Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΚακοκαιρία από την Ελλάδα επηρεάζει από απόψε την Κύπρο – Φέρνει βροχές, χιόνι και ισχυρούς ανέμους – Πότε θα έχουμε άνοδο στη θερμοκρασία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κακοκαιρία από την Ελλάδα επηρεάζει από απόψε την Κύπρο – Φέρνει βροχές, χιόνι και ισχυρούς ανέμους – Πότε θα έχουμε άνοδο στη θερμοκρασία

 17.02.2026 - 18:16
Κακοκαιρία από την Ελλάδα επηρεάζει από απόψε την Κύπρο – Φέρνει βροχές, χιόνι και ισχυρούς ανέμους – Πότε θα έχουμε άνοδο στη θερμοκρασία

Βαρομετρικό χαμηλό με κέντρο τη Βόρεια Ελλάδα κινείται βορειοανατολικά και αναμένεται να επηρεάσει απόψε και αύριο την περιοχή σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο καιρού από το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Απόψε, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και αναμένονται μεμονωμένες βροχές και αργότερα και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους ενδέχεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί, αρχικά ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ και αργότερα πολύ ισχυροί, 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί σύντομα ταραγμένη και σταδιακά τοπικά μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 13 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο Τετάρτη, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, καθώς και χιόνια στα ψηλότερα ορεινά, ενώ από νωρίς το απόγευμα αναμένεται σταδιακή βελτίωση του. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ και τοπικά πολύ ισχυροί μέχρι σφοδροί, 6 με 7 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι κυματώδης για να καταστεί σύντομα μέχρι πολύ κυματώδης και τοπικά στα προσήνεμα μέχρι τρικυμιώδης. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ αναμένεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού. Στα ψηλότερα ορεινά ενδέχεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και τοπικά στα παράλια, ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι κυματώδης μέχρι πολύ κυματώδης.

Την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ το Σάββατο αναμένεται να σημειώσει άνοδο.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οι 19 βαθμοί γέμισαν ξανά τις παραλίες – Ατρόμητοι τουρίστες και ντόπιοι μπήκαν μέσα στη θάλασσα – Δείτε φωτογραφίες
Προσοχή: Εντοπίστηκαν νέα επικίνδυνα αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες – Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή και τραυματισμός – Δείτε λίστα
Εσείς το ξέρατε; Δείτε πού δεν πρέπει να εφαρμόζεται η κρέμα Nivea στο μπλε κουτί
«Εξονυχιστική» έρευνα της ΕΕ σε βάρος της Shein - Στο «μικροσκόπιο» οι κούκλες του σεξ με παιδικά χαρακτηριστικά
Τραγωδία στη Λευκωσία: Νεκρός εργάτης - Έπεσε από μεγάλο ύψος
Καυστικό βίντεο Annie Alexui: Η ειρωνική αντίδραση στην απόφαση Συλλούρη - Τζιοβάνη – «Έρχομαι βουρητή πίσω στην Κύπρο»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Οι 19 βαθμοί γέμισαν ξανά τις παραλίες – Ατρόμητοι τουρίστες και ντόπιοι μπήκαν μέσα στη θάλασσα – Δείτε φωτογραφίες

 17.02.2026 - 17:50
Επόμενο άρθρο

Νέα μορφή απάτης - Παριστάνουν την Αστυνομία στο Viber - Έτσι ξεγέλασαν πολίτη - Νόμιζε ότι μιλούσε με τον Αρχηγό της Δύναμης

 17.02.2026 - 18:27
«Έπεσε η αυλαία» στην υπόθεση των πολιτογραφήσεων: Αθωώθηκαν Τζιοβάνης και Συλλούρης - «Δεν κρατώ κακία σε κανένα - Δεν θα υπάρξει συμμετοχή στις Βουλευτικές»

«Έπεσε η αυλαία» στην υπόθεση των πολιτογραφήσεων: Αθωώθηκαν Τζιοβάνης και Συλλούρης - «Δεν κρατώ κακία σε κανένα - Δεν θα υπάρξει συμμετοχή στις Βουλευτικές»

«Έπεσε η αυλαία» σήμερα στην πολύκροτη ποινική υπόθεση για το πρόγραμμα για κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων ξένων επενδυτών που συνδέεται με το ρεπορτάζ του Al Jazeera, στη βάση και του πορίσματος που ετοίμασε η Επιτροπή Μύρωνα Νικολάτου. Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας ανακοίνωσε την απόφασή του για την αθώωση του πρώην Προέδρου της Βουλής Δημήτρη Συλλούρη και πρώην βουλευτή και επιχειρηματία Χριστάκη Τζιοβάνη. Δείτε όλες τις εξελίξεις:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

«Έπεσε η αυλαία» στην υπόθεση των πολιτογραφήσεων: Αθωώθηκαν Τζιοβάνης και Συλλούρης - «Δεν κρατώ κακία σε κανένα - Δεν θα υπάρξει συμμετοχή στις Βουλευτικές»

«Έπεσε η αυλαία» στην υπόθεση των πολιτογραφήσεων: Αθωώθηκαν Τζιοβάνης και Συλλούρης - «Δεν κρατώ κακία σε κανένα - Δεν θα υπάρξει συμμετοχή στις Βουλευτικές»

  •  17.02.2026 - 09:43
Πρώτη τοποθέτηση Γυψιώτη μετά την αργία: «Σύντομα θα ειπωθούν όλα με το όνομά τους - Σας ευχαριστώ για τη στήριξη και την αγάπη»

Πρώτη τοποθέτηση Γυψιώτη μετά την αργία: «Σύντομα θα ειπωθούν όλα με το όνομά τους - Σας ευχαριστώ για τη στήριξη και την αγάπη»

  •  17.02.2026 - 19:07
Επανέρχεται με… απειλές ο Φ. Φαίδωνος - «Η οργανωμένη προσπάθεια σπίλωσης δεν θα μείνει αναπάντητη»

Επανέρχεται με… απειλές ο Φ. Φαίδωνος - «Η οργανωμένη προσπάθεια σπίλωσης δεν θα μείνει αναπάντητη»

  •  17.02.2026 - 14:09
Νέα μορφή απάτης - Παριστάνουν την Αστυνομία στο Viber - Έτσι ξεγέλασαν πολίτη - Νόμιζε ότι μιλούσε με τον Αρχηγό της Δύναμης

Νέα μορφή απάτης - Παριστάνουν την Αστυνομία στο Viber - Έτσι ξεγέλασαν πολίτη - Νόμιζε ότι μιλούσε με τον Αρχηγό της Δύναμης

  •  17.02.2026 - 18:27
Οι 19 βαθμοί γέμισαν ξανά τις παραλίες – Ατρόμητοι τουρίστες και ντόπιοι μπήκαν μέσα στη θάλασσα – Δείτε φωτογραφίες

Οι 19 βαθμοί γέμισαν ξανά τις παραλίες – Ατρόμητοι τουρίστες και ντόπιοι μπήκαν μέσα στη θάλασσα – Δείτε φωτογραφίες

  •  17.02.2026 - 17:50
Κακοκαιρία από την Ελλάδα επηρεάζει από απόψε την Κύπρο – Φέρνει βροχές, χιόνι και ισχυρούς ανέμους – Πότε θα έχουμε άνοδο στη θερμοκρασία

Κακοκαιρία από την Ελλάδα επηρεάζει από απόψε την Κύπρο – Φέρνει βροχές, χιόνι και ισχυρούς ανέμους – Πότε θα έχουμε άνοδο στη θερμοκρασία

  •  17.02.2026 - 18:16
Μάγεψε Στυλιάνα και Φειδία η Αντιγόνη με το "Jalla" - Ανέβηκε στο τραπέζι και χόρεψε τσιφτετέλι ο Κύπριος ευρωβουλευτής - Δείτε βίντεο

Μάγεψε Στυλιάνα και Φειδία η Αντιγόνη με το "Jalla" - Ανέβηκε στο τραπέζι και χόρεψε τσιφτετέλι ο Κύπριος ευρωβουλευτής - Δείτε βίντεο

  •  17.02.2026 - 18:45
Εσείς το ξέρατε; Δείτε πού δεν πρέπει να εφαρμόζεται η κρέμα Nivea στο μπλε κουτί

Εσείς το ξέρατε; Δείτε πού δεν πρέπει να εφαρμόζεται η κρέμα Nivea στο μπλε κουτί

  •  17.02.2026 - 16:55

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα