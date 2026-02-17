Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσοχή: Εντοπίστηκαν νέα επικίνδυνα αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες – Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή και τραυματισμός – Δείτε λίστα

 17.02.2026 - 17:18
Προσοχή: Εντοπίστηκαν νέα επικίνδυνα αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες – Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή και τραυματισμός – Δείτε λίστα

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι, σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, κατά την 6η εβδομάδα του 2026, στην ιστοσελίδα του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα (Safety Gate), κοινοποιήθηκαν τα ακόλουθα επικίνδυνα προϊόντα που παρατίθενται πιο κάτω.

Δείτε τη λίστα εδώ.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τα επικίνδυνα προϊόντα μπορούν να ανακτηθούν μέσω της ιστοσελίδας του Safety Gate, χρησιμοποιώντας τον αριθμό προειδοποίησης κάθε προϊόντος.

Το Τμήμα καλεί τους κατασκευαστές, αντιπροσώπους, διανομείς του κατασκευαστή, εισαγωγείς και πωλητές, οι οποίοι ενδέχεται να έχουν διαθέσει ή διαθέτουν τέτοια προϊόντα στην αγορά της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως ενημερώσουν σχετικά το Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που τα εν λόγω προϊόντα διατίθενται στην Κυπριακή Δημοκρατία, οι πιο πάνω οικονομικοί φορείς οφείλουν να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε τα προϊόντα αυτά να ανακληθούν όπως προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία.

Το Τμήμα καλεί επίσης τους καταναλωτές σε περίπτωση που κατέχουν τα πιο κάτω:

αυτοκίνητα ή μοτοσυκλέτες, όπως επικοινωνήσουν με τον κατασκευαστή ή αντιπρόσωπο ή διανομέα του κατασκευαστή για οδηγίες. H τυχόν κατοχή των πιο πάνω οχημάτων να εξετάζεται με βάση το πιστοποιητικό εγγραφής του οχήματος ιδιοκτησίας τους (κοτσάνι) και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτό (π.χ. εύρος κατασκευής, τύπος/αριθμός μοντέλου).

εξαρτήματα, όπου κρίνεται σκόπιμο, να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν και να τα επιστρέψουν αμέσως στο σημείο, από το οποίο τα έχουν προμηθευτεί (εφόσον είναι εφικτό), ενημερώνοντας σχετικά τον πωλητή.

Στην περίπτωση που κατασκευαστής, αντιπρόσωπος, διανομέας του κατασκευαστή, εισαγωγέας ή πωλητής αρνείται να ανταποκριθεί στα πιο πάνω δικαιώματα του καταναλωτή, καλείται ο καταναλωτής να υποβάλει γραπτώς το παράπονό του στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

