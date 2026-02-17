Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΚαταζητείται η 36χρονη Άννα στη Λευκωσία - Δείτε φωτογραφία της
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Καταζητείται η 36χρονη Άννα στη Λευκωσία - Δείτε φωτογραφία της

 17.02.2026 - 14:33
Καταζητείται η 36χρονη Άννα στη Λευκωσία - Δείτε φωτογραφία της

Καταζητείται η Άννα Λεντίδου, 36 ετών, από το Καζακστάν, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενα αδικήματα που αφορούν εξασφάλιση αγαθών με ψευδείς παραστάσεις, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και διαδικτυακή απάτη, που διαπράχθηκαν στις 18/06/2025, στην επαρχία Λευκωσίας.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στον αριθμό 22-802222 ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η συγκλονιστική ανάρτηση του Ανδρέα Αποστόλου για τη μάχη με τον καρκίνο - «​10971: Ο αριθμός που θα με ακολουθεί για πάντα»
Καρναβάλια: Έκαναν την Annie Alexoui AI στην παρέλαση – Η φωτογραφία που έγινε Viral
VIDEO - Antigoni: Η επική αντίδραση της γιαγιάς της όταν ακούει για πρώτη φορά το «Jalla»
Αποκάλυψη υπεύθυνου καταφυγίου στην Κύπρο: «Υπάρχει ρατσισμός στο μαύρο χρώμα των σκύλων» - Βίντεο
Όνομα-βόμβα στο ψηφοδέλτιο της Άμεσης Δημοκρατίας – Η υποψηφιότητα που θα προκαλέσει συζητήσεις
Ο γάρος της ημέρας: Οργή από φωτογραφίες - Πάρκαρε σε θέση ΑμεΑ ενώ υπήρχαν άδειες θέσεις

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Λάρνακα: Στο Κακουργιοδικείο οι 5 για τη ληστεία των €188.000 – Η σύνδεση με τους ισοβίτες της δολοφονίας Ανδρονίκου

 17.02.2026 - 14:25
Επόμενο άρθρο

Καυστικό βίντεο Annie Alexui: Η ειρωνική αντίδραση στην απόφαση Συλλούρη - Τζιοβάνη – «Έρχομαι βουρητή πίσω στην Κύπρο»

 17.02.2026 - 15:07
«Έπεσε η αυλαία» στην υπόθεση των πολιτογραφήσεων: Αθωώθηκαν Τζιοβάνης και Συλλούρης - «Δεν κρατώ κακία σε κανένα - Δεν θα υπάρξει συμμετοχή στις Βουλευτικές»

«Έπεσε η αυλαία» στην υπόθεση των πολιτογραφήσεων: Αθωώθηκαν Τζιοβάνης και Συλλούρης - «Δεν κρατώ κακία σε κανένα - Δεν θα υπάρξει συμμετοχή στις Βουλευτικές»

«Έπεσε η αυλαία» σήμερα στην πολύκροτη ποινική υπόθεση για το πρόγραμμα για κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων ξένων επενδυτών που συνδέεται με το ρεπορτάζ του Al Jazeera, στη βάση και του πορίσματος που ετοίμασε η Επιτροπή Μύρωνα Νικολάτου. Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας ανακοίνωσε την απόφασή του για την αθώωση του πρώην Προέδρου της Βουλής Δημήτρη Συλλούρη και πρώην βουλευτή και επιχειρηματία Χριστάκη Τζιοβάνη. Δείτε όλες τις εξελίξεις:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

«Έπεσε η αυλαία» στην υπόθεση των πολιτογραφήσεων: Αθωώθηκαν Τζιοβάνης και Συλλούρης - «Δεν κρατώ κακία σε κανένα - Δεν θα υπάρξει συμμετοχή στις Βουλευτικές»

«Έπεσε η αυλαία» στην υπόθεση των πολιτογραφήσεων: Αθωώθηκαν Τζιοβάνης και Συλλούρης - «Δεν κρατώ κακία σε κανένα - Δεν θα υπάρξει συμμετοχή στις Βουλευτικές»

  •  17.02.2026 - 09:43
Τραγωδία στη Λευκωσία: Νεκρός εργάτης - Έπεσε από μεγάλο ύψος

Τραγωδία στη Λευκωσία: Νεκρός εργάτης - Έπεσε από μεγάλο ύψος

  •  17.02.2026 - 15:25
Επανέρχεται με… απειλές ο Φ. Φαίδωνος - «Η οργανωμένη προσπάθεια σπίλωσης δεν θα μείνει αναπάντητη»

Επανέρχεται με… απειλές ο Φ. Φαίδωνος - «Η οργανωμένη προσπάθεια σπίλωσης δεν θα μείνει αναπάντητη»

  •  17.02.2026 - 14:09
Υπουργός Ενέργειας: Τον Μάρτιο η τελική επενδυτική απόφαση για το «Κρόνος»

Υπουργός Ενέργειας: Τον Μάρτιο η τελική επενδυτική απόφαση για το «Κρόνος»

  •  17.02.2026 - 14:08
Η δημοσκόπηση που αλλάζει το αφήγημα - Κέρδη για την Κυβέρνηση, φθορά για τα κόμματα και μήνυμα αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού

Η δημοσκόπηση που αλλάζει το αφήγημα - Κέρδη για την Κυβέρνηση, φθορά για τα κόμματα και μήνυμα αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού

  •  17.02.2026 - 06:55
Δικαστικό θρίλερ: Ο Σύκας ζητά «πάγωμα» της διαγραφής του – Καταθέτει ένσταση ο ΔΗΣΥ

Δικαστικό θρίλερ: Ο Σύκας ζητά «πάγωμα» της διαγραφής του – Καταθέτει ένσταση ο ΔΗΣΥ

  •  17.02.2026 - 11:04
Καυστικό βίντεο Annie Alexui: Η ειρωνική αντίδραση στην απόφαση Συλλούρη - Τζιοβάνη – «Έρχομαι βουρητή πίσω στην Κύπρο»

Καυστικό βίντεο Annie Alexui: Η ειρωνική αντίδραση στην απόφαση Συλλούρη - Τζιοβάνη – «Έρχομαι βουρητή πίσω στην Κύπρο»

  •  17.02.2026 - 15:07
Αποκάλυψη υπεύθυνου καταφυγίου στην Κύπρο: «Υπάρχει ρατσισμός στο μαύρο χρώμα των σκύλων» - Βίντεο

Αποκάλυψη υπεύθυνου καταφυγίου στην Κύπρο: «Υπάρχει ρατσισμός στο μαύρο χρώμα των σκύλων» - Βίντεο

  •  17.02.2026 - 12:09

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα