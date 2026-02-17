Κακοκαιρία από την Ελλάδα επηρεάζει από απόψε την Κύπρο – Φέρνει βροχές, χιόνι και ισχυρούς ανέμους – Πότε θα έχουμε άνοδο στη θερμοκρασία

Απόψε, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και αναμένονται μεμονωμένες βροχές και αργότερα και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους ενδέχεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί, αρχικά ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ και αργότερα πολύ ισχυροί, 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί σύντομα ταραγμένη και σταδιακά τοπικά μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 13 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο Τετάρτη, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, καθώς και χιόνια στα ψηλότερα ορεινά, ενώ από νωρίς το απόγευμα αναμένεται σταδιακή βελτίωση του. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ και τοπικά πολύ ισχυροί μέχρι σφοδροί, 6 με 7 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι κυματώδης για να καταστεί σύντομα μέχρι πολύ κυματώδης και τοπικά στα προσήνεμα μέχρι τρικυμιώδης. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ αναμένεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού. Στα ψηλότερα ορεινά ενδέχεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και τοπικά στα παράλια, ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι κυματώδης μέχρι πολύ κυματώδης.

Την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ το Σάββατο αναμένεται να σημειώσει άνοδο.