοβάνης και Συλλούρης - «Δεν κρατώ κακία σε κανένα - Δεν θα υπάρξει συμμετοχή στις Βουλευτικές»

«Έπεσε η αυλαία» σήμερα στην πολύκροτη ποινική υπόθεση για το πρόγραμμα για κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων ξένων επενδυτών που συνδέεται με το ρεπορτάζ του Al Jazeera, στη βάση και του πορίσματος που ετοίμασε η Επιτροπή Μύρωνα Νικολάτου. Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας ανακοίνωσε την απόφασή του για την αθώωση του πρώην Προέδρου της Βουλής Δημήτρη Συλλούρη και πρώην βουλευτή και επιχειρηματία Χριστάκη Τζιοβάνη. Δείτε όλες τις εξελίξεις:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

«Έπεσε η αυλαία» στην υπόθεση των πολιτογραφήσεων: Αθωώθηκαν Τζιοβάνης και Συλλούρης - «Δεν κρατώ κακία σε κανένα - Δεν θα υπάρξει συμμετοχή στις Βουλευτικές»

«Έπεσε η αυλαία» στην υπόθεση των πολιτογραφήσεων: Αθωώθηκαν Τζιοβάνης και Συλλούρης - «Δεν κρατώ κακία σε κανένα - Δεν θα υπάρξει συμμετοχή στις Βουλευτικές»

  •  17.02.2026 - 09:43
Τραγωδία στη Λευκωσία: Νεκρός εργάτης - Έπεσε από μεγάλο ύψος

Τραγωδία στη Λευκωσία: Νεκρός εργάτης - Έπεσε από μεγάλο ύψος

  •  17.02.2026 - 15:25
Επανέρχεται με… απειλές ο Φ. Φαίδωνος - «Η οργανωμένη προσπάθεια σπίλωσης δεν θα μείνει αναπάντητη»

Επανέρχεται με… απειλές ο Φ. Φαίδωνος - «Η οργανωμένη προσπάθεια σπίλωσης δεν θα μείνει αναπάντητη»

  •  17.02.2026 - 14:09
Υπουργός Ενέργειας: Τον Μάρτιο η τελική επενδυτική απόφαση για το «Κρόνος»

Υπουργός Ενέργειας: Τον Μάρτιο η τελική επενδυτική απόφαση για το «Κρόνος»

  •  17.02.2026 - 14:08
ΑΠΟΕΛ: Νέα εποχή - Αποχωρεί ο Πετρίδης - Ποιος αναλαμβάνει τη θέση του προέδρου

ΑΠΟΕΛ: Νέα εποχή - Αποχωρεί ο Πετρίδης - Ποιος αναλαμβάνει τη θέση του προέδρου

  •  17.02.2026 - 16:25
«Εξονυχιστική» έρευνα της ΕΕ σε βάρος της Shein - Στο «μικροσκόπιο» οι κούκλες του σεξ με παιδικά χαρακτηριστικά

«Εξονυχιστική» έρευνα της ΕΕ σε βάρος της Shein - Στο «μικροσκόπιο» οι κούκλες του σεξ με παιδικά χαρακτηριστικά

  •  17.02.2026 - 16:29
Καυστικό βίντεο Annie Alexui: Η ειρωνική αντίδραση στην απόφαση Συλλούρη - Τζιοβάνη – «Έρχομαι βουρητή πίσω στην Κύπρο»

Καυστικό βίντεο Annie Alexui: Η ειρωνική αντίδραση στην απόφαση Συλλούρη - Τζιοβάνη – «Έρχομαι βουρητή πίσω στην Κύπρο»

  •  17.02.2026 - 15:07
Εσείς το ξέρατε; Δείτε πού δεν πρέπει να εφαρμόζεται η κρέμα Nivea στο μπλε κουτί

Εσείς το ξέρατε; Δείτε πού δεν πρέπει να εφαρμόζεται η κρέμα Nivea στο μπλε κουτί

  •  17.02.2026 - 16:55

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα