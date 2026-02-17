Themasports lifenewscy
Τραγωδία στη Λευκωσία: Νεκρός εργάτης - Έπεσε από μεγάλο ύψος

 17.02.2026 - 15:25
Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (17/2) σε ανεγειρόμενη πολυκατοικία στην περιοχή της Λακατάμιας.

Σύμφωνα με πληροφορίες το θύμα είναι άντρας αραβικής καταγωγής, ενώ φαίνεται να έπεσε από μεγάλο ύψος καθώς εργαζόταν στην οικοδομή.

Περισσότερα σε λίγο…

