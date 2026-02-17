Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι 19 βαθμοί γέμισαν ξανά τις παραλίες – Ατρόμητοι τουρίστες και ντόπιοι μπήκαν μέσα στη θάλασσα – Δείτε φωτογραφίες

 17.02.2026 - 17:50
Οι 19 βαθμοί γέμισαν ξανά τις παραλίες – Ατρόμητοι τουρίστες και ντόπιοι μπήκαν μέσα στη θάλασσα – Δείτε φωτογραφίες

Λίγο το καρναβάλι λίγο ο ήλιος που βγήκε ξανά τις τελευταίες μέρες, και παρά τη σημερινή βροχούλα σε μερικές περιοχές, ντόπιοι και τουρίστες ξεχύθηκαν στις παραλίες.

Δείτε εικόνες από το Nissi Beach στην Αγία Νάπα

Οι 19 βαθμοί γέμισαν ξανά τις παραλίες – Ατρόμητοι τουρίστες και ντόπιοι μπήκαν μέσα στη θάλασσα – Δείτε φωτογραφίες
Προσοχή: Εντοπίστηκαν νέα επικίνδυνα αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες – Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή και τραυματισμός – Δείτε λίστα
Εσείς το ξέρατε; Δείτε πού δεν πρέπει να εφαρμόζεται η κρέμα Nivea στο μπλε κουτί
«Εξονυχιστική» έρευνα της ΕΕ σε βάρος της Shein - Στο «μικροσκόπιο» οι κούκλες του σεξ με παιδικά χαρακτηριστικά
Τραγωδία στη Λευκωσία: Νεκρός εργάτης - Έπεσε από μεγάλο ύψος
Καυστικό βίντεο Annie Alexui: Η ειρωνική αντίδραση στην απόφαση Συλλούρη - Τζιοβάνη – «Έρχομαι βουρητή πίσω στην Κύπρο»

 

 

 

Προσοχή: Εντοπίστηκαν νέα επικίνδυνα αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες – Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή και τραυματισμός – Δείτε λίστα

 17.02.2026 - 17:18
Κακοκαιρία από την Ελλάδα επηρεάζει από απόψε την Κύπρο – Φέρνει βροχές, χιόνι και ισχυρούς ανέμους – Πότε θα έχουμε άνοδο στη θερμοκρασία

 17.02.2026 - 18:16
«Έπεσε η αυλαία» στην υπόθεση των πολιτογραφήσεων: Αθωώθηκαν Τζιοβάνης και Συλλούρης - «Δεν κρατώ κακία σε κανένα - Δεν θα υπάρξει συμμετοχή στις Βουλευτικές»

«Έπεσε η αυλαία» στην υπόθεση των πολιτογραφήσεων: Αθωώθηκαν Τζιοβάνης και Συλλούρης - «Δεν κρατώ κακία σε κανένα - Δεν θα υπάρξει συμμετοχή στις Βουλευτικές»

«Έπεσε η αυλαία» σήμερα στην πολύκροτη ποινική υπόθεση για το πρόγραμμα για κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων ξένων επενδυτών που συνδέεται με το ρεπορτάζ του Al Jazeera, στη βάση και του πορίσματος που ετοίμασε η Επιτροπή Μύρωνα Νικολάτου. Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας ανακοίνωσε την απόφασή του για την αθώωση του πρώην Προέδρου της Βουλής Δημήτρη Συλλούρη και πρώην βουλευτή και επιχειρηματία Χριστάκη Τζιοβάνη. Δείτε όλες τις εξελίξεις:

«Έπεσε η αυλαία» στην υπόθεση των πολιτογραφήσεων: Αθωώθηκαν Τζιοβάνης και Συλλούρης - «Δεν κρατώ κακία σε κανένα - Δεν θα υπάρξει συμμετοχή στις Βουλευτικές»

«Έπεσε η αυλαία» στην υπόθεση των πολιτογραφήσεων: Αθωώθηκαν Τζιοβάνης και Συλλούρης - «Δεν κρατώ κακία σε κανένα - Δεν θα υπάρξει συμμετοχή στις Βουλευτικές»

  •  17.02.2026 - 09:43
Πρώτη τοποθέτηση Γυψιώτη μετά την αργία: «Σύντομα θα ειπωθούν όλα με το όνομά τους - Σας ευχαριστώ για τη στήριξη και την αγάπη»

Πρώτη τοποθέτηση Γυψιώτη μετά την αργία: «Σύντομα θα ειπωθούν όλα με το όνομά τους - Σας ευχαριστώ για τη στήριξη και την αγάπη»

  •  17.02.2026 - 19:07
Επανέρχεται με… απειλές ο Φ. Φαίδωνος - «Η οργανωμένη προσπάθεια σπίλωσης δεν θα μείνει αναπάντητη»

Επανέρχεται με… απειλές ο Φ. Φαίδωνος - «Η οργανωμένη προσπάθεια σπίλωσης δεν θα μείνει αναπάντητη»

  •  17.02.2026 - 14:09
Νέα μορφή απάτης - Παριστάνουν την Αστυνομία στο Viber - Έτσι ξεγέλασαν πολίτη - Νόμιζε ότι μιλούσε με τον Αρχηγό της Δύναμης

Νέα μορφή απάτης - Παριστάνουν την Αστυνομία στο Viber - Έτσι ξεγέλασαν πολίτη - Νόμιζε ότι μιλούσε με τον Αρχηγό της Δύναμης

  •  17.02.2026 - 18:27
Οι 19 βαθμοί γέμισαν ξανά τις παραλίες – Ατρόμητοι τουρίστες και ντόπιοι μπήκαν μέσα στη θάλασσα – Δείτε φωτογραφίες

Οι 19 βαθμοί γέμισαν ξανά τις παραλίες – Ατρόμητοι τουρίστες και ντόπιοι μπήκαν μέσα στη θάλασσα – Δείτε φωτογραφίες

  •  17.02.2026 - 17:50
Κακοκαιρία από την Ελλάδα επηρεάζει από απόψε την Κύπρο – Φέρνει βροχές, χιόνι και ισχυρούς ανέμους – Πότε θα έχουμε άνοδο στη θερμοκρασία

Κακοκαιρία από την Ελλάδα επηρεάζει από απόψε την Κύπρο – Φέρνει βροχές, χιόνι και ισχυρούς ανέμους – Πότε θα έχουμε άνοδο στη θερμοκρασία

  •  17.02.2026 - 18:16
Μάγεψε Στυλιάνα και Φειδία η Αντιγόνη με το "Jalla" - Ανέβηκε στο τραπέζι και χόρεψε τσιφτετέλι ο Κύπριος ευρωβουλευτής - Δείτε βίντεο

Μάγεψε Στυλιάνα και Φειδία η Αντιγόνη με το "Jalla" - Ανέβηκε στο τραπέζι και χόρεψε τσιφτετέλι ο Κύπριος ευρωβουλευτής - Δείτε βίντεο

  •  17.02.2026 - 18:45
Εσείς το ξέρατε; Δείτε πού δεν πρέπει να εφαρμόζεται η κρέμα Nivea στο μπλε κουτί

Εσείς το ξέρατε; Δείτε πού δεν πρέπει να εφαρμόζεται η κρέμα Nivea στο μπλε κουτί

  •  17.02.2026 - 16:55

